https://ria.ru/20230929/mo-1899478459.html
Вооруженные силы России уничтожили пункт управления "Иностранного легиона"
Вооруженные силы России уничтожили пункт управления "Иностранного легиона" - РИА Новости, 29.09.2023
Вооруженные силы России уничтожили пункт управления "Иностранного легиона"
С начала недели российские войска нанесли по противнику девять ударов крылатыми ракетами и беспилотниками, уничтожив среди прочего пункт управления... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T15:35
2023-09-29T15:35
2023-09-29T16:48
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. С начала недели российские войска нанесли по противнику девять ударов крылатыми ракетами и беспилотниками, уничтожив среди прочего пункт управления "Иностранного легиона", сообщили в Минобороны.Там пояснили, что целями ударов были склады боеприпасов, военно-технического имущества ВСУ, места подготовки диверсантов и пункты размещения военнослужащих и наемников."В результате ударов уничтожены: пункт управления формирования "Иностранный легион", два крупных арсенала с вооружением и боеприпасами, а также нарушены поставки вооружений иностранного производства и материально-техническое обеспечение украинских войск, действующих на Донецком и Запорожском направлениях", — говорится в сводке.В военном ведомстве рассказали также о боевых действиях на разных участках фронта. Донецкое направление На Донецком направлении украинские войска по-прежнему пытались наступать в районах Артемовска, Авдеевки и Марьинки. За прошлую неделю подразделения Южной группировки российских войск отразили там 31 атаку. В этих боях ВСУ потеряли более 1760 военнослужащих, 40 танков и других боевых бронированных машин, 70 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии и две реактивные системы залпового огня "Град". Штурмовая авиация уничтожила два склада боеприпасов. Для восполнения потерь после неудавшихся штурмов Клещеевки и Андреевки командование ВСУ было вынуждено перебросить с других направлений подразделения 33-й, 67-й и 110-й механизированных бригад, отметили в Минобороны.Запорожское направление На Запорожском направлении российские войска продолжали вести активную оборону. За неделю они отразили восемь атак 65-й механизированной и 71-й егерской бригады ВСУ в районах Вербового и Работино и нанесли поражение подразделениям 21-й, 23-й и 118-й механизированных бригад в районах Малой Токмачки, Орехова и Новоданиловки. Там потери украинской армии составили более 330 бойцов, 32 бронемашины, 38 автомобилей и 25 орудий полевой артиллерии.Сейчас командование ВСУ выводит 47-ю механизированную бригаду из-под Работино в тыл, так как военнослужащие отказываются выполнять задачи из-за понесенных потерь.Южнодонецкое направлениеНа Южнодонецком направлении российские подразделения за неделю отразили четыре атаки 127-й бригады территориальной обороны в районе Приютного, авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. За неделю украинские войска потеряли там более 750 человек, 22 бронемашины, 37 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии. В районе Марфополя уничтожены две диверсионно-разведывательные группы.Купянское направлениеНа Купянском направлении Западная группировка наносила поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 14-й, 43-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки, Песчаного, Чернещины и Новолюбовки. На этом направлении ВСУ потеряли более 210 бойцов, пять бронемашин, 30 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии. Уничтожено четыре склада боеприпасов.Краснолиманское направлениеНа Краснолиманском направлении силы 12-й бригады специального назначения, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ предпринимали попытки восстановить утраченные позиции в районе Торского и Серебрянского лесничества. Подразделения группировки "Центр" отразили за неделю 12 атак. Потери противника ВСУ составили более 360 военнослужащих, 20 бронемашин, 20 автомобилей и 12 орудий.Херсонское направлениеНа Херсонском направлении основные усилия были сосредоточены на предотвращении высадки групп диверсантов на острова и левый берег Днепра. Там пресекли деятельность трех ДРГ. За неделю уничтожено около 250 бойцов ВСУ, 16 бронемашин и 42 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражено семь орудий полевой артиллерии. Действия ВКС и ПВОВоздушно-космические силы за неделю сбили украинский штурмовик Су-25 и два истребителя Миг-29. Еще два самолета уничтожены на аэродроме Кульбакино в Николаевской области — это МиГ-29, поставленные из Польши и модернизированные для западного ракетного вооружения.Силы ПВО в течение недели сбили вертолет Ми-8, перехватили 33 снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха", управляемую авиабомбу JDAM и четыре противорадиолокационных ракеты HARM, а также 185 беспилотников.
https://ria.ru/20230929/porazhenie-1899304312.html
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.
С начала недели российские войска нанесли по противнику девять ударов крылатыми ракетами и беспилотниками, уничтожив среди прочего пункт управления "Иностранного легиона", сообщили в Минобороны
.
Там пояснили, что целями ударов были склады боеприпасов, военно-технического имущества ВСУ
, места подготовки диверсантов и пункты размещения военнослужащих и наемников.
"В результате ударов уничтожены: пункт управления формирования "Иностранный легион", два крупных арсенала с вооружением и боеприпасами, а также нарушены поставки вооружений иностранного производства и материально-техническое обеспечение украинских войск, действующих на Донецком и Запорожском направлениях", — говорится в сводке.
В военном ведомстве рассказали также о боевых действиях на разных участках фронта.
Американцы признали поражение ВСУ
На Донецком направлении украинские войска по-прежнему пытались наступать в районах Артемовска
, Авдеевки
и Марьинки. За прошлую неделю подразделения Южной группировки российских войск отразили там 31 атаку.
В этих боях ВСУ потеряли более 1760 военнослужащих, 40 танков и других боевых бронированных машин, 70 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии и две реактивные системы залпового огня "Град". Штурмовая авиация уничтожила два склада боеприпасов.
Для восполнения потерь после неудавшихся штурмов Клещеевки и Андреевки командование ВСУ было вынуждено перебросить с других направлений подразделения 33-й, 67-й и 110-й механизированных бригад, отметили в Минобороны.
СМИ: ВСУ пришлось сменить тактику из-за потери западных танков
На Запорожском направлении российские войска продолжали вести активную оборону. За неделю они отразили восемь атак 65-й механизированной и 71-й егерской бригады ВСУ в районах Вербового и Работино и нанесли поражение подразделениям 21-й, 23-й и 118-й механизированных бригад в районах Малой Токмачки, Орехова и Новоданиловки. Там потери украинской армии составили более 330 бойцов, 32 бронемашины, 38 автомобилей и 25 орудий полевой артиллерии.
Сейчас командование ВСУ выводит 47-ю механизированную бригаду из-под Работино в тыл, так как военнослужащие отказываются выполнять задачи из-за понесенных потерь.
Рогов заявил, что ВСУ активно сдаются на Ореховском направлении
На Южнодонецком направлении российские подразделения за неделю отразили четыре атаки 127-й бригады территориальной обороны в районе Приютного, авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ.
За неделю украинские войска потеряли там более 750 человек, 22 бронемашины, 37 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии. В районе Марфополя уничтожены две диверсионно-разведывательные группы.
На Купянском направлении Западная группировка наносила поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 14-й, 43-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки, Песчаного, Чернещины и Новолюбовки. На этом направлении ВСУ потеряли более 210 бойцов, пять бронемашин, 30 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии. Уничтожено четыре склада боеприпасов.
Киев признал, что ВСУ вынуждены наступать пешком
Краснолиманское направление
На Краснолиманском направлении силы 12-й бригады специального назначения, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ предпринимали попытки восстановить утраченные позиции в районе Торского и Серебрянского лесничества. Подразделения группировки "Центр" отразили за неделю 12 атак. Потери противника ВСУ составили более 360 военнослужащих, 20 бронемашин, 20 автомобилей и 12 орудий.
На Херсонском направлении основные усилия были сосредоточены на предотвращении высадки групп диверсантов на острова и левый берег Днепра. Там пресекли деятельность трех ДРГ. За неделю уничтожено около 250 бойцов ВСУ, 16 бронемашин и 42 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражено семь орудий полевой артиллерии.
Зеленский пошел на неоправданный риск и поплатился за это, пишут СМИ
Воздушно-космические силы за неделю сбили украинский штурмовик Су-25 и два истребителя Миг-29. Еще два самолета уничтожены на аэродроме Кульбакино в Николаевской области
— это МиГ-29, поставленные из Польши
и модернизированные для западного ракетного вооружения.
Силы ПВО в течение недели сбили вертолет Ми-8, перехватили 33 снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха", управляемую авиабомбу JDAM и четыре противорадиолокационных ракеты HARM, а также 185 беспилотников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине