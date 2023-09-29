https://ria.ru/20230929/moskva-1899410147.html

В Москве вручили паспорта подросткам из новых регионов России

В Москве вручили паспорта подросткам из новых регионов России - РИА Новости, 29.09.2023

В Москве вручили паспорта подросткам из новых регионов России

Двадцать школьников из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей получили паспорта граждан РФ в московском Музее Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T13:22

2023-09-29T13:22

2023-09-29T15:32

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Двадцать школьников из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей получили паспорта граждан РФ в московском Музее Победы, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие в Зале славы музея приурочено к 30 сентября – Дню воссоединения новых регионов с Россией. "Я рад здесь видеть таких замечательных молодых людей. У некоторых в руках мы уже видим красный паспорт. Это первый документ, подтверждающий российское гражданство, который будет сопровождать вас всю жизнь. Я очень рад, что вам повезло получить паспорт в стенах этого музея в такой торжественной и радостной обстановке", - сказал замначальника главного управления по вопросам миграции МВД РФ Кирилл Адзинов. Паспорта школьникам вручили директор Музея Победы Александр Школьник и депутат Госдумы Сергей Колунов. После торжественного вручения паспортов, школьники посетили фотовыставку "#ВМЕСТЕ", на который представлено более 50 снимков, рассказывающих о становлении мирной жизни в новых регионах - каждому из четырех посвящен отдельный раздел.

https://ria.ru/20230817/lnr-1890557626.html

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россия, москва, музей победы, госдума рф, паспорт