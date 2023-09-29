Кишинев вынес на общественное обсуждение план действий по вступлению в ЕС
МИД Молдавии вынес на общественное обсуждение план действий по вступлению в ЕС
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Флаги Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
КИШИНЕВ, 29 сен – РИА Новости. Национальный план действий по вступлению Молдавии в Евросоюз вынесен на общественное обсуждение, заявил в пятницу глава МИД республики Нику Попеску.
"Я рад сообщить, что мы подошли к уровню, когда представляем на общественное обсуждение Национальный план присоединения Молдавии к Европейскому Союзу. Этот документ представляет собой важный этап на европейском пути нашей страны, заменяющий все предыдущие шаги и четко отражающий нашу национальную цель подготовка Молдавии к вступлению в ЕС", - написал Попеску на свой странице в соцсети Facebook*.
Глава молдавской дипломатии подчеркнул, что Молдавия находится в процессе оценки соответствия национального законодательства европейскому законодательству и передачи необходимых документов учреждениям, ответственным за их реализацию.
"Этот план будет существенно доработан после процесса оценки, проведенной совместно с Еврокомиссией. Вступление в Евросоюз является главной целью для нашей страны, и участие граждан имеет решающее значение для построения более процветающего будущего внутри европейского сообщества", - добавил министр.
Ранее Попеску заявлял, что Молдавия не успеет до конца нынешнего года начать переговоры о вступлении в Европейский союз, из девяти выдвинутых условий Брюсселя Кишинев отчитался о выполнении только трех. Речь идет о внесении изменений в избирательное законодательство, вовлечении гражданского общества в процесс принятия решений и об обеспечении защиты прав человека. В МИД отмечают, что по другим обязательствам был достигнут недостаточный прогресс. Речь идет о реформах системы правосудия, борьбе с коррупцией, деолигархизации, борьбе с организованной преступностью. При этом относительный прогресс отмечен в реформе государственного управления, управлении государственными финансами.
Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в союз.
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