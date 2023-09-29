https://ria.ru/20230929/norvegiya-1899492719.html

Норвегия введет запрет на въезд автомобилей с российскими номерами

Норвегия введет запрет на въезд автомобилей с российскими номерами - РИА Новости, 29.09.2023

Норвегия введет запрет на въезд автомобилей с российскими номерами

Норвегия вводит запрет на въезд зарегистрированных в России автомобилей в ночь на 3 октября, сообщает МИД королевства. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T16:17

2023-09-29T16:17

2023-09-29T16:38

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россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Норвегия вводит запрет на въезд зарегистрированных в России автомобилей в ночь на 3 октября, сообщает МИД королевства."Изменения вступают в силу в полночь на вторник, 3 октября", - говорится в заявлении МИД на сайте правительства.Норвежский МИД уточняет, что "ограничения включают в себя, что… зарегистрированные в России личные автомобили с девятью и менее сиденьями больше не могут ввозиться в Норвегию, в том числе для временного въезда".Исключения сделаны для автомобилей, которыми владеют граждане Норвегии или стран Европейской экономической зоны, постоянно проживающие в России, и их родственников. Также ограничения не распространяются на дипломатический транспорт, и автомобили, принадлежащие международным организациям.

https://ria.ru/20230911/zapad-1895377469.html

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норвегия, в мире, россия, санкции в отношении россии