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В зоне СВО восстановили мемориал героям Великой Отечественной войны - РИА Новости, 29.09.2023
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04:27 29.09.2023 (обновлено: 07:00 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/memorial-1899331367.html
В зоне СВО восстановили мемориал героям Великой Отечественной войны
В зоне СВО восстановили мемориал героям Великой Отечественной войны - РИА Новости, 29.09.2023
В зоне СВО восстановили мемориал героям Великой Отечественной войны
Российские бойцы, в том числе из Приморья, восстановили мемориал героям Великой Отечественной войны в зоне спецоперации, который пришёл в запустение, находясь... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T04:27
2023-09-29T07:00
специальная военная операция на украине
украина
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энергодар
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ВЛАДИВОСТОК, 29 сен - РИА Новости. Российские бойцы, в том числе из Приморья, восстановили мемориал героям Великой Отечественной войны в зоне спецоперации, который пришёл в запустение, находясь под киевскими властями, сообщил РИА Новости командир поискового объединения "АвиаПоиск" имени майора Романа Филипова" Ярослав Ливанский. "Российские бойцы, которые сейчас очищают Украину от нацизма, как это сделали деды и прадеды, освободив от него мир в 1945 году, восстановили памятник героям Великой Отечественной войны в зоне спецоперации. Среди этих бойцов оказался и брат нашего друга Дмитрия Хисамова из Артёма. Памятник, видимо, многие годы был заброшен: скульптура, плиты мемориала с именами героев частично разрушились. Ребята решили восстановить мемориал героям. И восстановили", - сказал Ливанский. По его словам, бойцы восстановили памятный мемориал "насколько это было возможно". "Из материалов, которые удалось найти, купить в местной деревне", - добавил собеседник агентства. Ливанский предоставил видео и фотографии до восстановления мемориала и после. На кадрах "до" видно, что краска облупилась на постаменте и памятных плитах, где с трудом можно было разобрать фамилии героев. Российские бойцы убрали бурьян, расчистили и покрасили постамент, скульптуру и памятные плиты, где вновь "засияли" красные пятиконечные звёзды и орден "Победа".Мемориал установлен на кладбище в районе Энергодара на левом берегу Днепра. Рядом с городом находится крупнейшая в Европе Запорожская АЭС. Украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.
https://ria.ru/20230902/memorial-1893874762.html
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украина, артем, общество, россия, энергодар, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Украина, Артем, Общество, Россия, Энергодар, Запорожская АЭС
В зоне СВО восстановили мемориал героям Великой Отечественной войны

Бойцы в зоне СВО восстановили мемориал героям Великой Отечественной войны

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОткрытие мемориала защитникам Донбасса после реставрации в Луганске
Открытие мемориала защитникам Донбасса после реставрации в Луганске - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Открытие мемориала защитникам Донбасса после реставрации в Луганске. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 29 сен - РИА Новости. Российские бойцы, в том числе из Приморья, восстановили мемориал героям Великой Отечественной войны в зоне спецоперации, который пришёл в запустение, находясь под киевскими властями, сообщил РИА Новости командир поискового объединения "АвиаПоиск" имени майора Романа Филипова" Ярослав Ливанский.
«
"Российские бойцы, которые сейчас очищают Украину от нацизма, как это сделали деды и прадеды, освободив от него мир в 1945 году, восстановили памятник героям Великой Отечественной войны в зоне спецоперации. Среди этих бойцов оказался и брат нашего друга Дмитрия Хисамова из Артёма. Памятник, видимо, многие годы был заброшен: скульптура, плиты мемориала с именами героев частично разрушились. Ребята решили восстановить мемориал героям. И восстановили", - сказал Ливанский.
По его словам, бойцы восстановили памятный мемориал "насколько это было возможно". "Из материалов, которые удалось найти, купить в местной деревне", - добавил собеседник агентства.
Ливанский предоставил видео и фотографии до восстановления мемориала и после. На кадрах "до" видно, что краска облупилась на постаменте и памятных плитах, где с трудом можно было разобрать фамилии героев. Российские бойцы убрали бурьян, расчистили и покрасили постамент, скульптуру и памятные плиты, где вновь "засияли" красные пятиконечные звёзды и орден "Победа".
Мемориал установлен на кладбище в районе Энергодара на левом берегу Днепра. Рядом с городом находится крупнейшая в Европе Запорожская АЭС. Украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.
Торжественное открытие мемориала защитникам Донбасса в Луганске
В Луганске открыли мемориал защитникам Донбасса
2 сентября, 21:01
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаАртемОбществоРоссияЭнергодарЗапорожская АЭС
 
 
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