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Эксперт оценил шансы Молдавии на вступление в Евросоюз - РИА Новости, 29.09.2023
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09:45 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/moldaviya-1899354895.html
Эксперт оценил шансы Молдавии на вступление в Евросоюз
Эксперт оценил шансы Молдавии на вступление в Евросоюз - РИА Новости, 29.09.2023
Эксперт оценил шансы Молдавии на вступление в Евросоюз
Вступление Молдавии в Евросоюз пока невозможно, даже без непризнанного Приднестровья, заявил РИА Новости директор тираспольского Института... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T09:45
2023-09-29T09:45
в мире
молдавия
евросоюз
майя санду
румыния
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ТИРАСПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Вступление Молдавии в Евросоюз пока невозможно, даже без непризнанного Приднестровья, заявил РИА Новости директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что не исключает возможную интеграцию в ЕС только правобережья страны, без Приднестровья. По ее мнению, конфликт можно будет урегулировать после вступления в союз. "Никакая евроинтеграция Молдовы с Приднестровьем или без него сейчас невозможна. Молдову не примут в качестве равноправного субъекта в этот элитный клуб, как они себя сами воспринимают. Чтобы там находиться, недостаточно быть просто антироссийским, еще нужно быть умным и богатым", - сказал Шорников. Он напомнил, что когда-то Молдавия была одной из богатейших республик Советского Союза, здесь располагалась передовая на тот момент промышленность, которая могла бы превратить республику в "силиконовую долину". Но Союза не стало, а промышленность была ликвидирована приватизацией. "Что касается "ума", тут, к сожалению, не о чем говорить. Страна утратила собственную Академию наук, а в школах детей учат по специальным программам, разработанным в соседнем государстве (Румынии – ред). Даже историю собственной страны жителям Молдовы изучать не разрешают. С какой стати белые господа из ЕС, у которых за спиной многовековой опыт изощренного колониализма, а на уровне генетической памяти заложена привычка делить людей на "полноценных" и "неполноценных", решат пригласить за свой стол бедного и необразованного? Это невозможно, и европейские политики этого не скрывают", - отметил собеседник агентства. По его словам, евроинтеграцию Молдавии без устали продвигает только Санду со своей командой. Тем более в ноябре в стране пройдут выборы в местные органы власти, которые во многом предопределят возможности власти по подготовке к очередным президентским выборам, оттого Санду так сейчас старается. "Ей терять уже нечего, и она ставит на кон остатки своего политического капитала. Если сможет обмануть народ сейчас, ей легче будет сохранить президентское кресло в 2024 году. Вот людям сейчас бросают очередную приманку: "мы откажемся от Приднестровья, но попадем в Евросоюз", - сказал эксперт. Он уточнил, что для молдаван вопрос Приднестровья все эти 30 лет стоит во втором десятке приоритетов, а евроинтеграция – это популярнейший тренд с 2007 по 2021 годы, то есть с момента вступления в ЕС Румынии и до момента победы радикальных проевропейцев в лице Санду и ее партии "Действие и солидарность" (PAS). "Последние два года этот тренд находится на спаде: с 69% уровень поддержки евроинтеграции снизился до 35% - почти в два раза. В этом велика заслуга правительства PAS и лично Санду. Поэтому из идеи евроинтеграции эта команда пытается сейчас выдавить последние соки, даже ценой мнимого отказа от Приднестровья. На деле давать волю Приднестровью они, конечно, не собираются", - подчеркнул Шорников.
https://ria.ru/20230926/moldaviya-1898819218.html
https://ria.ru/20230805/vstuplenie-1888356924.html
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в мире, молдавия, евросоюз, майя санду, румыния
В мире, Молдавия, Евросоюз, Майя Санду, Румыния
Эксперт оценил шансы Молдавии на вступление в Евросоюз

Эксперт Шорников: вступление в ЕС не светит Молдавии даже без Приднестровья

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Молдавии и Евросоюза
Государственный флаг Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
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Государственный флаг Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Вступление Молдавии в Евросоюз пока невозможно, даже без непризнанного Приднестровья, заявил РИА Новости директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что не исключает возможную интеграцию в ЕС только правобережья страны, без Приднестровья. По ее мнению, конфликт можно будет урегулировать после вступления в союз.
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"Никакая евроинтеграция Молдовы с Приднестровьем или без него сейчас невозможна. Молдову не примут в качестве равноправного субъекта в этот элитный клуб, как они себя сами воспринимают. Чтобы там находиться, недостаточно быть просто антироссийским, еще нужно быть умным и богатым", - сказал Шорников.
Он напомнил, что когда-то Молдавия была одной из богатейших республик Советского Союза, здесь располагалась передовая на тот момент промышленность, которая могла бы превратить республику в "силиконовую долину". Но Союза не стало, а промышленность была ликвидирована приватизацией.
«
"Что касается "ума", тут, к сожалению, не о чем говорить. Страна утратила собственную Академию наук, а в школах детей учат по специальным программам, разработанным в соседнем государстве (Румынии – ред). Даже историю собственной страны жителям Молдовы изучать не разрешают. С какой стати белые господа из ЕС, у которых за спиной многовековой опыт изощренного колониализма, а на уровне генетической памяти заложена привычка делить людей на "полноценных" и "неполноценных", решат пригласить за свой стол бедного и необразованного? Это невозможно, и европейские политики этого не скрывают", - отметил собеседник агентства.
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По его словам, евроинтеграцию Молдавии без устали продвигает только Санду со своей командой. Тем более в ноябре в стране пройдут выборы в местные органы власти, которые во многом предопределят возможности власти по подготовке к очередным президентским выборам, оттого Санду так сейчас старается.
«
"Ей терять уже нечего, и она ставит на кон остатки своего политического капитала. Если сможет обмануть народ сейчас, ей легче будет сохранить президентское кресло в 2024 году. Вот людям сейчас бросают очередную приманку: "мы откажемся от Приднестровья, но попадем в Евросоюз", - сказал эксперт.
Он уточнил, что для молдаван вопрос Приднестровья все эти 30 лет стоит во втором десятке приоритетов, а евроинтеграция – это популярнейший тренд с 2007 по 2021 годы, то есть с момента вступления в ЕС Румынии и до момента победы радикальных проевропейцев в лице Санду и ее партии "Действие и солидарность" (PAS).
"Последние два года этот тренд находится на спаде: с 69% уровень поддержки евроинтеграции снизился до 35% - почти в два раза. В этом велика заслуга правительства PAS и лично Санду. Поэтому из идеи евроинтеграции эта команда пытается сейчас выдавить последние соки, даже ценой мнимого отказа от Приднестровья. На деле давать волю Приднестровью они, конечно, не собираются", - подчеркнул Шорников.
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