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Илон Маск заявил, что ждет на Марсе процветающую базу уже через 15 лет
Илон Маск заявил, что ждет на Марсе процветающую базу уже через 15 лет - РИА Новости, 29.09.2023
Илон Маск заявил, что ждет на Марсе процветающую базу уже через 15 лет
Уже через 15 лет на Марсе будет процветающая база, считает американский предприниматель и глава SpaceX Илон Маск. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T11:40
2023-09-29T11:40
2023-09-29T11:42
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Уже через 15 лет на Марсе будет процветающая база, считает американский предприниматель и глава SpaceX Илон Маск. "Надеюсь, что через 15 лет на Марсе будет процветающая база", - написал Маск в своем аккаунте в соцсети Х. Таким образом миллиардер прокомментировал новость принадлежащей ему компании SpaceX о том, что 15 лет назад ракета Falcon 1 стала первым частным космическим аппаратом на жидком топливе, который достиг орбиты Земли.
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марс, земля, космос - риа наука, илон маск, spacex, в мире, технологии
Марс, Земля, Космос - РИА Наука, Илон Маск, SpaceX, В мире, Технологии
Илон Маск заявил, что ждет на Марсе процветающую базу уже через 15 лет
Маск: уже через 15 лет на Марсе будет процветающая база