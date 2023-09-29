https://ria.ru/20230929/mks-1899476113.html

Орбиту МКС скорректировали перед запуском корабля "Прогресс МС-25"

Орбиту МКС скорректировали перед запуском корабля "Прогресс МС-25" - РИА Новости, 29.09.2023

Орбиту МКС скорректировали перед запуском корабля "Прогресс МС-25"

Орбиту Международной космической станции скорректировали для обеспечения запуска грузового корабля "Прогресс МС-25", который запланирован на 1 декабря 2023... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T15:31

2023-09-29T15:31

2023-09-29T15:44

роскосмос

наука

байконур (город)

олег кононенко

николай чуб

андреас могенсен

центр управления полетами

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Орбиту Международной космической станции скорректировали для обеспечения запуска грузового корабля "Прогресс МС-25", который запланирован на 1 декабря 2023 года, сообщили в "Роскосмосе"."Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована для обеспечения запуска грузового корабля "Прогресс МС-25", - говорится в сообщении.Уточняется, что двигатели грузового корабля "Прогресс МС-24", пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС, были включены в 15:01 по московскому времени и проработали 381,7 секунды, выдав импульс величиной 0,55 м/с. В результате, по предварительным данным Центра управления полетами Центрального научно-исследовательского института машиностроения (входит в Госкорпорацию "Роскосмос"), средняя высота орбиты станции увеличилась на 0,86 км и составила 417,78 км.За все время полета МКС проведено 347 коррекций высоты ее орбиты, в том числе 193 - с помощью двигателей кораблей "Прогресс".Запуск грузового корабля "Прогресс МС-25" с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1а" запланирован на 1 декабря 2023 года.На борту МКС сейчас работает экипаж 70-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Олега Кононенко, Николая Чуба и Константина Борисова, астронавтов NASA Жасмин Могбели и Лорал О"Хары, астронавта ESA Андреаса Могенсена и астронавта JAXA Сатоси Фурукавы.

https://ria.ru/20230929/kosmos-1899413522.html

https://ria.ru/20230918/mks-1896894772.html

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роскосмос, байконур (город), олег кононенко, николай чуб, андреас могенсен, центр управления полетами