https://ria.ru/20230929/lipetsk-1899478160.html

Социальная библиотека открылась в Липецке

Социальная библиотека открылась в Липецке - РИА Новости, 29.09.2023

Социальная библиотека открылась в Липецке

Библиотека для людей с ограниченными возможностями здоровья открылась в Липецке на средства национального проекта "Культура", сообщил губернатор Липецкой... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T15:35

2023-09-29T15:35

2023-09-29T15:35

липецкая область

липецк

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 29 сен – РИА Новости. Библиотека для людей с ограниченными возможностями здоровья открылась в Липецке на средства национального проекта "Культура", сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.Он уточнил, что благодаря нацпроекту фонд библиотеки пополнился на 1350 книг различных жанров – от классики до нон-фикшн. В их числе издания, написанные шрифтом Брайля, которые могут читать слепые и слабовидящие посетители библиотеки.Также в библиотеку закупили современную технику: тифлофлешплееры для прослушивания аудиокниг, аппаратно-программный комплекс для людей со слабым зрением и слабослышащих, тактильно-сенсорный терминал, работающий как говорящая электронная справочная. Любители живописи по достоинству оценят графические планшеты. Кроме того, библиотека оснащена новым звуковым оборудованием и компьютерами.По словам Артамонова, все в социальной библиотеке устроили таким образом, чтобы залы можно легко и быстро трансформировать из лектория в площадку для публичного выступления, концерта или проведения выставки. Везде, где это необходимо, есть таблички-указатели со шрифтом Брайля, поручни и пандусы."Липецкая область должна стать регионом, где все категории граждан, включая людей с особенностями здоровья, будут чувствовать себя счастливыми и иметь все возможности для самореализации", – подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20230929/zhile-1899380712.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

липецк, игорь артамонов