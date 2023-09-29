https://ria.ru/20230929/mrot-1899469090.html
В Госдуму внесли проект о повышении МРОТ
В Госдуму внесли проект о повышении МРОТ - РИА Новости, 29.09.2023
В Госдуму внесли проект о повышении МРОТ
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении МРОТ с 2024 года в размере 19 242 рублей, документ доступен в думской электронной базе. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T15:17
2023-09-29T15:17
2023-09-29T15:29
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении МРОТ с 2024 года в размере 19 242 рублей, документ доступен в думской электронной базе."Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года в сумме 19 242 рубля в месяц", - написано в документе.В нем уточняется, что рост суммы МРОТ составит 18,5%, соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год увеличится до 47,7%.
https://ria.ru/20230710/mrot-1883170696.html
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Госдума РФ, Общество, Россия
В Госдуму внесли проект о повышении МРОТ
В Госдуму внесли проект о повышении МРОТ до 19 242 рублей