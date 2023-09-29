https://ria.ru/20230929/moldavia-1899458885.html

В Молдавии сочли указ об освобождении генпрокурора от должности незаконным

В Молдавии сочли указ об освобождении генпрокурора от должности незаконным - РИА Новости, 29.09.2023

В Молдавии сочли указ об освобождении генпрокурора от должности незаконным

Указ президента Молдавии Майи Санду об освобождении от должности генпрокурора незаконен, он понадобился, чтобы назначить на этот пост представителя правящей... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T15:05

2023-09-29T15:05

2023-09-29T15:05

в мире

молдавия

майя санду

европейский суд по правам человека (еспч)

евросоюз

игорь додон

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КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. Указ президента Молдавии Майи Санду об освобождении от должности генпрокурора незаконен, он понадобился, чтобы назначить на этот пост представителя правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), заявил экс-президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. Санду во вторник в соответствии с рекомендациями ЕС подписала указ об освобождении Александра Стояногло от должности генпрокурора, поскольку он подозревается в многочисленных нарушениях закона, сообщила пресс-служба главы государства. "Майя Санду боится Александра Стояногло, поэтому и подписала незаконный указ об его отстранении от должности. Она торопится назначить генеральным прокурором кого-то из ПДС, но это ничего ей не даст, так как примерно через месяц будет решение европейских структур, которые обяжут Санду вернуть Стояногло на должность генпрокурора", - сказал Додон на брифинге. Высший совет прокуроров Молдавии 5 октября 2021 года отстранил Стояногло от должности, до 9 декабря он находился в изоляторе, затем его перевели под судебный контроль. Стояногло обвиняют в пассивной коррупции, превышении полномочий, злоупотреблении служебным положением и указании ложных данных в декларациях. В мае 2023 года Высший совет прокуроров (ВСП) одобрил его отставку. Стояногло опротестовал решение ВСП в суде, окончательный вердикт по этому вопросу пока не вынесен, поэтому Санду подписала указ "в контексте рекомендаций Европейского союза по обеспечению занятости должности генерального прокурора". Сам генпрокурор ранее назвал обвинения "местью со стороны президента" и обратился в ЕСПЧ с жалобами на нарушение права на свободу по политическим мотивам, а также на необоснованность уголовного процесса.

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html

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в мире, молдавия, майя санду, европейский суд по правам человека (еспч), евросоюз, игорь додон