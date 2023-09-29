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Бойцам из Приамурья передали в зону СВО современное оборудование

Бойцам из Приамурья передали в зону СВО современное оборудование - РИА Новости, 29.09.2023

Бойцам из Приамурья передали в зону СВО современное оборудование

Правительство Приамурья отправило амурским бойцам в зону спецоперации квадрокоптеры, воздухонагреватели и бензопилы на сумму 15 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T07:45

2023-09-29T07:45

2023-09-29T07:45

специальная военная операция на украине

амурская область

россия

василий орлов (губернатор)

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 сен - РИА Новости. Правительство Приамурья отправило амурским бойцам в зону спецоперации квадрокоптеры, воздухонагреватели и бензопилы на сумму 15 миллионов рублей, сообщает пресс-служба. "Военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, передали десять квадрокоптеров, шесть бензопил и десять воздухонагревателей. Спецоборудование приобретено по поручению губернатора Приамурья Василия Орлова. 15 миллионов на это выделили со специального счета социального центра "Доброта", - говорится в сообщении. Как отметил глава региона, военнослужащим в зоне СВО нужны квадрокоптеры, с наступлением холодного времени года понадобятся и воздухонагреватели. "Скоро ребятам отправим еще два мотовездехода, 35 тепловизионных и 25 цифровых прицелов. Мы обеспечиваем бойцов оборудованием и обмундированием с начала операции и продолжим выполнять все заявки Минобороны до нашей победы", - сказал Орлов. Правительство Амурской области обеспечивает участников специальной военной операции необходимым оборудованием и амуницией с начала СВО, эта работа идет по отработанному с Минобороны России алгоритму. Средства выделяются по поручению губернатора из регионального бюджета, также активно помогают спонсоры и жители Приамурья, перечисляя деньги на спецсчет соццентра "Доброта".

https://ria.ru/20230927/mashina-1899044059.html

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амурская область, россия, василий орлов (губернатор), общество