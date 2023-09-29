https://ria.ru/20230929/mintrud-1899510801.html
В бюджет заложили свыше двух триллионов рублей на поддержку семей с детьми
В бюджет заложили свыше двух триллионов рублей на поддержку семей с детьми - РИА Новости, 29.09.2023
В бюджет заложили свыше двух триллионов рублей на поддержку семей с детьми
Более двух триллионов рублей заложили в бюджет Социального фонда России на соцподдержку семей с детьми в следующем году, сообщила пресс-служба Минтруда. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T17:15
2023-09-29T17:15
2023-09-29T20:06
общество
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729398018_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_0ba4f9120150c50d6c5dcb91947a19bd.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Более двух триллионов рублей заложили в бюджет Социального фонда России на соцподдержку семей с детьми в следующем году, сообщила пресс-служба Минтруда."На социальную поддержку семей с детьми в бюджете Социального фонда заложено свыше 2,2 триллиона рублей, эти средства будут направлены на выплату единого пособия, материнский капитал, единовременные пособия при рождении ребенка и другие меры социальной поддержки", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, в проекте бюджета на следующий год также предусмотрена индексация материнского капитала, которая произойдет с 1 февраля по уровню фактической инфляции.Кроме того, в эти же сроки по уровню прогнозной инфляции будут проиндексированы и другие социальные выплаты, а именно ежемесячные пособия гражданам с инвалидностью, ветеранам, пострадавшим от радиации и другие меры поддержки, добавили в пресс-службе.В середине сентября председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина внесла на рассмотрение законопроект о пособиях нуждающимся семьям до достижения в них детьми 18 лет. Сейчас по закону выплаты назначаются до момента, когда ребенку исполняется 17.Отмечается, что эта инициатива призвана повысить социальную справедливость и завершить создание единой системы соцподдержки семей с детьми — от ранних сроков беременности до совершеннолетия ребенка.
https://ria.ru/20230921/posobiya-1897885383.html
https://ria.ru/20230825/posobiya-1892305950.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729398018_307:191:2783:2048_1920x0_80_0_0_167d43fd780858126980683a4668f493.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), госдума рф
Общество, Россия, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Госдума РФ
В бюджет заложили свыше двух триллионов рублей на поддержку семей с детьми
В бюджет Соцфонда РФ заложили более 2,2 трлн рублей на поддержку семей с детьми
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.
Более двух триллионов рублей заложили в бюджет Социального фонда России на соцподдержку семей с детьми в следующем году, сообщила пресс-служба
Минтруда.
"На социальную поддержку семей с детьми в бюджете Социального фонда заложено свыше 2,2 триллиона рублей, эти средства будут направлены на выплату единого пособия, материнский капитал, единовременные пособия при рождении ребенка и другие меры социальной поддержки", — говорится в заявлении.
Путин рассказал о пособиях для женщин с детьми и ветеранов СВО
Как уточнили в ведомстве, в проекте бюджета на следующий год также предусмотрена индексация материнского капитала, которая произойдет с 1 февраля по уровню фактической инфляции.
Кроме того, в эти же сроки по уровню прогнозной инфляции будут проиндексированы и другие социальные выплаты, а именно ежемесячные пособия гражданам с инвалидностью, ветеранам, пострадавшим от радиации и другие меры поддержки, добавили в пресс-службе.
В середине сентября председатель комитета Госдумы
по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина внесла на рассмотрение законопроект о пособиях нуждающимся семьям до достижения в них детьми 18 лет. Сейчас по закону выплаты назначаются до момента, когда ребенку исполняется 17.
Отмечается, что эта инициатива призвана повысить социальную справедливость и завершить создание единой системы соцподдержки семей с детьми — от ранних сроков беременности до совершеннолетия ребенка.
Пособия при рождении ребенка: виды, сумма, как оформить в 2023 году