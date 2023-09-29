https://ria.ru/20230929/nato-1899557636.html
НАТО нарастит присутствие сил в Косово
НАТО нарастит присутствие сил в Косово - РИА Новости, 29.09.2023
НАТО нарастит присутствие сил в Косово
НАТО в свете недавнего обострения в Косово намерена нарастить присутствие сил KFOR для обеспечения безопасности на границе с Сербией, заявил в пятницу... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T21:23
2023-09-29T21:23
2023-09-29T21:30
в мире
сербия
косово
нато
джон кирби
белград (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e40cb8c0ec57bcfe021c87dd5bbceaa9.jpg
ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. НАТО в свете недавнего обострения в Косово намерена нарастить присутствие сил KFOR для обеспечения безопасности на границе с Сербией, заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."США работают с партнерами по НАТО над противодействием попыткам дестабилизировать ситуацию в Косово... В качестве ответной меры силы KFOR увеличат свое присутствие на границе Косово и Сербии", - сказал Кирби в ходе спецбрифинга для журналистов.Он призвал власти Сербии и Косово воздержаться от эскалации насилия, в то же время потребовав от официального Белграда отвести войска от границ региона.
https://ria.ru/20230925/ukraina-1898341285.html
сербия
косово
белград (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e387494c320cc207443f7090306b10c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, косово, нато, джон кирби, белград (город)
В мире, Сербия, Косово, НАТО, Джон Кирби, Белград (город)
НАТО нарастит присутствие сил в Косово
Белый дом: НАТО нарастит присутствие сил KFOR в Косово