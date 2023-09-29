https://ria.ru/20230929/mo-1899478459.html

Вооруженные силы России уничтожили пункт управления "Иностранного легиона"

Вооруженные силы России уничтожили пункт управления "Иностранного легиона" - РИА Новости, 29.09.2023

Вооруженные силы России уничтожили пункт управления "Иностранного легиона"

С начала недели российские войска нанесли по противнику девять ударов крылатыми ракетами и беспилотниками, уничтожив среди прочего пункт управления... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T15:35

2023-09-29T15:35

2023-09-29T16:48

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823112715_0:0:2188:1231_1920x0_80_0_0_c796c50d75e9fbf28401b4fa7c178666.jpg

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. С начала недели российские войска нанесли по противнику девять ударов крылатыми ракетами и беспилотниками, уничтожив среди прочего пункт управления "Иностранного легиона", сообщили в Минобороны.Там пояснили, что целями ударов были склады боеприпасов, военно-технического имущества ВСУ, места подготовки диверсантов и пункты размещения военнослужащих и наемников."В результате ударов уничтожены: пункт управления формирования "Иностранный легион", два крупных арсенала с вооружением и боеприпасами, а также нарушены поставки вооружений иностранного производства и материально-техническое обеспечение украинских войск, действующих на Донецком и Запорожском направлениях", — говорится в сводке.В военном ведомстве рассказали также о боевых действиях на разных участках фронта. Донецкое направление На Донецком направлении украинские войска по-прежнему пытались наступать в районах Артемовска, Авдеевки и Марьинки. За прошлую неделю подразделения Южной группировки российских войск отразили там 31 атаку. В этих боях ВСУ потеряли более 1760 военнослужащих, 40 танков и других боевых бронированных машин, 70 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии и две реактивные системы залпового огня "Град". Штурмовая авиация уничтожила два склада боеприпасов. Для восполнения потерь после неудавшихся штурмов Клещеевки и Андреевки командование ВСУ было вынуждено перебросить с других направлений подразделения 33-й, 67-й и 110-й механизированных бригад, отметили в Минобороны.Запорожское направление На Запорожском направлении российские войска продолжали вести активную оборону. За неделю они отразили восемь атак 65-й механизированной и 71-й егерской бригады ВСУ в районах Вербового и Работино и нанесли поражение подразделениям 21-й, 23-й и 118-й механизированных бригад в районах Малой Токмачки, Орехова и Новоданиловки. Там потери украинской армии составили более 330 бойцов, 32 бронемашины, 38 автомобилей и 25 орудий полевой артиллерии.Сейчас командование ВСУ выводит 47-ю механизированную бригаду из-под Работино в тыл, так как военнослужащие отказываются выполнять задачи из-за понесенных потерь.Южнодонецкое направлениеНа Южнодонецком направлении российские подразделения за неделю отразили четыре атаки 127-й бригады территориальной обороны в районе Приютного, авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. За неделю украинские войска потеряли там более 750 человек, 22 бронемашины, 37 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии. В районе Марфополя уничтожены две диверсионно-разведывательные группы.Купянское направлениеНа Купянском направлении Западная группировка наносила поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 14-й, 43-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки, Песчаного, Чернещины и Новолюбовки. На этом направлении ВСУ потеряли более 210 бойцов, пять бронемашин, 30 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии. Уничтожено четыре склада боеприпасов.Краснолиманское направлениеНа Краснолиманском направлении силы 12-й бригады специального назначения, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ предпринимали попытки восстановить утраченные позиции в районе Торского и Серебрянского лесничества. Подразделения группировки "Центр" отразили за неделю 12 атак. Потери противника ВСУ составили более 360 военнослужащих, 20 бронемашин, 20 автомобилей и 12 орудий.Херсонское направлениеНа Херсонском направлении основные усилия были сосредоточены на предотвращении высадки групп диверсантов на острова и левый берег Днепра. Там пресекли деятельность трех ДРГ. За неделю уничтожено около 250 бойцов ВСУ, 16 бронемашин и 42 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражено семь орудий полевой артиллерии. Действия ВКС и ПВОВоздушно-космические силы за неделю сбили украинский штурмовик Су-25 и два истребителя Миг-29. Еще два самолета уничтожены на аэродроме Кульбакино в Николаевской области — это МиГ-29, поставленные из Польши и модернизированные для западного ракетного вооружения.Силы ПВО в течение недели сбили вертолет Ми-8, перехватили 33 снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха", управляемую авиабомбу JDAM и четыре противорадиолокационных ракеты HARM, а также 185 беспилотников.

https://ria.ru/20230929/porazhenie-1899304312.html

https://ria.ru/20230928/vsu-1899141602.html

https://ria.ru/20230929/plen-1899338211.html

https://ria.ru/20230928/kontrnastuplenie-1899092660.html

https://ria.ru/20230929/proval-1899325626.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)