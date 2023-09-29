МИД Словакии назвал мнение Politico о путанице со Словенией глупым
МИД Словакии: мнение Politico о путанице со Словенией глупо и высокомерно
Вид на Главную площадь в Братиславе. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 29 сен - РИА Новости. Глава МИД Словакии Мирослав Влаховский назвал глупой и высокомерной статью в издании Politico о парламентских выборах в республике, где утверждается, что они не имеют большого значения, а также, что люди часто путают страну со Словенией.
Автор материала под названием "Почему выборы в Словакии не имеют большого значения" в издании Politico Мэттью Карничниг опубликовал ссылку на статью в своем аккаунте в соцсети Х, добавив отрывок из нее: "Если Словакия, страна с населением около 5,5 миллиона человек, имеет такое большое значение, то почему так много людей (включая Сильвио Берлускони и Джорджа Буша) путают ее со Словенией?"
"Это самый глупый, невежественный и высокомерный комментарий, который я читал о предстоящих выборах в Словакии", - написал Влаховский в соцсети Х.
По мнению главы МИД Словакии, кликбейт, который побеждает рациональность и рассудительность, является особенностью времени.
"Я уверен, что Джордж Буш знает Словакию лучше, чем, возможно, некоторые журналисты", - написал Влаховский, добавив к своему комментарию фотографию Джорджа Буша на фоне флага Словакии, которая была сделана в ходе его официального визита в Братиславу в период, когда он занимал пост президента США.
На комментарий в Politico отреагировало также постоянное представительство Словакии в Европейском союзе, отметив, что "комментировать политику может кто угодно, но к каждому государству-члену ЕС и его гражданам всегда нужно относиться с уважением".
"Со стороны Politico так всегда и было... с одним исключением", - говорится в заявлении представительства в соцсети Х.
Карничниг после критики в свой адрес со стороны пользователей соцсети Х все равно назвал Словакию Словенией, написав, что не может дождаться "выборов в Словении в эти выходные".
Досрочные парламентские выборы в Словакии состоятся 30 сентября. К участию допущены 25 политических объединений: 24 партии и одна коалиция.