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МИД Турции заявил о "сигналах тревоги" в ряде стран из-за зерновой сделки - РИА Новости, 29.09.2023
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14:16 29.09.2023 (обновлено: 14:25 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/mid-1899430777.html
МИД Турции заявил о "сигналах тревоги" в ряде стран из-за зерновой сделки
МИД Турции заявил о "сигналах тревоги" в ряде стран из-за зерновой сделки - РИА Новости, 29.09.2023
МИД Турции заявил о "сигналах тревоги" в ряде стран из-за зерновой сделки
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о "сигналах тревоги" из ряда стран в связи с приостановкой действия черноморской зерновой инициативы, Анкара продолжает... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T14:16
2023-09-29T14:25
россия
турция
анкара (провинция)
владимир путин
хакан фидан
сергей лавров
оон
зерновая сделка
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АНКАРА, 29 сен - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о "сигналах тревоги" из ряда стран в связи с приостановкой действия черноморской зерновой инициативы, Анкара продолжает усилия по ее возобновлению. "Это вопрос, связан со всем человечеством во главе со странами Африки. Сейчас на наших столах есть хлеб, возможно это не представляет для нас что-либо чрезвычайное. Но когда мы его (хлеб) не увидим, начнутся сигналы тревоги. Сейчас такие сигналы имеют место в ряде стран", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства, выступая в Мугле. По его словам, вопрос возобновления зерновой сделки стоял на первом месте в переговорах турецкой делегации на прошедшей Генеральной Ассамблее в Нью-Йорке. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении Москвы не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские – так и не была реализована. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 23 сентября, что как только российская часть зерновой сделки заработает, в тот же день возобновится и украинская. Путин и президент Турции Тайип Эрдоган встретились в Сочи в начале сентября, они обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Президент РФ заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.
https://ria.ru/20230928/sdelka-1899320900.html
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россия
турция
анкара (провинция)
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россия, турция, анкара (провинция), владимир путин, хакан фидан, сергей лавров, оон, зерновая сделка, в мире
Россия, Турция, Анкара (провинция), Владимир Путин, Хакан Фидан, Сергей Лавров, ООН, Зерновая сделка, В мире
МИД Турции заявил о "сигналах тревоги" в ряде стран из-за зерновой сделки

Фидан: в ряде стран звучат "сигналы тревоги" из-за остановки зерновой сделки

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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АНКАРА, 29 сен - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о "сигналах тревоги" из ряда стран в связи с приостановкой действия черноморской зерновой инициативы, Анкара продолжает усилия по ее возобновлению.
"Это вопрос, связан со всем человечеством во главе со странами Африки. Сейчас на наших столах есть хлеб, возможно это не представляет для нас что-либо чрезвычайное. Но когда мы его (хлеб) не увидим, начнутся сигналы тревоги. Сейчас такие сигналы имеют место в ряде стран", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства, выступая в Мугле.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
В Турции подтвердили, что продолжат усилия по возобновлению зерновой сделки
28 сентября, 23:29
По его словам, вопрос возобновления зерновой сделки стоял на первом месте в переговорах турецкой делегации на прошедшей Генеральной Ассамблее в Нью-Йорке.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении Москвы не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания.
Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские – так и не была реализована. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 23 сентября, что как только российская часть зерновой сделки заработает, в тот же день возобновится и украинская.
Путин и президент Турции Тайип Эрдоган встретились в Сочи в начале сентября, они обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Президент РФ заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
В Турции заявили о решении вопросов по доставке зерна из России в Африку
28 сентября, 22:03
 
РоссияТурцияАнкара (провинция)Владимир ПутинХакан ФиданСергей ЛавровООНЗерновая сделкаВ мире
 
 
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