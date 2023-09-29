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Кишинев вынес на общественное обсуждение план действий по вступлению в ЕС - РИА Новости, 29.09.2023
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18:59 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/moldavia-1899538746.html
Кишинев вынес на общественное обсуждение план действий по вступлению в ЕС
Кишинев вынес на общественное обсуждение план действий по вступлению в ЕС - РИА Новости, 29.09.2023
Кишинев вынес на общественное обсуждение план действий по вступлению в ЕС
Национальный план действий по вступлению Молдавии в Евросоюз вынесен на общественное обсуждение, заявил в пятницу глава МИД республики Нику Попеску. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T18:59
2023-09-29T18:59
в мире
молдавия
кишинев
брюссель
майя санду
еврокомиссия
евросоюз
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КИШИНЕВ, 29 сен – РИА Новости. Национальный план действий по вступлению Молдавии в Евросоюз вынесен на общественное обсуждение, заявил в пятницу глава МИД республики Нику Попеску. "Я рад сообщить, что мы подошли к уровню, когда представляем на общественное обсуждение Национальный план присоединения Молдавии к Европейскому Союзу. Этот документ представляет собой важный этап на европейском пути нашей страны, заменяющий все предыдущие шаги и четко отражающий нашу национальную цель подготовка Молдавии к вступлению в ЕС", - написал Попеску на свой странице в соцсети Facebook*.Глава молдавской дипломатии подчеркнул, что Молдавия находится в процессе оценки соответствия национального законодательства европейскому законодательству и передачи необходимых документов учреждениям, ответственным за их реализацию. "Этот план будет существенно доработан после процесса оценки, проведенной совместно с Еврокомиссией. Вступление в Евросоюз является главной целью для нашей страны, и участие граждан имеет решающее значение для построения более процветающего будущего внутри европейского сообщества", - добавил министр. Ранее Попеску заявлял, что Молдавия не успеет до конца нынешнего года начать переговоры о вступлении в Европейский союз, из девяти выдвинутых условий Брюсселя Кишинев отчитался о выполнении только трех. Речь идет о внесении изменений в избирательное законодательство, вовлечении гражданского общества в процесс принятия решений и об обеспечении защиты прав человека. В МИД отмечают, что по другим обязательствам был достигнут недостаточный прогресс. Речь идет о реформах системы правосудия, борьбе с коррупцией, деолигархизации, борьбе с организованной преступностью. При этом относительный прогресс отмечен в реформе государственного управления, управлении государственными финансами. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в союз.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230928/moldavia-1899249722.html
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в мире, молдавия, кишинев, брюссель, майя санду, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Молдавия, Кишинев, Брюссель, Майя Санду, Еврокомиссия, Евросоюз
Кишинев вынес на общественное обсуждение план действий по вступлению в ЕС

МИД Молдавии вынес на общественное обсуждение план действий по вступлению в ЕС

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Евросоюза
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
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КИШИНЕВ, 29 сен – РИА Новости. Национальный план действий по вступлению Молдавии в Евросоюз вынесен на общественное обсуждение, заявил в пятницу глава МИД республики Нику Попеску.
"Я рад сообщить, что мы подошли к уровню, когда представляем на общественное обсуждение Национальный план присоединения Молдавии к Европейскому Союзу. Этот документ представляет собой важный этап на европейском пути нашей страны, заменяющий все предыдущие шаги и четко отражающий нашу национальную цель подготовка Молдавии к вступлению в ЕС", - написал Попеску на свой странице в соцсети Facebook*.
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Глава молдавской дипломатии подчеркнул, что Молдавия находится в процессе оценки соответствия национального законодательства европейскому законодательству и передачи необходимых документов учреждениям, ответственным за их реализацию.
"Этот план будет существенно доработан после процесса оценки, проведенной совместно с Еврокомиссией. Вступление в Евросоюз является главной целью для нашей страны, и участие граждан имеет решающее значение для построения более процветающего будущего внутри европейского сообщества", - добавил министр.
Ранее Попеску заявлял, что Молдавия не успеет до конца нынешнего года начать переговоры о вступлении в Европейский союз, из девяти выдвинутых условий Брюсселя Кишинев отчитался о выполнении только трех. Речь идет о внесении изменений в избирательное законодательство, вовлечении гражданского общества в процесс принятия решений и об обеспечении защиты прав человека. В МИД отмечают, что по другим обязательствам был достигнут недостаточный прогресс. Речь идет о реформах системы правосудия, борьбе с коррупцией, деолигархизации, борьбе с организованной преступностью. При этом относительный прогресс отмечен в реформе государственного управления, управлении государственными финансами.
Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в союз.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
В миреМолдавияКишиневБрюссельМайя СандуЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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