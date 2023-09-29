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Бойцам из Приамурья передали в зону СВО современное оборудование - РИА Новости, 29.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:45 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/oborudovanie-1899338874.html
Бойцам из Приамурья передали в зону СВО современное оборудование
Бойцам из Приамурья передали в зону СВО современное оборудование - РИА Новости, 29.09.2023
Бойцам из Приамурья передали в зону СВО современное оборудование
Правительство Приамурья отправило амурским бойцам в зону спецоперации квадрокоптеры, воздухонагреватели и бензопилы на сумму 15 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T07:45
2023-09-29T07:45
специальная военная операция на украине
амурская область
россия
василий орлов (губернатор)
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 сен - РИА Новости. Правительство Приамурья отправило амурским бойцам в зону спецоперации квадрокоптеры, воздухонагреватели и бензопилы на сумму 15 миллионов рублей, сообщает пресс-служба. "Военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, передали десять квадрокоптеров, шесть бензопил и десять воздухонагревателей. Спецоборудование приобретено по поручению губернатора Приамурья Василия Орлова. 15 миллионов на это выделили со специального счета социального центра "Доброта", - говорится в сообщении. Как отметил глава региона, военнослужащим в зоне СВО нужны квадрокоптеры, с наступлением холодного времени года понадобятся и воздухонагреватели. "Скоро ребятам отправим еще два мотовездехода, 35 тепловизионных и 25 цифровых прицелов. Мы обеспечиваем бойцов оборудованием и обмундированием с начала операции и продолжим выполнять все заявки Минобороны до нашей победы", - сказал Орлов. Правительство Амурской области обеспечивает участников специальной военной операции необходимым оборудованием и амуницией с начала СВО, эта работа идет по отработанному с Минобороны России алгоритму. Средства выделяются по поручению губернатора из регионального бюджета, также активно помогают спонсоры и жители Приамурья, перечисляя деньги на спецсчет соццентра "Доброта".
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амурская область, россия, василий орлов (губернатор), общество
Специальная военная операция на Украине, Амурская область, Россия, Василий Орлов (губернатор), Общество
Бойцам из Приамурья передали в зону СВО современное оборудование

Бойцам из Приамурья передали в зону СВО современные квадрокоптеры и оборудование

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий управляет FPV-дроном
Военнослужащий управляет FPV-дроном - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий управляет FPV-дроном. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 сен - РИА Новости. Правительство Приамурья отправило амурским бойцам в зону спецоперации квадрокоптеры, воздухонагреватели и бензопилы на сумму 15 миллионов рублей, сообщает пресс-служба.
«
"Военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, передали десять квадрокоптеров, шесть бензопил и десять воздухонагревателей. Спецоборудование приобретено по поручению губернатора Приамурья Василия Орлова. 15 миллионов на это выделили со специального счета социального центра "Доброта", - говорится в сообщении.
Как отметил глава региона, военнослужащим в зоне СВО нужны квадрокоптеры, с наступлением холодного времени года понадобятся и воздухонагреватели.
"Скоро ребятам отправим еще два мотовездехода, 35 тепловизионных и 25 цифровых прицелов. Мы обеспечиваем бойцов оборудованием и обмундированием с начала операции и продолжим выполнять все заявки Минобороны до нашей победы", - сказал Орлов.
Правительство Амурской области обеспечивает участников специальной военной операции необходимым оборудованием и амуницией с начала СВО, эта работа идет по отработанному с Минобороны России алгоритму. Средства выделяются по поручению губернатора из регионального бюджета, также активно помогают спонсоры и жители Приамурья, перечисляя деньги на спецсчет соццентра "Доброта".
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Специальная военная операция на УкраинеАмурская областьРоссияВасилий Орлов (губернатор)Общество
 
 
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