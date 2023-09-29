https://ria.ru/20230929/moldavia-1899538746.html

Кишинев вынес на общественное обсуждение план действий по вступлению в ЕС

Кишинев вынес на общественное обсуждение план действий по вступлению в ЕС - РИА Новости, 29.09.2023

Кишинев вынес на общественное обсуждение план действий по вступлению в ЕС

Национальный план действий по вступлению Молдавии в Евросоюз вынесен на общественное обсуждение, заявил в пятницу глава МИД республики Нику Попеску. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T18:59

2023-09-29T18:59

2023-09-29T18:59

в мире

молдавия

кишинев

брюссель

майя санду

еврокомиссия

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_570bf3ef4b10efd7910117f0e06d404b.jpg

КИШИНЕВ, 29 сен – РИА Новости. Национальный план действий по вступлению Молдавии в Евросоюз вынесен на общественное обсуждение, заявил в пятницу глава МИД республики Нику Попеску. "Я рад сообщить, что мы подошли к уровню, когда представляем на общественное обсуждение Национальный план присоединения Молдавии к Европейскому Союзу. Этот документ представляет собой важный этап на европейском пути нашей страны, заменяющий все предыдущие шаги и четко отражающий нашу национальную цель подготовка Молдавии к вступлению в ЕС", - написал Попеску на свой странице в соцсети Facebook*.Глава молдавской дипломатии подчеркнул, что Молдавия находится в процессе оценки соответствия национального законодательства европейскому законодательству и передачи необходимых документов учреждениям, ответственным за их реализацию. "Этот план будет существенно доработан после процесса оценки, проведенной совместно с Еврокомиссией. Вступление в Евросоюз является главной целью для нашей страны, и участие граждан имеет решающее значение для построения более процветающего будущего внутри европейского сообщества", - добавил министр. Ранее Попеску заявлял, что Молдавия не успеет до конца нынешнего года начать переговоры о вступлении в Европейский союз, из девяти выдвинутых условий Брюсселя Кишинев отчитался о выполнении только трех. Речь идет о внесении изменений в избирательное законодательство, вовлечении гражданского общества в процесс принятия решений и об обеспечении защиты прав человека. В МИД отмечают, что по другим обязательствам был достигнут недостаточный прогресс. Речь идет о реформах системы правосудия, борьбе с коррупцией, деолигархизации, борьбе с организованной преступностью. При этом относительный прогресс отмечен в реформе государственного управления, управлении государственными финансами. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в союз.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230928/moldavia-1899249722.html

https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html

молдавия

кишинев

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, брюссель, майя санду, еврокомиссия, евросоюз