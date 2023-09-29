https://ria.ru/20230929/mask-1899330292.html

Маск приехал на границу с Мексикой, чтобы показать миграционный кризис

Маск приехал на границу с Мексикой, чтобы показать миграционный кризис - РИА Новости, 29.09.2023

Маск приехал на границу с Мексикой, чтобы показать миграционный кризис

Американский предприниматель Илон Маск приехал на границу с Мексикой, чтобы самому разобраться в ситуации с нелегальными мигрантами и рассказать о ней аудитории РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T03:54

2023-09-29T03:54

2023-09-29T03:54

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ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск приехал на границу с Мексикой, чтобы самому разобраться в ситуации с нелегальными мигрантами и рассказать о ней аудитории своей социальной сети X. Вооружившись мобильным телефоном и одев ковбойскую шляпу, Маск ведет прямую трансляцию из техасского городка Игл-Пасс, который стал центром притяжения для искателей лучшей доли из Латинской Америки и более дальнего зарубежья. "Сам будучи иммигрантом, я занимаю чрезвычайно проиммигрантскую позицию. Я считаю, что нам нужно значительно расширить систему легальной иммиграции и пускать всех, кто трудолюбив, честен и будет полезен США. Но в то же время мы не должны терпеть в стране людей, которые нарушают закон", - сформулировал свою позицию Маск, родившийся в Южной Африке. Он заснял десятки мигрантов, сидящих под мостом на американской стороне границы в ожидании, когда их оформят работники пограничной службы. Маск заявил, что нужно остановить поток нелегалов, который, по его словам, ведет к "обрушению систем социального обеспечения". Того же требуют не только оппозиционеры-республиканцы, как было раньше, но все громче демократы и союзные им СМИ, широко освещающие кризис на границе и ситуацию в Нью-Йорке, куда, по данным CNN, свезли порядка 110 тысяч мигрантов.

https://ria.ru/20230928/esesovets-1899320107.html

https://ria.ru/20230919/mask-1897123892.html

сша

мексика

латинская америка

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в мире, сша, мексика, латинская америка