https://ria.ru/20230929/medvedev-1899461014.html

Медведев заявил, что испытания высокоточных ударных ракет будут продолжены

Медведев заявил, что испытания высокоточных ударных ракет будут продолжены - РИА Новости, 29.09.2023

Медведев заявил, что испытания высокоточных ударных ракет будут продолжены

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области, заявил, что проводимые там испытания высокоточных ударных ракет... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T15:10

2023-09-29T15:10

2023-09-29T16:25

дмитрий медведев

россия

безопасность

астраханская область

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899493500_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_71986d2604a0d6617be386c46bc17f8b.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области, заявил, что проводимые там испытания высокоточных ударных ракет будут продолжены."Мы с вами присутствовали при испытательном пуске новой модернизированной высокоточной ударной ракеты. Испытания ее будут продолжены. Сегодня мы приобретаем очень важный опыт, давая отпор противнику, который буквально напичкал самыми новыми видами вооружений Украину. И эта работа с их стороны продолжается", - заявил зампред Совбеза.

https://ria.ru/20230929/ukraina-1899462072.html

россия

астраханская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Медведев на полигоне Капустин Яр в Астраханской области Медведев на полигоне Капустин Яр в Астраханской области 2023-09-29T15:10 true PT2M32S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий медведев, россия, безопасность, астраханская область, украина