https://ria.ru/20230929/nato-1899329836.html

В США заявили, что НАТО не станет отвечать на возможный удар России

В США заявили, что НАТО не станет отвечать на возможный удар России - РИА Новости, 29.09.2023

В США заявили, что НАТО не станет отвечать на возможный удар России

Американская некоммерческая исследовательская организация RAND, которая считается аффилированной с Пентагоном и правительством США, в новом докладе пришла к... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T03:45

2023-09-29T03:45

2023-09-29T09:05

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Американская некоммерческая исследовательская организация RAND, которая считается аффилированной с Пентагоном и правительством США, в новом докладе пришла к выводу, что на возможный удар России по силам НАТО в рамках российско-украинского конфликта Североатлантический альянс может отказаться от ответных действий. Как заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, это может быть вбросом для того, чтобы как раз подтолкнуть Россию к эскалации. Ранее, отметил он, США и НАТО уже использовали множество поводов, чтобы подтолкнуть Москву к ответным шагам. Новое исследование RAND посвящено возможной эскалации в рамках конфликта на Украине как с российской стороны, так и со стороны Киева. При этом американские аналитики большую часть текста посвятили различным слабостям, как они считают, российской позиции в рамках проводимой на Украине спецоперации, а также допущенным Россией, с их точки зрения, ошибкам. Все это, утверждают в RAND, может заставить Москву пойти на эскалацию и, к примеру, использовать на Украине ядерное оружие. Однако основное назначение всех исследований RAND, согласно установкам самой корпорации, — предоставление услуг анализа для западных чиновников, в частности для политиков США и НАТО. В этой связи в докладе корпорации довольно сдержанно оцениваются предполагаемые шаги США и НАТО по реагированию на эскалацию со стороны России и обозначается окно возможностей, чтобы избежать прямого столкновения. В частности, в докладе описываются три сценария непреднамеренной эскалации со стороны России: под российский удар случайно попадут чиновники НАТО на Украине, российские маневры приведут к гибели экипажа самолета США над Черным морем, Россия может нанести упреждающий удар по объектам НАТО. В первом случае американские аналитики указывают, что такой эпизод может вызвать политическое давление или дипломатическое требование со стороны пострадавшего государства — члена НАТО по отношению ко всему альянсу о необходимости коллективного ответа. Во втором случае отмечается, что американские политики могут столкнуться с необходимостью отреагировать, возможно, даже нанеся удары по российским самолетам или вспомогательным базам, однако указывается, что в этом случае Россия, в свою очередь, может рассматривать любой ответный удар как крайне эскалационный. В третьем случае — при упреждающем ударе России по НАТО — аналитики RAND не говорят о гарантированном ответе альянса, а лишь указывают его вероятность. "Ответ НАТО на такую российскую атаку, которая, вероятно, будет рассматриваться как беспричинная, можно сдержать, однако альянс также может возмутиться и попытаться наказать Москву прямыми военными действиями", — говорится в докладе. Также в новом исследовании отдельно оговаривается, что способность США контролировать будущую эскалацию может уменьшиться. Поэтому "политики США и их союзников должны планировать ответ на российскую эскалацию ситуации, в то же время прилагая усилия, чтобы поддерживать дипломатические и военные каналы связи с Россией, которые могли бы затормозить спираль эскалации", — указывается в докладе. Говоря о преднамеренной эскалации России, в том числе с якобы вероятным ядерным ударом по силам ВСУ на Украине, американские аналитики дают целый ряд пространных инструкций, при этом призывая политиков США и НАТО "быть готовыми прервать такую эскалацию, не снижая в то же время боевые показатели самого Киева на Украине". Как считает военный эксперт Леонков, подобные отчеты не надо всегда понимать буквально, так как они могут быть рассчитаны как раз на подталкивание России к эскалации. В частности, западная сторона может специально вбрасывать, что они не готовы к однозначному военному ответу. "В то же время нельзя исключать, что США и их союзники по НАТО действительно не готовы ни к какому военному ответу и обострению, как это и следует из доклада RAND и напрямую, и между строк. Однако любую эскалацию с нашей стороны они точно будут готовы использовать в политическом плане, например в целях исключения нас из Совбеза ООН или давления на Китай", — отметил эксперт. Также нельзя исключать, отметил эксперт, что за подобной аналитикой могут стоять намерения США втянуть в конфликт с Россией ряд стран Восточной Европы, притом что сами Соединенные Штаты и их главный сателлит — Британия — останутся в стороне от этого. "С 2022 года они использовали все поводы, чтобы спровоцировать нас на ответные действия жесткого характера. Вспомним публикацию Bild, который писал, что как только (танки. — Прим. ред.) Leopard появятся на территории Украины, то от Европы останется только ядерная пустыня, но этого не произошло. (Ракеты. — Прим. ред.) ATACMS, про которые говорили, что как только они появятся, то ядерная война... А мы все не отвечаем и не отвечаем. И их страх в связи с отсутствием нашей реакции растет, так как в тот же момент растет и мощь нашей армии, и к 25-му году эта мощь должна увеличиться в несколько раз", — отметил Леонков.

https://ria.ru/20230928/proval-1899084688.html

https://ria.ru/20230926/nato-1898796247.html

https://ria.ru/20230926/nato-1898702536.html

https://ria.ru/20230926/finlyandiya-1898618127.html

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россия, сша, нато, rand, алексей леонков, украина, в мире