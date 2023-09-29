https://ria.ru/20230929/mvd-1899417295.html

Возле торгового центра на юго-востоке Москвы нашли две гранаты

Возле торгового центра на юго-востоке Москвы нашли две гранаты - РИА Новости, 29.09.2023

Возле торгового центра на юго-востоке Москвы нашли две гранаты

Два подозрительных предмета, напоминающих гранаты, обнаружены возле торгового центра на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T13:50

2023-09-29T13:50

2023-09-29T13:51

происшествия

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Два подозрительных предмета, напоминающих гранаты, обнаружены возле торгового центра на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Вблизи торгового центра "Мариэль" на Люблинской улице найдены два подозрительных предмета, визуально - гранаты", - сказал собеседник агентства. Место огорожено, вызваны специалисты.

https://ria.ru/20230922/granata-1897982592.html

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2023

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происшествия, москва, россия