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В Москве вручили паспорта подросткам из новых регионов России - РИА Новости, 29.09.2023
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13:22 29.09.2023 (обновлено: 15:32 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/moskva-1899410147.html
В Москве вручили паспорта подросткам из новых регионов России
В Москве вручили паспорта подросткам из новых регионов России - РИА Новости, 29.09.2023
В Москве вручили паспорта подросткам из новых регионов России
Двадцать школьников из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей получили паспорта граждан РФ в московском Музее Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T13:22
2023-09-29T15:32
россия
москва
музей победы
госдума рф
паспорт
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Двадцать школьников из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей получили паспорта граждан РФ в московском Музее Победы, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие в Зале славы музея приурочено к 30 сентября – Дню воссоединения новых регионов с Россией. "Я рад здесь видеть таких замечательных молодых людей. У некоторых в руках мы уже видим красный паспорт. Это первый документ, подтверждающий российское гражданство, который будет сопровождать вас всю жизнь. Я очень рад, что вам повезло получить паспорт в стенах этого музея в такой торжественной и радостной обстановке", - сказал замначальника главного управления по вопросам миграции МВД РФ Кирилл Адзинов. Паспорта школьникам вручили директор Музея Победы Александр Школьник и депутат Госдумы Сергей Колунов. После торжественного вручения паспортов, школьники посетили фотовыставку "#ВМЕСТЕ", на который представлено более 50 снимков, рассказывающих о становлении мирной жизни в новых регионах - каждому из четырех посвящен отдельный раздел.
https://ria.ru/20230817/lnr-1890557626.html
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россия, москва, музей победы, госдума рф, паспорт
Россия, Москва, Музей Победы, Госдума РФ, Паспорт
В Москве вручили паспорта подросткам из новых регионов России

В Москве 20 школьников из новых регионов получили паспорта РФ

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМолодые граждане новых регионов на торжественной церемонии вручения им паспортов Российской Федерации в Зале воинской Славы Музея Победы на Поклонной горе
Молодые граждане новых регионов на торжественной церемонии вручения им паспортов Российской Федерации в Зале воинской Славы Музея Победы на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Двадцать школьников из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей получили паспорта граждан РФ в московском Музее Победы, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие в Зале славы музея приурочено к 30 сентября – Дню воссоединения новых регионов с Россией.
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"Я рад здесь видеть таких замечательных молодых людей. У некоторых в руках мы уже видим красный паспорт. Это первый документ, подтверждающий российское гражданство, который будет сопровождать вас всю жизнь. Я очень рад, что вам повезло получить паспорт в стенах этого музея в такой торжественной и радостной обстановке", - сказал замначальника главного управления по вопросам миграции МВД РФ Кирилл Адзинов.
Паспорта школьникам вручили директор Музея Победы Александр Школьник и депутат Госдумы Сергей Колунов.
После торжественного вручения паспортов, школьники посетили фотовыставку "#ВМЕСТЕ", на который представлено более 50 снимков, рассказывающих о становлении мирной жизни в новых регионах - каждому из четырех посвящен отдельный раздел.
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РоссияМоскваМузей ПобедыГосдума РФПаспорт
 
 
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