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Минск обвинил Варшаву в манипуляциях на теме мигрантов - РИА Новости, 29.09.2023
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16:46 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/migranty-1899502419.html
Минск обвинил Варшаву в манипуляциях на теме мигрантов
Минск обвинил Варшаву в манипуляциях на теме мигрантов - РИА Новости, 29.09.2023
Минск обвинил Варшаву в манипуляциях на теме мигрантов
Государственный погранкомитет Белоруссии заявил, что министерство обороны Польши занимается вбросами и манипуляцией на теме мигрантов на границе. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T16:46
2023-09-29T16:46
в мире
польша
белоруссия
евросоюз
минск
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МИНСК, 29 сен – РИА Новости. Государственный погранкомитет Белоруссии заявил, что министерство обороны Польши занимается вбросами и манипуляцией на теме мигрантов на границе. "Минобороны Польши занимается вбросами и манипуляцией. В течение последней недели министерство обороны Польши в своем аккаунте социальной сети Х размещает видеоролики двухлетней давности и сопровождает их подписями о "гибридных нападениях беженцев и провокациях белорусских военных". Публикуемые польской стороной записи преподносятся общественности как актуальные кадры, якобы характеризующие текущую обстановку на границе с Беларусью", - говорится в сообщении белорусского ведомства в его телеграм-канале. Отмечается, что "очередной лживый вброс польской стороны (о попытках дестабилизации ситуации на белорусско-польской границе – ред.) не выдерживает простой проверки и опровергается официальным аккаунтом погранстражи Польши, которая еще 13 ноября 2021 года опубликовала аналогичные видеоматериалы". "С учетом неоднократной публикации откровенных фейков и большого числа сообщений, не подкрепленных ни фото, ни видеоматериалами, возникает вопрос – можно ли вообще верить информации, размещаемой в официальных каналах коммуникации польских силовых ведомств? И кем считают польские военные своих подписчиков?" - добавили в белорусском погранкомитете. Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Пограничники Белоруссии заявляли о насильственном выдворении мигрантов странами ЕС на белорусскую территорию. По данным белорусского погранкомитета, в 2022 году было пресечено более 3,8 тысячи попыток незаконного вытеснения в Белоруссию групп иностранцев с территории сопредельных государств ЕС общим количеством более 31 тысячи человек.
https://ria.ru/20230814/polsha-1889819356.html
https://ria.ru/20230920/polsha-1897289713.html
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в мире, польша, белоруссия, евросоюз, минск
В мире, Польша, Белоруссия, Евросоюз, Минск
Минск обвинил Варшаву в манипуляциях на теме мигрантов

Погранкомитет Белоруссии обвинил МО Польши во вбросах на тему мигрантов

© Sputnik / Виктор ТолочкоГрузовики на белорусско-польской границе
Грузовики на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
Грузовики на белорусско-польской границе. Архивное фото
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МИНСК, 29 сен – РИА Новости. Государственный погранкомитет Белоруссии заявил, что министерство обороны Польши занимается вбросами и манипуляцией на теме мигрантов на границе.
"Минобороны Польши занимается вбросами и манипуляцией. В течение последней недели министерство обороны Польши в своем аккаунте социальной сети Х размещает видеоролики двухлетней давности и сопровождает их подписями о "гибридных нападениях беженцев и провокациях белорусских военных". Публикуемые польской стороной записи преподносятся общественности как актуальные кадры, якобы характеризующие текущую обстановку на границе с Беларусью", - говорится в сообщении белорусского ведомства в его телеграм-канале.
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Отмечается, что "очередной лживый вброс польской стороны (о попытках дестабилизации ситуации на белорусско-польской границе – ред.) не выдерживает простой проверки и опровергается официальным аккаунтом погранстражи Польши, которая еще 13 ноября 2021 года опубликовала аналогичные видеоматериалы".
"С учетом неоднократной публикации откровенных фейков и большого числа сообщений, не подкрепленных ни фото, ни видеоматериалами, возникает вопрос – можно ли вообще верить информации, размещаемой в официальных каналах коммуникации польских силовых ведомств? И кем считают польские военные своих подписчиков?" - добавили в белорусском погранкомитете.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Пограничники Белоруссии заявляли о насильственном выдворении мигрантов странами ЕС на белорусскую территорию. По данным белорусского погранкомитета, в 2022 году было пресечено более 3,8 тысячи попыток незаконного вытеснения в Белоруссию групп иностранцев с территории сопредельных государств ЕС общим количеством более 31 тысячи человек.
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