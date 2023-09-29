Рейтинг@Mail.ru
Призывников не направят в новые регионы или на спецоперацию - РИА Новости, 29.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:39 29.09.2023 (обновлено: 09:47 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/mo-1899343756.html
Призывников не направят в новые регионы или на спецоперацию
Призывников не направят в новые регионы или на спецоперацию - РИА Новости, 29.09.2023
Призывников не направят в новые регионы или на спецоперацию
Все призывники в рамках осеннего призыва в российскую армию будут направлены на территории РФ, в новые регионы или для участия там в спецоперации они не поедут, РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T08:39
2023-09-29T09:47
безопасность
россия
луганская народная республика
запорожская область
общество
призыв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899353272_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fca354854304946fa0ee83e2b60ca4b3.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Все призывники в рамках осеннего призыва в российскую армию будут направлены на территории РФ, в новые регионы или для участия там в спецоперации они не поедут, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. "Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных сил и других воинских формирований на территории Российской Федерации. В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил РФ в новых регионах Российской Федерации: Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут", - подчеркнул Цимлянский на брифинге по теме начала с 1 октября призыва граждан на военную службу. Треть из призывников будет направлена в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность, отметил Цимлянский. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска, добавил он. "В то же время мы продолжим практику формирования научных рот, предназначенных для решения научно-прикладных задач в интересах конкретных видов Вооруженных сил и родов войск, научно-производственных подразделений, осуществляющих продвижение, поддержку и внедрение в производство передовых идей и прорывных технологий в интересах обеспечения обороны государства и спортивных рот, в которых созданы необходимые условия для подготовки наиболее перспективных спортсменов", - сказал контр-адмирал.
https://ria.ru/20230929/sluzhba-1899343130.html
https://ria.ru/20230929/mo-1899342683.html
россия
луганская народная республика
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Брифинг Минобороны России, посвященный осеннему призыву
C 1 октября в России начинается осенний призыв на срочную службу в армию, никаких планов по дополнительной мобилизации нет, заявил на брифинге заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил контр-адмирал Владимир Цимлянский.
2023-09-29T08:39
true
PT3M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899353272_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6805823a6e03b7ca29624bff64db850e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, луганская народная республика, запорожская область, общество, призыв
Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Общество, Призыв
Призывников не направят в новые регионы или на спецоперацию

МО РФ: призывников не направят в новые регионы или в зону СВО

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Все призывники в рамках осеннего призыва в российскую армию будут направлены на территории РФ, в новые регионы или для участия там в спецоперации они не поедут, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
"Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных сил и других воинских формирований на территории Российской Федерации. В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил РФ в новых регионах Российской Федерации: Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут", - подчеркнул Цимлянский на брифинге по теме начала с 1 октября призыва граждан на военную службу.
Призывники в сборном пункте перед отправкой к местам несения службы в ВС РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Для выполнения задач СВО достаточно контрактников, заявили в Минобороны
08:36
Треть из призывников будет направлена в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность, отметил Цимлянский. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска, добавил он.
"В то же время мы продолжим практику формирования научных рот, предназначенных для решения научно-прикладных задач в интересах конкретных видов Вооруженных сил и родов войск, научно-производственных подразделений, осуществляющих продвижение, поддержку и внедрение в производство передовых идей и прорывных технологий в интересах обеспечения обороны государства и спортивных рот, в которых созданы необходимые условия для подготовки наиболее перспективных спортсменов", - сказал контр-адмирал.
Сумка призывника в сборном пункте - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
В Минобороны назвали регионы с лучшей организацией весеннего призыва
08:33
 
БезопасностьРоссияЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьОбществоПризыв
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала