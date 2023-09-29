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Медведев заявил, что испытания высокоточных ударных ракет будут продолжены - РИА Новости, 29.09.2023
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15:10 29.09.2023 (обновлено: 16:25 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/medvedev-1899461014.html
Медведев заявил, что испытания высокоточных ударных ракет будут продолжены
Медведев заявил, что испытания высокоточных ударных ракет будут продолжены - РИА Новости, 29.09.2023
Медведев заявил, что испытания высокоточных ударных ракет будут продолжены
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области, заявил, что проводимые там испытания высокоточных ударных ракет... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T15:10
2023-09-29T16:25
дмитрий медведев
россия
безопасность
астраханская область
украина
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области, заявил, что проводимые там испытания высокоточных ударных ракет будут продолжены."Мы с вами присутствовали при испытательном пуске новой модернизированной высокоточной ударной ракеты. Испытания ее будут продолжены. Сегодня мы приобретаем очень важный опыт, давая отпор противнику, который буквально напичкал самыми новыми видами вооружений Украину. И эта работа с их стороны продолжается", - заявил зампред Совбеза.
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дмитрий медведев, россия, безопасность, астраханская область, украина
Дмитрий Медведев, Россия, Безопасность, Астраханская область, Украина
Медведев заявил, что испытания высокоточных ударных ракет будут продолжены

Медведев: проводимые испытания высокоточных ударных ракет будут продолжены

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области, заявил, что проводимые там испытания высокоточных ударных ракет будут продолжены.
"Мы с вами присутствовали при испытательном пуске новой модернизированной высокоточной ударной ракеты. Испытания ее будут продолжены. Сегодня мы приобретаем очень важный опыт, давая отпор противнику, который буквально напичкал самыми новыми видами вооружений Украину. И эта работа с их стороны продолжается", - заявил зампред Совбеза.
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из американского самолета - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Украина напичкана самыми новыми видами вооружения, заявил Медведев
Вчера, 15:11
 
Дмитрий МедведевРоссияБезопасностьАстраханская областьУкраина
 
 
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