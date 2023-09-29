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В Псковской области спасли застрявшего в торфяной канаве лося - РИА Новости, 29.09.2023
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Хорошие новости
 
23:06 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/los-1899569291.html
В Псковской области спасли застрявшего в торфяной канаве лося
В Псковской области спасли застрявшего в торфяной канаве лося - РИА Новости, 29.09.2023
В Псковской области спасли застрявшего в торфяной канаве лося
Завязшего в торфяной канаве лося спасли инспекторы Полистовского заповедника, вытащив животное из трясины с помощью накинутого на рога каната, сообщила... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T23:06
2023-09-29T23:06
хорошие новости
псковская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Завязшего в торфяной канаве лося спасли инспекторы Полистовского заповедника, вытащив животное из трясины с помощью накинутого на рога каната, сообщила пресс-служба учреждения. Лося инспекторы обнаружили во время рейда по территории - животное провалилось в придорожную осушительную канаву, в которой скопился жидкий торф. "Лось, взрослый самец, провалился в трясину и не мог выбраться из нее, так как земляные края постоянно осыпались под его весом, а тело погружалось все глубже… Удалось вытащить из ямы при помощи каната, который накинули ему на рога", - говорится в сообщении. Спасательная операция проходила в несколько этапов: сначала природные инспекторы пытались создать для животного опору из веток в канаве. Но результата действия не принесли. Инспекторы приняли решение дать лосю отдохнуть и параллельно вызвали подкрепление. Совместными усилиями животное смогли вытащить из канавы. Как отметила пресс-служба заповедника, в результате спасательной операции никто не пострадал — ни люди, ни лось.
https://ria.ru/20230601/los-1875508536.html
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псковская область
Хорошие новости, Псковская область
В Псковской области спасли застрявшего в торфяной канаве лося

В Псковской области застрявшего в торфяной канаве лося спасли при помощи каната

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЛось
Лось - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Лось. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Завязшего в торфяной канаве лося спасли инспекторы Полистовского заповедника, вытащив животное из трясины с помощью накинутого на рога каната, сообщила пресс-служба учреждения.
Лося инспекторы обнаружили во время рейда по территории - животное провалилось в придорожную осушительную канаву, в которой скопился жидкий торф.
"Лось, взрослый самец, провалился в трясину и не мог выбраться из нее, так как земляные края постоянно осыпались под его весом, а тело погружалось все глубже… Удалось вытащить из ямы при помощи каната, который накинули ему на рога", - говорится в сообщении.
Спасательная операция проходила в несколько этапов: сначала природные инспекторы пытались создать для животного опору из веток в канаве. Но результата действия не принесли. Инспекторы приняли решение дать лосю отдохнуть и параллельно вызвали подкрепление. Совместными усилиями животное смогли вытащить из канавы.
Как отметила пресс-служба заповедника, в результате спасательной операции никто не пострадал — ни люди, ни лось.
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В Подмосковье лось устроил забег по железнодорожным путям
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