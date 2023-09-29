https://ria.ru/20230929/mvd-1899417295.html
Возле торгового центра на юго-востоке Москвы нашли две гранаты
Возле торгового центра на юго-востоке Москвы нашли две гранаты - РИА Новости, 29.09.2023
Возле торгового центра на юго-востоке Москвы нашли две гранаты
Два подозрительных предмета, напоминающих гранаты, обнаружены возле торгового центра на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T13:50
2023-09-29T13:50
2023-09-29T13:51
происшествия
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_2b7e431f77eb6a1472ed43389ee78ad2.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Два подозрительных предмета, напоминающих гранаты, обнаружены возле торгового центра на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Вблизи торгового центра "Мариэль" на Люблинской улице найдены два подозрительных предмета, визуально - гранаты", - сказал собеседник агентства. Место огорожено, вызваны специалисты.
https://ria.ru/20230922/granata-1897982592.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1f9ba150b3dfe40b3eac61f3304ebb2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Возле торгового центра на юго-востоке Москвы нашли две гранаты
На юго-востоке Москвы нашли два подозрительных предмета, напоминающих гранаты