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Илон Маск заявил, что ждет на Марсе процветающую базу уже через 15 лет - РИА Новости, 29.09.2023
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11:40 29.09.2023 (обновлено: 11:42 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/mask-1899379275.html
Илон Маск заявил, что ждет на Марсе процветающую базу уже через 15 лет
Илон Маск заявил, что ждет на Марсе процветающую базу уже через 15 лет - РИА Новости, 29.09.2023
Илон Маск заявил, что ждет на Марсе процветающую базу уже через 15 лет
Уже через 15 лет на Марсе будет процветающая база, считает американский предприниматель и глава SpaceX Илон Маск. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T11:40
2023-09-29T11:42
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Уже через 15 лет на Марсе будет процветающая база, считает американский предприниматель и глава SpaceX Илон Маск. "Надеюсь, что через 15 лет на Марсе будет процветающая база", - написал Маск в своем аккаунте в соцсети Х. Таким образом миллиардер прокомментировал новость принадлежащей ему компании SpaceX о том, что 15 лет назад ракета Falcon 1 стала первым частным космическим аппаратом на жидком топливе, который достиг орбиты Земли.
https://ria.ru/20230920/mask-1897604181.html
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марс, земля, космос - риа наука, илон маск, spacex, в мире, технологии
Марс, Земля, Космос - РИА Наука, Илон Маск, SpaceX, В мире, Технологии
Илон Маск заявил, что ждет на Марсе процветающую базу уже через 15 лет

Маск: уже через 15 лет на Марсе будет процветающая база

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Глава компании Tesla Илон Маск
Глава компании Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Глава компании Tesla Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Уже через 15 лет на Марсе будет процветающая база, считает американский предприниматель и глава SpaceX Илон Маск.
"Надеюсь, что через 15 лет на Марсе будет процветающая база", - написал Маск в своем аккаунте в соцсети Х.
Таким образом миллиардер прокомментировал новость принадлежащей ему компании SpaceX о том, что 15 лет назад ракета Falcon 1 стала первым частным космическим аппаратом на жидком топливе, который достиг орбиты Земли.
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
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МарсЗемляКосмос - РИА НаукаИлон МаскSpaceXВ миреТехнологии
 
 
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