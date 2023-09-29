https://ria.ru/20230929/moldaviya-1899391348.html
Додон прокомментировал идею вступления Молдавии в ЕС без Приднестровья
Додон прокомментировал идею вступления Молдавии в ЕС без Приднестровья - РИА Новости, 29.09.2023
Додон прокомментировал идею вступления Молдавии в ЕС без Приднестровья
Заявление президента Молдавии Майи Санду о том, что Молдавия может вступить в ЕС без Приднестровья является предательством родины, сказал экс-президент... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T12:23
2023-09-29T12:23
2023-09-29T12:23
в мире
молдавия
игорь додон
майя санду
евросоюз
приднестровская молдавская республика
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КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Заявление президента Молдавии Майи Санду о том, что Молдавия может вступить в ЕС без Приднестровья является предательством родины, сказал экс-президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. Ранее Санду заявила, что не исключает возможную интеграцию в ЕС только правобережья страны, без Приднестровья. По ее мнению, конфликт можно будет урегулировать после вступления в организацию. "Заявление Майи Санду о том, что мы можем вступить в ЕС без Приднестровского региона, — вот настоящее предательство родины. Вы пытаетесь мне "пришить" дело о предательстве родины, когда сами готовы отказаться от части территории страны. Останетесь и без ЕС, и без Приднестровья", - заявил Додон на брифинге. В октябре прошлого года началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии Додона. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов Партии социалистов, в том числе для выплаты зарплаты сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20230903/evrosoyuz-1893841777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, игорь додон, майя санду, евросоюз, приднестровская молдавская республика
В мире, Молдавия, Игорь Додон, Майя Санду, Евросоюз, Приднестровская Молдавская Республика
Додон прокомментировал идею вступления Молдавии в ЕС без Приднестровья
Додон: вступление Молдавии в ЕС без Приднестровья будет предательством
КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Заявление президента Молдавии Майи Санду о том, что Молдавия может вступить в ЕС без Приднестровья является предательством родины, сказал экс-президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.
Ранее Санду заявила, что не исключает возможную интеграцию в ЕС только правобережья страны, без Приднестровья. По ее мнению, конфликт можно будет урегулировать после вступления в организацию.
«
"Заявление Майи Санду о том, что мы можем вступить в ЕС без Приднестровского региона, — вот настоящее предательство родины. Вы пытаетесь мне "пришить" дело о предательстве родины, когда сами готовы отказаться от части территории страны. Останетесь и без ЕС, и без Приднестровья", - заявил Додон на брифинге.
В октябре прошлого года началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии Додона. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов Партии социалистов, в том числе для выплаты зарплаты сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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