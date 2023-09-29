https://ria.ru/20230929/memorial-1899331367.html
В зоне СВО восстановили мемориал героям Великой Отечественной войны
В зоне СВО восстановили мемориал героям Великой Отечественной войны - РИА Новости, 29.09.2023
В зоне СВО восстановили мемориал героям Великой Отечественной войны
Российские бойцы, в том числе из Приморья, восстановили мемориал героям Великой Отечественной войны в зоне спецоперации, который пришёл в запустение, находясь... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T04:27
2023-09-29T04:27
2023-09-29T07:00
специальная военная операция на украине
украина
артем
общество
россия
энергодар
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/03/1893940231_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_10f2f3d962d4fcd941f6ea5ced308177.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 29 сен - РИА Новости. Российские бойцы, в том числе из Приморья, восстановили мемориал героям Великой Отечественной войны в зоне спецоперации, который пришёл в запустение, находясь под киевскими властями, сообщил РИА Новости командир поискового объединения "АвиаПоиск" имени майора Романа Филипова" Ярослав Ливанский. "Российские бойцы, которые сейчас очищают Украину от нацизма, как это сделали деды и прадеды, освободив от него мир в 1945 году, восстановили памятник героям Великой Отечественной войны в зоне спецоперации. Среди этих бойцов оказался и брат нашего друга Дмитрия Хисамова из Артёма. Памятник, видимо, многие годы был заброшен: скульптура, плиты мемориала с именами героев частично разрушились. Ребята решили восстановить мемориал героям. И восстановили", - сказал Ливанский. По его словам, бойцы восстановили памятный мемориал "насколько это было возможно". "Из материалов, которые удалось найти, купить в местной деревне", - добавил собеседник агентства. Ливанский предоставил видео и фотографии до восстановления мемориала и после. На кадрах "до" видно, что краска облупилась на постаменте и памятных плитах, где с трудом можно было разобрать фамилии героев. Российские бойцы убрали бурьян, расчистили и покрасили постамент, скульптуру и памятные плиты, где вновь "засияли" красные пятиконечные звёзды и орден "Победа".Мемориал установлен на кладбище в районе Энергодара на левом берегу Днепра. Рядом с городом находится крупнейшая в Европе Запорожская АЭС. Украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.
https://ria.ru/20230902/memorial-1893874762.html
украина
артем
россия
энергодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/03/1893940231_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_4c0593eef93003d145b287041c000bb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, артем, общество, россия, энергодар, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Украина, Артем, Общество, Россия, Энергодар, Запорожская АЭС
В зоне СВО восстановили мемориал героям Великой Отечественной войны
Бойцы в зоне СВО восстановили мемориал героям Великой Отечественной войны
ВЛАДИВОСТОК, 29 сен - РИА Новости. Российские бойцы, в том числе из Приморья, восстановили мемориал героям Великой Отечественной войны в зоне спецоперации, который пришёл в запустение, находясь под киевскими властями, сообщил РИА Новости командир поискового объединения "АвиаПоиск" имени майора Романа Филипова" Ярослав Ливанский.
«
"Российские бойцы, которые сейчас очищают Украину от нацизма, как это сделали деды и прадеды, освободив от него мир в 1945 году, восстановили памятник героям Великой Отечественной войны в зоне спецоперации. Среди этих бойцов оказался и брат нашего друга Дмитрия Хисамова из Артёма. Памятник, видимо, многие годы был заброшен: скульптура, плиты мемориала с именами героев частично разрушились. Ребята решили восстановить мемориал героям. И восстановили", - сказал Ливанский.
По его словам, бойцы восстановили памятный мемориал "насколько это было возможно". "Из материалов, которые удалось найти, купить в местной деревне", - добавил собеседник агентства.
Ливанский предоставил видео и фотографии до восстановления мемориала и после. На кадрах "до" видно, что краска облупилась на постаменте и памятных плитах, где с трудом можно было разобрать фамилии героев. Российские бойцы убрали бурьян, расчистили и покрасили постамент, скульптуру и памятные плиты, где вновь "засияли" красные пятиконечные звёзды и орден "Победа".
Мемориал установлен на кладбище в районе Энергодара
на левом берегу Днепра. Рядом с городом находится крупнейшая в Европе Запорожская АЭС
. Украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.
В Луганске открыли мемориал защитникам Донбасса