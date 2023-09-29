https://ria.ru/20230929/mo-1899343756.html

Призывников не направят в новые регионы или на спецоперацию

Призывников не направят в новые регионы или на спецоперацию - РИА Новости, 29.09.2023

Призывников не направят в новые регионы или на спецоперацию

Все призывники в рамках осеннего призыва в российскую армию будут направлены на территории РФ, в новые регионы или для участия там в спецоперации они не поедут, РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T08:39

2023-09-29T08:39

2023-09-29T09:47

безопасность

россия

луганская народная республика

запорожская область

общество

призыв

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Все призывники в рамках осеннего призыва в российскую армию будут направлены на территории РФ, в новые регионы или для участия там в спецоперации они не поедут, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. "Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных сил и других воинских формирований на территории Российской Федерации. В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил РФ в новых регионах Российской Федерации: Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут", - подчеркнул Цимлянский на брифинге по теме начала с 1 октября призыва граждан на военную службу. Треть из призывников будет направлена в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность, отметил Цимлянский. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска, добавил он. "В то же время мы продолжим практику формирования научных рот, предназначенных для решения научно-прикладных задач в интересах конкретных видов Вооруженных сил и родов войск, научно-производственных подразделений, осуществляющих продвижение, поддержку и внедрение в производство передовых идей и прорывных технологий в интересах обеспечения обороны государства и спортивных рот, в которых созданы необходимые условия для подготовки наиболее перспективных спортсменов", - сказал контр-адмирал.

https://ria.ru/20230929/sluzhba-1899343130.html

https://ria.ru/20230929/mo-1899342683.html

россия

луганская народная республика

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Брифинг Минобороны России, посвященный осеннему призыву C 1 октября в России начинается осенний призыв на срочную службу в армию, никаких планов по дополнительной мобилизации нет, заявил на брифинге заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил контр-адмирал Владимир Цимлянский. 2023-09-29T08:39 true PT3M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, луганская народная республика, запорожская область, общество, призыв