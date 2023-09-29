НАТО решила использовать дополнительные силы в Косово
Совет НАТО решил использовать в Косово дополнительные силы KFOR для стабилизации
© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Совет НАТО разрешил задействовать дополнительные военные силы в Косово (KFOR) для стабилизации ситуации, говорится в сообщении пресс-службы альянса.
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"С мая мы усилили присутствие и позиции КФОР. Вчера Североатлантический совет санкционировал дополнительные силы для урегулирования сложившейся ситуации", — говорится в публикации.
Отмечается, что силы KFOR находятся в тесном контакте с Белградом и Приштиной, ОБСЕ, миссиями ЕС и ООН.
"Мы призываем все стороны к срочной деэскалации. Мы продолжаем призывать Белград и Приштину участвовать в диалоге при содействии ЕС", — заявил Совет НАТО.
Вечером 24 сентября президент Сербии Александр Вучич заявил о гибели трех сербов в столкновениях с косовоалбанской полицией в селе Баньска, позже там нашли тело еще одного убитого. В Приштине утверждают, что сербы напали на полицейских. Несколько человек задержали, на трассе и около монастыря Баньска нашли арсеналы с оружием.
"Мы призываем все стороны к срочной деэскалации. Мы продолжаем призывать Белград и Приштину участвовать в диалоге при содействии ЕС", — заявил Совет НАТО.
Вечером 24 сентября президент Сербии Александр Вучич заявил о гибели трех сербов в столкновениях с косовоалбанской полицией в селе Баньска, позже там нашли тело еще одного убитого. В Приштине утверждают, что сербы напали на полицейских. Несколько человек задержали, на трассе и около монастыря Баньска нашли арсеналы с оружием.
Косовоалбанская полиция проводит расследование совместно с представителями миссии ЕС по верховенству закона EULEX. Официальный Белград возложил ответственность за произошедшее на власти в Приштине. Кроме того, Вучич предложил послам стран Запада, чтобы KFOR взял на себя заботу о вопросах безопасности на севере края.