https://ria.ru/20230929/obstrel-1899351221.html

При ударе ВСУ по району школы в Херсонской области погибла девушка

При ударе ВСУ по району школы в Херсонской области погибла девушка - РИА Новости, 29.09.2023

При ударе ВСУ по району школы в Херсонской области погибла девушка

В Алёшках Херсонской области скончалась 19-летняя девушка, в четверг попавшая под обстрел ВСУ в районе городской школы, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T09:21

2023-09-29T09:21

2023-09-29T09:42

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

херсонская область

происшествия

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 29 сен - РИА Новости. В Алёшках Херсонской области скончалась 19-летняя девушка, в четверг попавшая под обстрел ВСУ в районе городской школы, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона."В результате артиллерийского обстрела ВСУ в районе школы не совместимые с жизнью травмы получила гражданка 2004 года рождения. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза", - сказал собеседник.

https://ria.ru/20230804/obstrel-1888176257.html

херсонская область

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2023

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вооруженные силы украины, херсонская область , происшествия