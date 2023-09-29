https://ria.ru/20230929/kurs-1899506095.html
Курс "История религий России" проходит апробацию в ряде вузов
Курс "История религий России" проходит апробацию в ряде вузов - РИА Новости, 29.09.2023
Курс "История религий России" проходит апробацию в ряде вузов
Курс "История религий России" проходит апробацию в ряде российских вузов, сообщил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T16:57
2023-09-29T16:57
2023-09-29T17:24
общество
россия
константин могилевский
владимир путин
год педагога и наставника
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Курс "История религий России" проходит апробацию в ряде российских вузов, сообщил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский. "Курс "История религий России" разработан специалистами и уже введен в рамках апробации в ряде вузов. По итогам мы посмотрим, как его можно распространить по более широкому кругу университетов", - сказал Могилевский, его слова приводятся в сообщении на сайте министерства. В Минобрнауки напомнили, что инициатива по разработке и внедрению в вузы образовательного курса "История религий России" была предложена президенту РФ Владимиру Путину патриархом Московским и всея Руси Кириллом 4 ноября прошлого года. Отмечается, что в целом в вузах развивается теологическое образование, теология как направление подготовки преподается в светских вузах России уже 30 лет, а с 2015 года является научной специальностью.
https://ria.ru/20230927/predmet-1898925930.html
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общество, россия, константин могилевский, владимир путин
Общество, Россия, Константин Могилевский, Владимир Путин, Год педагога и наставника
Курс "История религий России" проходит апробацию в ряде вузов
Минобрнауки: курс "История религий России" проходит апробацию в ряде вузов