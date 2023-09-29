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Мурманская и Амурская области стали лидерами по притоку туристов этим летом - РИА Новости, 29.09.2023
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14:26 29.09.2023
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Мурманская и Амурская области стали лидерами по притоку туристов этим летом
Мурманская и Амурская области стали лидерами по притоку туристов этим летом - РИА Новости, 29.09.2023
Мурманская и Амурская области стали лидерами по притоку туристов этим летом
Мурманская и Амурская области показали наибольший прирост путешественников минувшим летом; в сравнении с сезоном 2022 года приток туристов в эти регионы... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T14:26
2023-09-29T14:26
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Мурманская и Амурская области показали наибольший прирост путешественников минувшим летом; в сравнении с сезоном 2022 года приток туристов в эти регионы составил 39% и 17% соответственно, сообщает пресс-служба мобильного оператора "Мегафон". Согласно анализу обезличенных данных абонентов компании, лидером роста минувшего летнего сезона стала Мурманская область, которую в летние месяцы посетили на 39% больше россиян, чем за аналогичный период прошлого года. В первую очередь, туристов интересовали озера для рыбалки — Воче-Ламбина, Имандра, Чунозеро и другие, а также река Кола, где организуются сплавы для любителей экстрима. На втором месте Амурская область (+17%). Одной из главных точек притяжения в регионе стал космодром Восточный, где этим летом состоялось несколько пусков, они повысили популярность экскурсий на высокотехнологичный объект. Аналогичный рост демонстрирует и Дагестан (+17%), здесь россиян особенно привлекают гора Тарки-Тау, Сулакский каньон и бархан Сарыкум, отметили эксперты "Мегафона". Также в топ-5 направлений вошли Забайкальский край и Калининградская область, набравшие по 16%. В Забайкалье летом туристы посещали систему Ивано-Арахлейских озер, национальный парк "Алханай" и ленд-арт парк "Тужи". А в Калининградской области — остров Иммануила Канта, поселок Отрадное и город-курорт Зеленоградск, говорится в сообщении. Как отмечается, в путешествиях по России россияне тратят на 10% больше интернет трафика, чем в домашнем регионе. При этом поиску ближайшей точки Wi-Fi абоненты предпочитают мобильный интернет. По результатам исследования, больше всего по России путешествуют москвичи, петербуржцы и самарчане. По общему количеству принятых туристов по-прежнему лидирует Краснодарский край. Второе место занимает Москва, а замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург. В пятерку самых популярных регионов также вошли Дагестан и Татарстан. Наиболее активно ездят по стране абоненты в возрасте 31-45 лет, на них приходится больше половины всех поездок (51%). Еще порядка 38% любителей внутреннего туризма — это россияне группы 45+, добавили в "Мегафоне".
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мегафон, новости компаний - экономика
Мегафон, Новости компаний - Экономика

Мурманская и Амурская области стали лидерами по притоку туристов этим летом

© РИА Новости / Алексей ФилипповКладбище кораблей в Териберке Мурманской области
Кладбище кораблей в Териберке Мурманской области - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Кладбище кораблей в Териберке Мурманской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Мурманская и Амурская области показали наибольший прирост путешественников минувшим летом; в сравнении с сезоном 2022 года приток туристов в эти регионы составил 39% и 17% соответственно, сообщает пресс-служба мобильного оператора "Мегафон".
Согласно анализу обезличенных данных абонентов компании, лидером роста минувшего летнего сезона стала Мурманская область, которую в летние месяцы посетили на 39% больше россиян, чем за аналогичный период прошлого года. В первую очередь, туристов интересовали озера для рыбалки — Воче-Ламбина, Имандра, Чунозеро и другие, а также река Кола, где организуются сплавы для любителей экстрима.
На втором месте Амурская область (+17%). Одной из главных точек притяжения в регионе стал космодром Восточный, где этим летом состоялось несколько пусков, они повысили популярность экскурсий на высокотехнологичный объект. Аналогичный рост демонстрирует и Дагестан (+17%), здесь россиян особенно привлекают гора Тарки-Тау, Сулакский каньон и бархан Сарыкум, отметили эксперты "Мегафона".
Также в топ-5 направлений вошли Забайкальский край и Калининградская область, набравшие по 16%. В Забайкалье летом туристы посещали систему Ивано-Арахлейских озер, национальный парк "Алханай" и ленд-арт парк "Тужи". А в Калининградской области — остров Иммануила Канта, поселок Отрадное и город-курорт Зеленоградск, говорится в сообщении.
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Как отмечается, в путешествиях по России россияне тратят на 10% больше интернет трафика, чем в домашнем регионе. При этом поиску ближайшей точки Wi-Fi абоненты предпочитают мобильный интернет.
По результатам исследования, больше всего по России путешествуют москвичи, петербуржцы и самарчане. По общему количеству принятых туристов по-прежнему лидирует Краснодарский край. Второе место занимает Москва, а замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург. В пятерку самых популярных регионов также вошли Дагестан и Татарстан.
Наиболее активно ездят по стране абоненты в возрасте 31-45 лет, на них приходится больше половины всех поездок (51%). Еще порядка 38% любителей внутреннего туризма — это россияне группы 45+, добавили в "Мегафоне".
 
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