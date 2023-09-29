https://ria.ru/20230929/latviya-1899374344.html

Кузнецова прокомментировала унижение девочки в Латвии за русскую речь

Кузнецова прокомментировала унижение девочки в Латвии за русскую речь - РИА Новости, 29.09.2023

Кузнецова прокомментировала унижение девочки в Латвии за русскую речь

Вице-спикер ГД Анна Кузнецова посчитала дискриминацией и путем к нацизму издевательства над девочкой в Латвии, которую заставляли приседать за русскую речь, а... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T11:18

2023-09-29T11:18

2023-09-29T11:18

в мире

латвия

анна кузнецова

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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Вице-спикер ГД Анна Кузнецова посчитала дискриминацией и путем к нацизму издевательства над девочкой в Латвии, которую заставляли приседать за русскую речь, а также призвала в Telegram-канале уполномоченные органы Латвии отреагировать на подобные действия. Ранее проект по поддержке соотечественников Russians фонда "Студмолодежь" направил на имя исполнительного директора ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел обращение, из которого стало известно, что воспитатели одного из детских садов в Латвии наказывали девочку за русскую речь, воспитатели заставляли девочку приседать по десять раз за каждое произнесенное русское слово. Вследствие такого публичного насилия над ребенком девочка замкнулась и больше не хочет идти в детский сад. "До глубины души возмутило унижение беззащитного малыша за русские слова в детском саду в Латвии. Это не просто дискриминация по национальному признаку. Это путь к нацизму. Или, может, парламент Латвии пригласит воспитателей и поблагодарит их овациями за то, что они справились с малолетним ребенком и "проучили" его? Считаю, уполномоченные органы Латвии должны незамедлительно отреагировать на этот случай абсолютно бесчеловечный. А мы обратим внимание ООН на эти случаи и попросим соответствующего ответа", - заявила Кузнецова в своем Telegram-канале. По ее мнению, произошедшее в Латвии – это не только нарушение международных норм, но и по-человечески низко, так как воспитатель отвечает за безопасность вверенных ему детей. Также она напомнила, что совсем недавно советский солдат, говорящий на русском языке, спасал жителей Латвии от рук фашистов и погибал за детей Латвии. "В любом случае, остаётся только сожалеть о тех, кто так стремительно мчится, в бездну, подгоняемые западными кураторами, ведь даже если промолчат международные блюстители прав человека, тот, кто потерял способность отделять ложь от правды, зло от добра, обречены на блуждание в потьмах", - написала Кузнецова. В Латвии проживает около 1,8 миллиона человек, из них около 40 процентов — русскоязычные. При этом в республике один государственный язык — латышский. Русский язык имеет статус иностранного. Сейм принял закон о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет. Русский язык можно будет изучать только в качестве "языка меньшинства".

https://ria.ru/20230913/latviya-1895835864.html

https://ria.ru/20230906/knigi-1894424286.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, латвия, анна кузнецова