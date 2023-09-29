https://ria.ru/20230929/monkada-1899405949.html

Денис Монкада: Россия обоснованно защищается на Украине от агрессии Запада

Денис Монкада: Россия обоснованно защищается на Украине от агрессии Запада - РИА Новости, 29.09.2023

Денис Монкада: Россия обоснованно защищается на Украине от агрессии Запада

Глава МИД Никарагуа Денис Монкада, который во главе делегации своей страны принял участие в прошедшей в Нью-Йорке Генассамблее ООН, в интервью РИА Новости... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T16:00

2023-09-29T16:00

2023-09-29T16:00

интервью

россия

никарагуа

даниэль ортега

оон

нато

брикс

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Глава МИД Никарагуа Денис Монкада, который во главе делегации своей страны принял участие в прошедшей в Нью-Йорке Генассамблее ООН, в интервью РИА Новости заявил об усталости всего мира от гегемонии США, об агрессии Запада против России на Украине и планах укреплять сотрудничество с РФ по широкому кругу вопросов – от атомной энергии до сельского хозяйства. Министр также прокомментировал скандал с чествованием бывшего эсэсовца в парламенте Канады, назвав произошедшее преступным и недопустимым.– Господин министр, могли бы вы рассказать нам о своей миссии на Генеральной Ассамблее ООН? Понравилась ли вам атмосфера мероприятия этого года, и была ли выполнена ваша миссия?– По традиции каждый год наше правительство направляет делегацию, которая представляет Никарагуа на этом всемирном форуме. Наша цель всегда заключается в том, чтобы присутствовать от имени народа Никарагуа, нашего правительства, а также доносить послание, которое в текущем году было посланием президента Даниэля Ортеги и вице-президента Росарио Мурильо. Это послание мы только что донесли на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Параллельно с этим мы также провели двухсторонние встречи с министрами из стран Азии, Африки, Европы и Латинской Америки, обмениваясь (опытом – ред.) и укрепляя дружеские отношения, сотрудничество и содействуя привлечению инвестиций в нашу страну.Никарагуа действительно имеет очень масштабную и открытую внешнюю политику, основанную на дружбе и всеобщем сотрудничестве – при условии, как мы всегда подчеркиваем, уважения к суверенитету стран и невмешательства в основополагающие и важнейшие принципы мирного сосуществования между нашими государствами.Таким образом, это была интенсивная работа, направленная на использование преимуществ данной площадки, где встречается почти весь мир, чтобы иметь возможность провести такого рода переговоры, общение и обменяться опытом, весьма продуктивным и полезным для нашей страны и дружественных стран, с которыми мы разделяем принципы, идеи, ценности и позицию в мире в международной обстановке, при этом отстаивая существование наших государств, безопасность, мир, суверенитет и проявляя взаимную солидарность, особенно на таких международных форумах.– В своем выступлении вы говорили о солидарности со многими странами. Что для вас было самым важным в этой речи?– Наиболее важная часть…Я бы сказал, что в действительности это было выступлением правительства Никарагуа, народа Никарагуа. Оно было сфокусировано на множестве важных тем, таких как достойное положение нашего народа, постоянная борьба нашего правительства против несправедливости, которую совершают западные державы; непрекращающаяся агрессия и односторонние меры, которые являются агрессией. Однако мы заявляем: "Они не смогут подавить и запугать нас". Мы не сдаемся и не продаемся. В Никарагуа не существует такого понятия, как "капитуляция", мы не знаем такого. В нас есть много достоинства, патриотизма, истории напряженной и интенсивной борьбы длиною почти в два столетия, страданий и противодействия, борьбы и побед перед лицом агрессии, особенно со стороны США и ряда западноевропейских государств.Таким образом, в этом послании содержится столько принципов, ценностей и смыслов, что я рекомендую вам не только прочесть, но и опубликовать его целиком. Это позволит по-настоящему понять всю глубину никарагуанского послания, которое несет в себе большой заряд патриотизма и солидарности с Азией, Африкой, народами Латинской Америки и Европы, с которыми мы как братья и друзья делаем общее дело, отстаивая интересы наших народов.Поэтому мы заявляем, что боремся, побеждаем и будем побеждать, так как наши действия справедливы, а наше послание – о дружбе, сотрудничестве и о защите наших интересов, интересов братских народов, а также об отстаивании права на существование страны как таковой.Мы всегда боремся за мир, за общую безопасность и уважение к народам. Мы солидарны с Россией в ее борьбе за существование российских народов, их всестороннюю безопасность и целостность страны… (Солидарны – ред.) с Ираном, Сирией, Китаем, Ливией, Эритреей и Палестиной. В целом, мы солидарны с народами, которым по-настоящему приходится защищаться от нападок других стран-агрессоров, пользующихся поддержкой империи США или европейских государств. Иными словами, мы боремся, чтобы победить, и в этом заключается смысл нашего послания.– Вы также говорили о нацизме. Что вы думаете о недавнем деле Ярослава Хунки, которого приветствовало канадское правительство, несмотря на то, что он был членом нацистской дивизии "Галичина" в составе СС во время Второй мировой войны?– Итак, наша позиция состоит в осуждении и отрицании истории, которая оказалась мучительной и ужасной для человечества: нацизм, фашизм, гитлеризм, стремившиеся покорить весь мир, выдвигая себя как высшую расу – как они себя называли. Таким образом, когда существуют государства и правительства, которые официально превозносят такие фигуры, можно сказать, что это своего рода государственное преступление, ставящее своей целью утвердить политику, которая была побеждена остальным миром, так как олицетворяла собою ужас, преступления и геноцид.Мир спасся от этой ситуации. Россия сыграла важную роль в защите своего населения, своих семей и своих граждан, отразив агрессию и внеся вклад в дело мира, дабы остановить распространение на мировой арене политики Гитлера, разрушительной и пагубной. Поэтому необходимо отвергать и отрицать любое правительство, которое выступает на стороне подобных политических идей, не несущих благо человечеству и нарушающих мир, безопасность и стабильность всех народов – не только Российской Федерации, но и всего остального мира.– Не могли бы вы рассказать нам немного об отношениях Никарагуа и России? Есть ли новые проекты? Может быть, ваш президент скоро посетит Россию?– Идет последовательное укрепление отношений, обмен визитами из России в Никарагуа, из Никарагуа в Россию, работа совместной комиссии. Укрепление отношений с Россией во всех областях, они очень многогранные: атомная энергетика для мирных и медицинских целей, продукты питания, транспорт, связь, контакты в сферах промышленности, энергетики и инвестиций. Таким образом, у нас необычайно позитивные, очень хорошие отношения, и эта динамика сохраняется. Речь идет не об отложенных шагах, а о действительно устойчивом и позитивном развитии между двумя странами.– Есть ли планы по увеличению поставок зерновых? Повлияла ли ситуация с зерновой сделкой на поставки зерна?– Мы, как правило, в силу специфики наших отношений, всегда ведем диалог и разговариваем. Если есть какие-то трудности, мы их обсуждаем и находим решение. Этот уровень отношений можно назвать братством, это решение трудностей в дружественном ключе, которые могут возникнуть, потому что, как мы сказали в нашем послании, мы люди, и мы не совершенны. Так что какие бы трудности ни возникали, мы всегда решаем их по ходу, причем в очень позитивном ключе.– Есть сообщения, что Никарагуа готова предоставить часть своей территории под российские войска и военную базу. Можете ли вы это подтвердить?– Эту тему мы уже видели и комментировали. Согласно закону и конституции, державам, даже дружественным странам, не разрешено иметь на территории Никарагуа военно-морские, военные или авиабазы. Есть коммуникации и обмен взаимной поддержкой в случае стихийных бедствий или, когда требуется немедленная помощь. В этом случае Никарагуа разрешает и делает возможным транзит и прибытие средств всех типов, будь то военно-морские или воздушные, именно для облегчения сотрудничества и взаимной помощи перед лицом гипотетической катастрофической ситуации, когда требуется гуманитарная помощь и поддержка.– Министр иностранных дел Венесуэлы сказал нам, что он хотел бы, чтобы было больше диалога об Украине и чтобы западные страны прекратили поставки оружия. Согласны ли вы с этим утверждением? Как вы думаете, какой путь к достижению мира в разгар украинского кризиса?– Совершенно очевидно, что упомянутая ситуация (с конфликтом на Украине – ред.) является не чем иным, как продолжением геостратегических интересов Соединенных Штатов, Европейского Союза и НАТО, которые используют Украину для нападения на Россию, дестабилизации России, победы над Россией и уничтожения России. Это недопустимо, это достойно осуждения, и именно поэтому Россия активно защищается – обоснованно и опираясь на свое и международное право. Так что правительство России определяет и будет определять свою внутреннюю политику, чтобы противостоять агрессии со стороны североамериканской империи, которая вовлекает в нее Европу и НАТО.– Как долго доллар США будет доминировать в мире? Никарагуа выражала желание присоединиться к российской платежной системе МИР: когда это может произойти?– Динамика имперского упадка Соединенных Штатов и европейских держав очевидна, и в рамках этой динамики также наблюдается отход от использования доллара как валюты, которая была навязана Соединенными Штатами. Как следствие, и Россия, и Китай, и Иран, и другие страны, включая Никарагуа, также ищут, как заменить SWIFT, гегемонистскую систему банковских отношений механизмами, которые действительно позволят нам заниматься торговлей, выстраивать финансовые, банковские и другие отношения, системой, которая была бы гуманной, удобной для наших стран и которая не будет являться формой имперского финансово-экономического доминирования Соединенных Штатов и других держав. Мир меняется, мы трансформируемся, мы действительно запускаем перемены, и все это является частью нового зарождающегося международного порядка. Например, БРИКС и расширение БРИКС за счет шести государств свидетельствуют, что люди всего мира говорят: довольно североамериканского империализма, довольно рабства, насаждаемого европейскими державами. Наши народы и наши государства хотят быть свободными, независимыми, суверенными и проводить собственную политику на благо нашего населения. Поэтому мы действительно на этом пути. Мир меняется, он преображается, мы, несомненно, продолжим добиваться побед.

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https://ria.ru/20230928/fond-1899305123.html

https://ria.ru/20230629/nikaragua-1881046299.html

https://ria.ru/20230913/konflikt-1896130247.html

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никарагуа

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, россия, никарагуа, даниэль ортега, оон, нато, брикс