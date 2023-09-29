https://ria.ru/20230929/lipetsk-1899478160.html
Социальная библиотека открылась в Липецке
Социальная библиотека открылась в Липецке - РИА Новости, 29.09.2023
Социальная библиотека открылась в Липецке
Библиотека для людей с ограниченными возможностями здоровья открылась в Липецке на средства национального проекта "Культура", сообщил губернатор Липецкой... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T15:35
2023-09-29T15:35
2023-09-29T15:35
липецкая область
липецк
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 29 сен – РИА Новости. Библиотека для людей с ограниченными возможностями здоровья открылась в Липецке на средства национального проекта "Культура", сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.Он уточнил, что благодаря нацпроекту фонд библиотеки пополнился на 1350 книг различных жанров – от классики до нон-фикшн. В их числе издания, написанные шрифтом Брайля, которые могут читать слепые и слабовидящие посетители библиотеки.Также в библиотеку закупили современную технику: тифлофлешплееры для прослушивания аудиокниг, аппаратно-программный комплекс для людей со слабым зрением и слабослышащих, тактильно-сенсорный терминал, работающий как говорящая электронная справочная. Любители живописи по достоинству оценят графические планшеты. Кроме того, библиотека оснащена новым звуковым оборудованием и компьютерами.По словам Артамонова, все в социальной библиотеке устроили таким образом, чтобы залы можно легко и быстро трансформировать из лектория в площадку для публичного выступления, концерта или проведения выставки. Везде, где это необходимо, есть таблички-указатели со шрифтом Брайля, поручни и пандусы."Липецкая область должна стать регионом, где все категории граждан, включая людей с особенностями здоровья, будут чувствовать себя счастливыми и иметь все возможности для самореализации", – подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20230929/zhile-1899380712.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 29 сен – РИА Новости. Библиотека для людей с ограниченными возможностями здоровья открылась в Липецке на средства национального проекта "Культура", сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Он уточнил, что благодаря нацпроекту фонд библиотеки пополнился на 1350 книг различных жанров – от классики до нон-фикшн. В их числе издания, написанные шрифтом Брайля, которые могут читать слепые и слабовидящие посетители библиотеки.
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Также в библиотеку закупили современную технику: тифлофлешплееры для прослушивания аудиокниг, аппаратно-программный комплекс для людей со слабым зрением и слабослышащих, тактильно-сенсорный терминал, работающий как говорящая электронная справочная. Любители живописи по достоинству оценят графические планшеты. Кроме того, библиотека оснащена новым звуковым оборудованием и компьютерами.
По словам Артамонова
, все в социальной библиотеке устроили таким образом, чтобы залы можно легко и быстро трансформировать из лектория в площадку для публичного выступления, концерта или проведения выставки. Везде, где это необходимо, есть таблички-указатели со шрифтом Брайля, поручни и пандусы.
«
"Липецкая область должна стать регионом, где все категории граждан, включая людей с особенностями здоровья, будут чувствовать себя счастливыми и иметь все возможности для самореализации", – подчеркнул губернатор.