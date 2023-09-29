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При ударе ВСУ по району школы в Херсонской области погибла девушка
При ударе ВСУ по району школы в Херсонской области погибла девушка - РИА Новости, 29.09.2023
При ударе ВСУ по району школы в Херсонской области погибла девушка
В Алёшках Херсонской области скончалась 19-летняя девушка, в четверг попавшая под обстрел ВСУ в районе городской школы, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T09:21
2023-09-29T09:21
2023-09-29T09:42
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
происшествия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 29 сен - РИА Новости. В Алёшках Херсонской области скончалась 19-летняя девушка, в четверг попавшая под обстрел ВСУ в районе городской школы, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона."В результате артиллерийского обстрела ВСУ в районе школы не совместимые с жизнью травмы получила гражданка 2004 года рождения. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза", - сказал собеседник.
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вооруженные силы украины, херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Происшествия
При ударе ВСУ по району школы в Херсонской области погибла девушка
При ударе ВСУ по району школы в Алешках погибла 19-летняя девушка