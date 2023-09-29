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В Госдуму внесли проект о повышении МРОТ - РИА Новости, 29.09.2023
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15:17 29.09.2023 (обновлено: 15:29 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/mrot-1899469090.html
В Госдуму внесли проект о повышении МРОТ
В Госдуму внесли проект о повышении МРОТ - РИА Новости, 29.09.2023
В Госдуму внесли проект о повышении МРОТ
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении МРОТ с 2024 года в размере 19 242 рублей, документ доступен в думской электронной базе. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T15:17
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении МРОТ с 2024 года в размере 19 242 рублей, документ доступен в думской электронной базе."Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года в сумме 19 242 рубля в месяц", - написано в документе.В нем уточняется, что рост суммы МРОТ составит 18,5%, соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год увеличится до 47,7%.
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госдума рф, общество, россия
Госдума РФ, Общество, Россия
В Госдуму внесли проект о повышении МРОТ

В Госдуму внесли проект о повышении МРОТ до 19 242 рублей

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении МРОТ с 2024 года в размере 19 242 рублей, документ доступен в думской электронной базе.
"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года в сумме 19 242 рубля в месяц", - написано в документе.
В нем уточняется, что рост суммы МРОТ составит 18,5%, соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год увеличится до 47,7%.
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