https://ria.ru/20230929/nato-1899475508.html

НАТО решила использовать дополнительные силы в Косово

НАТО решила использовать дополнительные силы в Косово - РИА Новости, 29.09.2023

НАТО решила использовать дополнительные силы в Косово

Совет НАТО разрешил задействовать дополнительные военные силы в Косово (KFOR) для стабилизации ситуации, говорится в сообщении пресс-службы альянса. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T15:30

2023-09-29T15:30

2023-09-29T15:30

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Совет НАТО разрешил задействовать дополнительные военные силы в Косово (KFOR) для стабилизации ситуации, говорится в сообщении пресс-службы альянса. "С мая мы усилили присутствие и позиции КФОР. Вчера Североатлантический совет санкционировал дополнительные силы для урегулирования сложившейся ситуации", — говорится в публикации.Отмечается, что силы KFOR находятся в тесном контакте с Белградом и Приштиной, ОБСЕ, миссиями ЕС и ООН. "Мы призываем все стороны к срочной деэскалации. Мы продолжаем призывать Белград и Приштину участвовать в диалоге при содействии ЕС", — заявил Совет НАТО. Вечером 24 сентября президент Сербии Александр Вучич заявил о гибели трех сербов в столкновениях с косовоалбанской полицией в селе Баньска, позже там нашли тело еще одного убитого. В Приштине утверждают, что сербы напали на полицейских. Несколько человек задержали, на трассе и около монастыря Баньска нашли арсеналы с оружием.Косовоалбанская полиция проводит расследование совместно с представителями миссии ЕС по верховенству закона EULEX. Официальный Белград возложил ответственность за произошедшее на власти в Приштине. Кроме того, Вучич предложил послам стран Запада, чтобы KFOR взял на себя заботу о вопросах безопасности на севере края.

https://ria.ru/20230928/kosovo-1899269644.html

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в мире, евросоюз, нато, александр вучич, приштина, белград (город), косово, обсе