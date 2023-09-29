https://ria.ru/20230929/mintrud-1899510801.html

В бюджет заложили свыше двух триллионов рублей на поддержку семей с детьми

В бюджет заложили свыше двух триллионов рублей на поддержку семей с детьми - РИА Новости, 29.09.2023

В бюджет заложили свыше двух триллионов рублей на поддержку семей с детьми

Более двух триллионов рублей заложили в бюджет Социального фонда России на соцподдержку семей с детьми в следующем году, сообщила пресс-служба Минтруда. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T17:15

2023-09-29T17:15

2023-09-29T20:06

общество

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

госдума рф

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Более двух триллионов рублей заложили в бюджет Социального фонда России на соцподдержку семей с детьми в следующем году, сообщила пресс-служба Минтруда."На социальную поддержку семей с детьми в бюджете Социального фонда заложено свыше 2,2 триллиона рублей, эти средства будут направлены на выплату единого пособия, материнский капитал, единовременные пособия при рождении ребенка и другие меры социальной поддержки", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, в проекте бюджета на следующий год также предусмотрена индексация материнского капитала, которая произойдет с 1 февраля по уровню фактической инфляции.Кроме того, в эти же сроки по уровню прогнозной инфляции будут проиндексированы и другие социальные выплаты, а именно ежемесячные пособия гражданам с инвалидностью, ветеранам, пострадавшим от радиации и другие меры поддержки, добавили в пресс-службе.В середине сентября председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина внесла на рассмотрение законопроект о пособиях нуждающимся семьям до достижения в них детьми 18 лет. Сейчас по закону выплаты назначаются до момента, когда ребенку исполняется 17.Отмечается, что эта инициатива призвана повысить социальную справедливость и завершить создание единой системы соцподдержки семей с детьми — от ранних сроков беременности до совершеннолетия ребенка.

https://ria.ru/20230921/posobiya-1897885383.html

https://ria.ru/20230825/posobiya-1892305950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), госдума рф