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МИД Словакии назвал мнение Politico о путанице со Словенией глупым - РИА Новости, 29.09.2023
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14:46 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/mid-1899448229.html
МИД Словакии назвал мнение Politico о путанице со Словенией глупым
МИД Словакии назвал мнение Politico о путанице со Словенией глупым - РИА Новости, 29.09.2023
МИД Словакии назвал мнение Politico о путанице со Словенией глупым
Глава МИД Словакии Мирослав Влаховский назвал глупой и высокомерной статью в издании Politico о парламентских выборах в республике, где утверждается, что они не РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T14:46
2023-09-29T14:46
в мире
словакия
словения
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БРАТИСЛАВА, 29 сен - РИА Новости. Глава МИД Словакии Мирослав Влаховский назвал глупой и высокомерной статью в издании Politico о парламентских выборах в республике, где утверждается, что они не имеют большого значения, а также, что люди часто путают страну со Словенией. Автор материала под названием "Почему выборы в Словакии не имеют большого значения" в издании Politico Мэттью Карничниг опубликовал ссылку на статью в своем аккаунте в соцсети Х, добавив отрывок из нее: "Если Словакия, страна с населением около 5,5 миллиона человек, имеет такое большое значение, то почему так много людей (включая Сильвио Берлускони и Джорджа Буша) путают ее со Словенией?" "Это самый глупый, невежественный и высокомерный комментарий, который я читал о предстоящих выборах в Словакии", - написал Влаховский в соцсети Х. По мнению главы МИД Словакии, кликбейт, который побеждает рациональность и рассудительность, является особенностью времени. "Я уверен, что Джордж Буш знает Словакию лучше, чем, возможно, некоторые журналисты", - написал Влаховский, добавив к своему комментарию фотографию Джорджа Буша на фоне флага Словакии, которая была сделана в ходе его официального визита в Братиславу в период, когда он занимал пост президента США. На комментарий в Politico отреагировало также постоянное представительство Словакии в Европейском союзе, отметив, что "комментировать политику может кто угодно, но к каждому государству-члену ЕС и его гражданам всегда нужно относиться с уважением". "Со стороны Politico так всегда и было... с одним исключением", - говорится в заявлении представительства в соцсети Х. Карничниг после критики в свой адрес со стороны пользователей соцсети Х все равно назвал Словакию Словенией, написав, что не может дождаться "выборов в Словении в эти выходные". Досрочные парламентские выборы в Словакии состоятся 30 сентября. К участию допущены 25 политических объединений: 24 партии и одна коалиция.
https://ria.ru/20230926/slovakiya-1898834756.html
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в мире, словакия, словения, братислава, джордж буш (младший), сильвио берлускони, politico, евросоюз
В мире, Словакия, Словения, Братислава, Джордж Буш (младший), Сильвио Берлускони, Politico, Евросоюз
МИД Словакии назвал мнение Politico о путанице со Словенией глупым

МИД Словакии: мнение Politico о путанице со Словенией глупо и высокомерно

CC BY-SA 2.0 / Rob Hurson / Hlavné NamestieВид на Главную площадь в Братиславе
Вид на Главную площадь в Братиславе - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
CC BY-SA 2.0 / Rob Hurson / Hlavné Namestie
Вид на Главную площадь в Братиславе. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 29 сен - РИА Новости. Глава МИД Словакии Мирослав Влаховский назвал глупой и высокомерной статью в издании Politico о парламентских выборах в республике, где утверждается, что они не имеют большого значения, а также, что люди часто путают страну со Словенией.
Автор материала под названием "Почему выборы в Словакии не имеют большого значения" в издании Politico Мэттью Карничниг опубликовал ссылку на статью в своем аккаунте в соцсети Х, добавив отрывок из нее: "Если Словакия, страна с населением около 5,5 миллиона человек, имеет такое большое значение, то почему так много людей (включая Сильвио Берлускони и Джорджа Буша) путают ее со Словенией?"
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"Это самый глупый, невежественный и высокомерный комментарий, который я читал о предстоящих выборах в Словакии", - написал Влаховский в соцсети Х.
По мнению главы МИД Словакии, кликбейт, который побеждает рациональность и рассудительность, является особенностью времени.
"Я уверен, что Джордж Буш знает Словакию лучше, чем, возможно, некоторые журналисты", - написал Влаховский, добавив к своему комментарию фотографию Джорджа Буша на фоне флага Словакии, которая была сделана в ходе его официального визита в Братиславу в период, когда он занимал пост президента США.
На комментарий в Politico отреагировало также постоянное представительство Словакии в Европейском союзе, отметив, что "комментировать политику может кто угодно, но к каждому государству-члену ЕС и его гражданам всегда нужно относиться с уважением".
"Со стороны Politico так всегда и было... с одним исключением", - говорится в заявлении представительства в соцсети Х.
Карничниг после критики в свой адрес со стороны пользователей соцсети Х все равно назвал Словакию Словенией, написав, что не может дождаться "выборов в Словении в эти выходные".
Досрочные парламентские выборы в Словакии состоятся 30 сентября. К участию допущены 25 политических объединений: 24 партии и одна коалиция.
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