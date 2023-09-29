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Илон Маск заявил, что ждет на Марсе процветающую базу уже через 15 лет

Илон Маск заявил, что ждет на Марсе процветающую базу уже через 15 лет - РИА Новости, 29.09.2023

Илон Маск заявил, что ждет на Марсе процветающую базу уже через 15 лет

Уже через 15 лет на Марсе будет процветающая база, считает американский предприниматель и глава SpaceX Илон Маск. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T11:40

2023-09-29T11:40

2023-09-29T11:42

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Уже через 15 лет на Марсе будет процветающая база, считает американский предприниматель и глава SpaceX Илон Маск. "Надеюсь, что через 15 лет на Марсе будет процветающая база", - написал Маск в своем аккаунте в соцсети Х. Таким образом миллиардер прокомментировал новость принадлежащей ему компании SpaceX о том, что 15 лет назад ракета Falcon 1 стала первым частным космическим аппаратом на жидком топливе, который достиг орбиты Земли.

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марс, земля, космос - риа наука, илон маск, spacex, в мире, технологии