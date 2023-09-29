https://ria.ru/20230929/nato-1899557636.html

НАТО нарастит присутствие сил в Косово

НАТО нарастит присутствие сил в Косово - РИА Новости, 29.09.2023

НАТО нарастит присутствие сил в Косово

НАТО в свете недавнего обострения в Косово намерена нарастить присутствие сил KFOR для обеспечения безопасности на границе с Сербией, заявил в пятницу... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T21:23

2023-09-29T21:23

2023-09-29T21:30

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сербия

косово

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джон кирби

белград (город)

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ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. НАТО в свете недавнего обострения в Косово намерена нарастить присутствие сил KFOR для обеспечения безопасности на границе с Сербией, заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."США работают с партнерами по НАТО над противодействием попыткам дестабилизировать ситуацию в Косово... В качестве ответной меры силы KFOR увеличат свое присутствие на границе Косово и Сербии", - сказал Кирби в ходе спецбрифинга для журналистов.Он призвал власти Сербии и Косово воздержаться от эскалации насилия, в то же время потребовав от официального Белграда отвести войска от границ региона.

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898341285.html

сербия

косово

белград (город)

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в мире, сербия, косово, нато, джон кирби, белград (город)