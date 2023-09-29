https://ria.ru/20230929/mid-1899448229.html

МИД Словакии назвал мнение Politico о путанице со Словенией глупым

МИД Словакии назвал мнение Politico о путанице со Словенией глупым - РИА Новости, 29.09.2023

МИД Словакии назвал мнение Politico о путанице со Словенией глупым

Глава МИД Словакии Мирослав Влаховский назвал глупой и высокомерной статью в издании Politico о парламентских выборах в республике, где утверждается, что они не РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T14:46

2023-09-29T14:46

2023-09-29T14:46

в мире

словакия

словения

братислава

джордж буш (младший)

сильвио берлускони

politico

евросоюз

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БРАТИСЛАВА, 29 сен - РИА Новости. Глава МИД Словакии Мирослав Влаховский назвал глупой и высокомерной статью в издании Politico о парламентских выборах в республике, где утверждается, что они не имеют большого значения, а также, что люди часто путают страну со Словенией. Автор материала под названием "Почему выборы в Словакии не имеют большого значения" в издании Politico Мэттью Карничниг опубликовал ссылку на статью в своем аккаунте в соцсети Х, добавив отрывок из нее: "Если Словакия, страна с населением около 5,5 миллиона человек, имеет такое большое значение, то почему так много людей (включая Сильвио Берлускони и Джорджа Буша) путают ее со Словенией?" "Это самый глупый, невежественный и высокомерный комментарий, который я читал о предстоящих выборах в Словакии", - написал Влаховский в соцсети Х. По мнению главы МИД Словакии, кликбейт, который побеждает рациональность и рассудительность, является особенностью времени. "Я уверен, что Джордж Буш знает Словакию лучше, чем, возможно, некоторые журналисты", - написал Влаховский, добавив к своему комментарию фотографию Джорджа Буша на фоне флага Словакии, которая была сделана в ходе его официального визита в Братиславу в период, когда он занимал пост президента США. На комментарий в Politico отреагировало также постоянное представительство Словакии в Европейском союзе, отметив, что "комментировать политику может кто угодно, но к каждому государству-члену ЕС и его гражданам всегда нужно относиться с уважением". "Со стороны Politico так всегда и было... с одним исключением", - говорится в заявлении представительства в соцсети Х. Карничниг после критики в свой адрес со стороны пользователей соцсети Х все равно назвал Словакию Словенией, написав, что не может дождаться "выборов в Словении в эти выходные". Досрочные парламентские выборы в Словакии состоятся 30 сентября. К участию допущены 25 политических объединений: 24 партии и одна коалиция.

https://ria.ru/20230926/slovakiya-1898834756.html

https://ria.ru/20230929/ukraina-1899396082.html

словакия

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в мире, словакия, словения, братислава, джордж буш (младший), сильвио берлускони, politico, евросоюз