https://ria.ru/20230929/most-1899333975.html
На Крымском мосту восстановили движение автомобилей
На Крымском мосту восстановили движение автомобилей - РИА Новости, 29.09.2023
На Крымском мосту восстановили движение автомобилей
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено после приостановки накануне, сообщается в Telegram-канале информационного центра об оперативной... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T05:31
2023-09-29T05:31
2023-09-29T05:37
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено после приостановки накануне, сообщается в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.Движение автотранспорта по мосту закрывалось до 6.00 утра пятницы в связи с проведением восстановительных работ. Водителей призывали заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
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общество, россия, республика крым, крымский мост
Общество, Россия, Республика Крым, Крымский мост
На Крымском мосту восстановили движение автомобилей
Инфоцентр: на Крымском мосту восстановили движение автотранспорта