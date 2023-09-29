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Возле торгового центра на юго-востоке Москвы нашли две гранаты - РИА Новости, 29.09.2023
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13:50 29.09.2023 (обновлено: 13:51 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/mvd-1899417295.html
Возле торгового центра на юго-востоке Москвы нашли две гранаты
Возле торгового центра на юго-востоке Москвы нашли две гранаты - РИА Новости, 29.09.2023
Возле торгового центра на юго-востоке Москвы нашли две гранаты
Два подозрительных предмета, напоминающих гранаты, обнаружены возле торгового центра на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T13:50
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происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Два подозрительных предмета, напоминающих гранаты, обнаружены возле торгового центра на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Вблизи торгового центра "Мариэль" на Люблинской улице найдены два подозрительных предмета, визуально - гранаты", - сказал собеседник агентства. Место огорожено, вызваны специалисты.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Возле торгового центра на юго-востоке Москвы нашли две гранаты

На юго-востоке Москвы нашли два подозрительных предмета, напоминающих гранаты

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Два подозрительных предмета, напоминающих гранаты, обнаружены возле торгового центра на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Вблизи торгового центра "Мариэль" на Люблинской улице найдены два подозрительных предмета, визуально - гранаты", - сказал собеседник агентства. Место огорожено, вызваны специалисты.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
В подъезде дома в Москве нашли похожий на гранату предмет
22 сентября, 12:40
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
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