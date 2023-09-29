https://ria.ru/20230929/mask-1899343603.html

"Нет выбора". Маск высказался о решении Зеленского

"Нет выбора". Маск высказался о решении Зеленского - РИА Новости, 29.09.2023

"Нет выбора". Маск высказался о решении Зеленского

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал в соцсети X заявление американского адвоката, писателя и журналиста Гленна Гринвальда о том, что все... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T08:38

2023-09-29T08:38

2023-09-29T09:59

в мире

украина

артемовский

илон маск

гленн гринвальд

владимир путин

нато

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал в соцсети X заявление американского адвоката, писателя и журналиста Гленна Гринвальда о том, что все больше украинцев пытаются бежать из страны, потому что теперь они понимают, что их используют в качестве пушечного мяса."Ты прав. Там (на Украине - прим. ред.) нет выбора не служить в армии", - написал он.Ранее Le Figaro писала, что мужчины на Украине готовы любыми способами уклониться от мобилизации, лишь бы не отправиться гибнуть на фронт. По информации Figaro, на начало сентября были арестованы более 13 тысяч украинцев, попытавшихся нелегально пересечь границу.Украина 4 июня начала контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные силами НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".

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украина

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в мире, украина, артемовский, илон маск, гленн гринвальд, владимир путин, нато