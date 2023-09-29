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НАТО решила использовать дополнительные силы в Косово - РИА Новости, 29.09.2023
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15:30 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/nato-1899475508.html
НАТО решила использовать дополнительные силы в Косово
НАТО решила использовать дополнительные силы в Косово - РИА Новости, 29.09.2023
НАТО решила использовать дополнительные силы в Косово
Совет НАТО разрешил задействовать дополнительные военные силы в Косово (KFOR) для стабилизации ситуации, говорится в сообщении пресс-службы альянса. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T15:30
2023-09-29T15:30
в мире
евросоюз
нато
александр вучич
приштина
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косово
обсе
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Совет НАТО разрешил задействовать дополнительные военные силы в Косово (KFOR) для стабилизации ситуации, говорится в сообщении пресс-службы альянса. &quot;С мая мы усилили присутствие и позиции КФОР. Вчера Североатлантический совет санкционировал дополнительные силы для урегулирования сложившейся ситуации&quot;, — говорится в публикации.Отмечается, что силы KFOR находятся в тесном контакте с Белградом и Приштиной, ОБСЕ, миссиями ЕС и ООН. "Мы призываем все стороны к срочной деэскалации. Мы продолжаем призывать Белград и Приштину участвовать в диалоге при содействии ЕС", — заявил Совет НАТО. Вечером 24 сентября президент Сербии Александр Вучич заявил о гибели трех сербов в столкновениях с косовоалбанской полицией в селе Баньска, позже там нашли тело еще одного убитого. В Приштине утверждают, что сербы напали на полицейских. Несколько человек задержали, на трассе и около монастыря Баньска нашли арсеналы с оружием.Косовоалбанская полиция проводит расследование совместно с представителями миссии ЕС по верховенству закона EULEX. Официальный Белград возложил ответственность за произошедшее на власти в Приштине. Кроме того, Вучич предложил послам стран Запада, чтобы KFOR взял на себя заботу о вопросах безопасности на севере края.
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в мире, евросоюз, нато, александр вучич, приштина, белград (город), косово, обсе
В мире, Евросоюз, НАТО, Александр Вучич, Приштина, Белград (город), Косово, ОБСЕ
НАТО решила использовать дополнительные силы в Косово

Совет НАТО решил использовать в Косово дополнительные силы KFOR для стабилизации

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Совет НАТО разрешил задействовать дополнительные военные силы в Косово (KFOR) для стабилизации ситуации, говорится в сообщении пресс-службы альянса.
«

"С мая мы усилили присутствие и позиции КФОР. Вчера Североатлантический совет санкционировал дополнительные силы для урегулирования сложившейся ситуации", — говорится в публикации.

Отмечается, что силы KFOR находятся в тесном контакте с Белградом и Приштиной, ОБСЕ, миссиями ЕС и ООН.

"Мы призываем все стороны к срочной деэскалации. Мы продолжаем призывать Белград и Приштину участвовать в диалоге при содействии ЕС", — заявил Совет НАТО.

Вечером 24 сентября президент Сербии Александр Вучич заявил о гибели трех сербов в столкновениях с косовоалбанской полицией в селе Баньска, позже там нашли тело еще одного убитого. В Приштине утверждают, что сербы напали на полицейских. Несколько человек задержали, на трассе и около монастыря Баньска нашли арсеналы с оружием.
Косовоалбанская полиция проводит расследование совместно с представителями миссии ЕС по верховенству закона EULEX. Официальный Белград возложил ответственность за произошедшее на власти в Приштине. Кроме того, Вучич предложил послам стран Запада, чтобы KFOR взял на себя заботу о вопросах безопасности на севере края.
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В миреЕвросоюзНАТОАлександр ВучичПриштинаБелград (город)КосовоОБСЕ
 
 
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