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Орбиту МКС скорректировали перед запуском корабля "Прогресс МС-25" - РИА Новости, 29.09.2023
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Наука
 
15:31 29.09.2023 (обновлено: 15:44 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/mks-1899476113.html
Орбиту МКС скорректировали перед запуском корабля "Прогресс МС-25"
Орбиту МКС скорректировали перед запуском корабля "Прогресс МС-25" - РИА Новости, 29.09.2023
Орбиту МКС скорректировали перед запуском корабля "Прогресс МС-25"
Орбиту Международной космической станции скорректировали для обеспечения запуска грузового корабля "Прогресс МС-25", который запланирован на 1 декабря 2023... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T15:31
2023-09-29T15:44
роскосмос
наука
байконур (город)
олег кононенко
николай чуб
андреас могенсен
центр управления полетами
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Орбиту Международной космической станции скорректировали для обеспечения запуска грузового корабля "Прогресс МС-25", который запланирован на 1 декабря 2023 года, сообщили в "Роскосмосе"."Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована для обеспечения запуска грузового корабля "Прогресс МС-25", - говорится в сообщении.Уточняется, что двигатели грузового корабля "Прогресс МС-24", пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС, были включены в 15:01 по московскому времени и проработали 381,7 секунды, выдав импульс величиной 0,55 м/с. В результате, по предварительным данным Центра управления полетами Центрального научно-исследовательского института машиностроения (входит в Госкорпорацию "Роскосмос"), средняя высота орбиты станции увеличилась на 0,86 км и составила 417,78 км.За все время полета МКС проведено 347 коррекций высоты ее орбиты, в том числе 193 - с помощью двигателей кораблей "Прогресс".Запуск грузового корабля "Прогресс МС-25" с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1а" запланирован на 1 декабря 2023 года.На борту МКС сейчас работает экипаж 70-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Олега Кононенко, Николая Чуба и Константина Борисова, астронавтов NASA Жасмин Могбели и Лорал О"Хары, астронавта ESA Андреаса Могенсена и астронавта JAXA Сатоси Фурукавы.
https://ria.ru/20230929/kosmos-1899413522.html
https://ria.ru/20230918/mks-1896894772.html
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роскосмос, байконур (город), олег кононенко, николай чуб, андреас могенсен, центр управления полетами
Роскосмос, Наука, Байконур (город), Олег Кононенко, Николай Чуб, Андреас Могенсен, Центр управления полетами
Орбиту МКС скорректировали перед запуском корабля "Прогресс МС-25"

Роскосмос сообщил о корректировке орбиты МКС перед запуском "Прогресс МС-25"

© NASA / Andrew MorganВид на Землю с МКС
Вид на Землю с МКС - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© NASA / Andrew Morgan
Вид на Землю с МКС . Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Орбиту Международной космической станции скорректировали для обеспечения запуска грузового корабля "Прогресс МС-25", который запланирован на 1 декабря 2023 года, сообщили в "Роскосмосе".
"Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована для обеспечения запуска грузового корабля "Прогресс МС-25", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что двигатели грузового корабля "Прогресс МС-24", пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС, были включены в 15:01 по московскому времени и проработали 381,7 секунды, выдав импульс величиной 0,55 м/с. В результате, по предварительным данным Центра управления полетами Центрального научно-исследовательского института машиностроения (входит в Госкорпорацию "Роскосмос"), средняя высота орбиты станции увеличилась на 0,86 км и составила 417,78 км.
За все время полета МКС проведено 347 коррекций высоты ее орбиты, в том числе 193 - с помощью двигателей кораблей "Прогресс".
Запуск грузового корабля "Прогресс МС-25" с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1а" запланирован на 1 декабря 2023 года.
На борту МКС сейчас работает экипаж 70-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Олега Кононенко, Николая Чуба и Константина Борисова, астронавтов NASA Жасмин Могбели и Лорал О"Хары, астронавта ESA Андреаса Могенсена и астронавта JAXA Сатоси Фурукавы.
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НаукаРоскосмосБайконур (город)Олег КононенкоНиколай ЧубАндреас МогенсенЦентр управления полетами
 
 
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