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НАТО нарастит присутствие сил в Косово - РИА Новости, 29.09.2023
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21:23 29.09.2023 (обновлено: 21:30 29.09.2023) дополняется ...
https://ria.ru/20230929/nato-1899557636.html
НАТО нарастит присутствие сил в Косово
НАТО нарастит присутствие сил в Косово - РИА Новости, 29.09.2023
НАТО нарастит присутствие сил в Косово
НАТО в свете недавнего обострения в Косово намерена нарастить присутствие сил KFOR для обеспечения безопасности на границе с Сербией, заявил в пятницу... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T21:23
2023-09-29T21:30
в мире
сербия
косово
нато
джон кирби
белград (город)
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ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. НАТО в свете недавнего обострения в Косово намерена нарастить присутствие сил KFOR для обеспечения безопасности на границе с Сербией, заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."США работают с партнерами по НАТО над противодействием попыткам дестабилизировать ситуацию в Косово... В качестве ответной меры силы KFOR увеличат свое присутствие на границе Косово и Сербии", - сказал Кирби в ходе спецбрифинга для журналистов.Он призвал власти Сербии и Косово воздержаться от эскалации насилия, в то же время потребовав от официального Белграда отвести войска от границ региона.
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в мире, сербия, косово, нато, джон кирби, белград (город)
В мире, Сербия, Косово, НАТО, Джон Кирби, Белград (город)
НАТО нарастит присутствие сил в Косово

Белый дом: НАТО нарастит присутствие сил KFOR в Косово

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. НАТО в свете недавнего обострения в Косово намерена нарастить присутствие сил KFOR для обеспечения безопасности на границе с Сербией, заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"США работают с партнерами по НАТО над противодействием попыткам дестабилизировать ситуацию в Косово... В качестве ответной меры силы KFOR увеличат свое присутствие на границе Косово и Сербии", - сказал Кирби в ходе спецбрифинга для журналистов.
Он призвал власти Сербии и Косово воздержаться от эскалации насилия, в то же время потребовав от официального Белграда отвести войска от границ региона.
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В миреСербияКосовоНАТОДжон КирбиБелград (город)
 
 
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