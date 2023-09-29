https://ria.ru/20230929/neft-1899531632.html

Британия подняла вопрос о пересмотре потолка цен на российскую нефть

Британия подняла вопрос о пересмотре потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 29.09.2023

Британия подняла вопрос о пересмотре потолка цен на российскую нефть

Великобритания обсуждает с остальными странами "Большой семерки" (G7) эффективность потолка цен на российскую нефть и возможность его пересмотра ввиду изменений РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T18:28

2023-09-29T18:28

2023-09-29T18:28

евросоюз

g7

экономика

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россия

в мире

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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Великобритания обсуждает с остальными странами "Большой семерки" (G7) эффективность потолка цен на российскую нефть и возможность его пересмотра ввиду изменений на мировом рынке, заявила замглавы британского минфина Джоанна Пенн в интервью агентству Рейтер. Ранее агентство Рейтер сообщало, что страны G7 не планируют пересматривать в ближайшее время потолок цен на российскую нефть, вступивший в силу в декабре. "Мы должны продолжать следить за его (потолком цен – ред.) эффективностью. Мы должны думать о том, как мы можем убедиться, что мы рассматриваем, как могут изменяться ответные меры и, соответственно, как ценовой порог и политика должны изменяться в ответ на это", - заявила Пенн. По словам Пенн, потолок цен якобы успешно позволяет сократить доходы России и увеличить для нее затраты на экспорт сырья, вместе с этим обеспечивая необходимый объем поставок на мировой рынок. Однако с момента введения ограничений на рынке нефти произошли изменения, а Россия смогла начать поставлять большую часть своего экспорта посредством отечественных или других, не связанных с Западом, грузоотправителей, добавила она. Замминистра заявила, что Британия привержена соблюдению введенных ограничений в отношении нефти из России, но вместе с этим обсуждает ценовую политику с партнерами, в том числе и с США, и постоянно отслеживает ее эффективность. Отвечая на вопрос, требует ли Лондон официального пересмотра установленного потолка цен, Пенн заявила, что "формальный пересмотр уровня потолка является одним из аспектов" обсуждений. С 5 декабря Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В начале декабря источник в Брюсселе сообщал журналистам, что Евросоюз планирует пересматривать потолок цен на российскую нефть каждые два месяца. G7 при этом планировали обсуждать корректировку по мере необходимости.

https://ria.ru/20230908/uran-1894813013.html

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евросоюз, g7, экономика, великобритания, россия, в мире