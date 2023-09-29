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США не намерены отказываться от ценового потолка на российскую нефть
США не намерены отказываться от ценового потолка на российскую нефть - РИА Новости, 29.09.2023
США не намерены отказываться от ценового потолка на российскую нефть
США считают, что ценовой потолок на нефть из РФ является полезным и жизнеспособным инструментом, не намерены от него отказываться, заявил координатор... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T21:36
2023-09-29T21:36
2023-09-29T21:45
россия
сша
в мире
вашингтон (штат)
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. США считают, что ценовой потолок на нефть из РФ является полезным и жизнеспособным инструментом, не намерены от него отказываться, заявил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Джон Кирби.Он отвечал на вопрос журналиста, не считают ли в Вашингтоне затею провальной в свете сообщений о продажах российской нефти выше потолка, установленного на уровне 60 долларов за баррель."Мы все равно считаем, что ценовой потолок – полезный и жизнеспособный инструмент... Нет ощущения, что от ценового потолка как инструмента откажутся. Нет никаких изменений, о которых я мог бы объявить сегодня", - сказал Кирби.Он добавил, что США, сами отказавшиеся от закупок российской нефти, хотят, чтобы ценовым потолком пользовались все остающиеся покупатели.
https://ria.ru/20230919/germaniya-1897086642.html
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россия, сша, в мире, вашингтон (штат), джон кирби
Россия, США, В мире, Вашингтон (штат), Джон Кирби
США не намерены отказываться от ценового потолка на российскую нефть
Белый дом назвал ценовой потолок на российскую нефть полезным для США