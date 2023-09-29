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Названа оплошность Зеленского, усложнившая положение Украины - РИА Новости, 29.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:45 29.09.2023 (обновлено: 01:57 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/lovushki-1899323668.html
Названа оплошность Зеленского, усложнившая положение Украины
Названа оплошность Зеленского, усложнившая положение Украины - РИА Новости, 29.09.2023
Названа оплошность Зеленского, усложнившая положение Украины
Президент Украины Владимир Зеленский угодил в ловушку на политической арене из-за провала контрнаступления, пишет обозреватель Monde Филипп Рикар. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T00:45
2023-09-29T01:57
в мире
украина
киев
артемовский
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
владимир зеленский
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский угодил в ловушку на политической арене из-за провала контрнаступления, пишет обозреватель Monde Филипп Рикар."Нестерпимо медленное продвижение украинской армии против российских сил, закрепившихся на линиях обороны, непохоже на быстрый успех. А потому оно, наоборот, усложняет положение Зеленского", — пишет Рикар.Он пояснил, что это связано с неоправданными ожиданиями западных политиков. Автор также добавил, что из-за оплошностей Киева и других проблем Западу не удается сплотить развивающиеся страны вокруг Украины.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, киев, артемовский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, Артемовский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине
Названа оплошность Зеленского, усложнившая положение Украины

Monde: провал контрнаступления ВСУ ухудшает политическое положение Зеленского

© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме
Владимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский угодил в ловушку на политической арене из-за провала контрнаступления, пишет обозреватель Monde Филипп Рикар.
«
"Нестерпимо медленное продвижение украинской армии против российских сил, закрепившихся на линиях обороны, непохоже на быстрый успех. А потому оно, наоборот, усложняет положение Зеленского", — пишет Рикар.
Он пояснил, что это связано с неоправданными ожиданиями западных политиков. Автор также добавил, что из-за оплошностей Киева и других проблем Западу не удается сплотить развивающиеся страны вокруг Украины.
ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
СМИ: США намекнули Зеленскому, что у них заканчивается терпение
Вчера, 23:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевАртемовскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОВладимир Зеленский
 
 
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