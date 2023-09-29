https://ria.ru/20230929/memorial-1899331367.html

В зоне СВО восстановили мемориал героям Великой Отечественной войны

В зоне СВО восстановили мемориал героям Великой Отечественной войны - РИА Новости, 29.09.2023

В зоне СВО восстановили мемориал героям Великой Отечественной войны

Российские бойцы, в том числе из Приморья, восстановили мемориал героям Великой Отечественной войны в зоне спецоперации, который пришёл в запустение, находясь... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T04:27

2023-09-29T04:27

2023-09-29T07:00

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ВЛАДИВОСТОК, 29 сен - РИА Новости. Российские бойцы, в том числе из Приморья, восстановили мемориал героям Великой Отечественной войны в зоне спецоперации, который пришёл в запустение, находясь под киевскими властями, сообщил РИА Новости командир поискового объединения "АвиаПоиск" имени майора Романа Филипова" Ярослав Ливанский. "Российские бойцы, которые сейчас очищают Украину от нацизма, как это сделали деды и прадеды, освободив от него мир в 1945 году, восстановили памятник героям Великой Отечественной войны в зоне спецоперации. Среди этих бойцов оказался и брат нашего друга Дмитрия Хисамова из Артёма. Памятник, видимо, многие годы был заброшен: скульптура, плиты мемориала с именами героев частично разрушились. Ребята решили восстановить мемориал героям. И восстановили", - сказал Ливанский. По его словам, бойцы восстановили памятный мемориал "насколько это было возможно". "Из материалов, которые удалось найти, купить в местной деревне", - добавил собеседник агентства. Ливанский предоставил видео и фотографии до восстановления мемориала и после. На кадрах "до" видно, что краска облупилась на постаменте и памятных плитах, где с трудом можно было разобрать фамилии героев. Российские бойцы убрали бурьян, расчистили и покрасили постамент, скульптуру и памятные плиты, где вновь "засияли" красные пятиконечные звёзды и орден "Победа".Мемориал установлен на кладбище в районе Энергодара на левом берегу Днепра. Рядом с городом находится крупнейшая в Европе Запорожская АЭС. Украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.

https://ria.ru/20230902/memorial-1893874762.html

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украина, артем, общество, россия, энергодар, запорожская аэс