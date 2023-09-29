Рейтинг@Mail.ru
Курс "История религий России" проходит апробацию в ряде вузов - РИА Новости, 29.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
16:57 29.09.2023 (обновлено: 17:24 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/kurs-1899506095.html
Курс "История религий России" проходит апробацию в ряде вузов
Курс "История религий России" проходит апробацию в ряде вузов - РИА Новости, 29.09.2023
Курс "История религий России" проходит апробацию в ряде вузов
Курс "История религий России" проходит апробацию в ряде российских вузов, сообщил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T16:57
2023-09-29T17:24
общество
россия
константин могилевский
владимир путин
год педагога и наставника
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899036079_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_fae491aae9af94fb9442e547c066e5ff.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Курс "История религий России" проходит апробацию в ряде российских вузов, сообщил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский. "Курс "История религий России" разработан специалистами и уже введен в рамках апробации в ряде вузов. По итогам мы посмотрим, как его можно распространить по более широкому кругу университетов", - сказал Могилевский, его слова приводятся в сообщении на сайте министерства. В Минобрнауки напомнили, что инициатива по разработке и внедрению в вузы образовательного курса "История религий России" была предложена президенту РФ Владимиру Путину патриархом Московским и всея Руси Кириллом 4 ноября прошлого года. Отмечается, что в целом в вузах развивается теологическое образование, теология как направление подготовки преподается в светских вузах России уже 30 лет, а с 2015 года является научной специальностью.
https://ria.ru/20230927/predmet-1898925930.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899036079_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_625957641f0677d58acfdbe97b51e7a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, константин могилевский, владимир путин
Общество, Россия, Константин Могилевский, Владимир Путин, Год педагога и наставника
Курс "История религий России" проходит апробацию в ряде вузов

Минобрнауки: курс "История религий России" проходит апробацию в ряде вузов

© iStock.com / Drazen ZigicСтуденты на занятии
Студенты на занятии - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© iStock.com / Drazen Zigic
Студенты на занятии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Курс "История религий России" проходит апробацию в ряде российских вузов, сообщил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.
"Курс "История религий России" разработан специалистами и уже введен в рамках апробации в ряде вузов. По итогам мы посмотрим, как его можно распространить по более широкому кругу университетов", - сказал Могилевский, его слова приводятся в сообщении на сайте министерства.
В Минобрнауки напомнили, что инициатива по разработке и внедрению в вузы образовательного курса "История религий России" была предложена президенту РФ Владимиру Путину патриархом Московским и всея Руси Кириллом 4 ноября прошлого года.
Отмечается, что в целом в вузах развивается теологическое образование, теология как направление подготовки преподается в светских вузах России уже 30 лет, а с 2015 года является научной специальностью.
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Эсеры предложили ввести в школах новый предмет
27 сентября, 13:02
 
Год педагога и наставникаОбществоРоссияКонстантин МогилевскийВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала