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Названа оплошность Зеленского, усложнившая положение Украины

Названа оплошность Зеленского, усложнившая положение Украины - РИА Новости, 29.09.2023

Названа оплошность Зеленского, усложнившая положение Украины

Президент Украины Владимир Зеленский угодил в ловушку на политической арене из-за провала контрнаступления, пишет обозреватель Monde Филипп Рикар. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T00:45

2023-09-29T00:45

2023-09-29T01:57

в мире

украина

киев

артемовский

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

владимир зеленский

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский угодил в ловушку на политической арене из-за провала контрнаступления, пишет обозреватель Monde Филипп Рикар."Нестерпимо медленное продвижение украинской армии против российских сил, закрепившихся на линиях обороны, непохоже на быстрый успех. А потому оно, наоборот, усложняет положение Зеленского", — пишет Рикар.Он пояснил, что это связано с неоправданными ожиданиями западных политиков. Автор также добавил, что из-за оплошностей Киева и других проблем Западу не удается сплотить развивающиеся страны вокруг Украины.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230928/ukraina-1899320721.html

украина

киев

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в мире, украина, киев, артемовский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, владимир зеленский