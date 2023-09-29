Путин: страны "золотого миллиарда" эксплуатируют весь остальной мир
Путин: современные финансовые институты служат лишь интересам золотого миллиарда
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в открытии международной парламентской конференции "Россия — Латинская Америка"
Президент России Владимир Путин принимает участие в открытии международной парламентской конференции "Россия — Латинская Америка"
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Современные кредитные отношения выстроены так, что обслуживают только интересы стран "золотого миллиарда", заявил Владимир Путин на международной парламентской конференции "Россия — Латинская Америка".
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"Они — вот этот "золотой миллиард", точнее сказать, руководители этих стран "золотого миллиарда" — они эксплуатируют практически все другие страны мира. Они злоупотребляют своим положением — и технологическим, и информационным, и финансовым", — сказал президент.
Как подчеркнул глава государства, международные финансовые институты выстроены таким образом, что это невыгодно никому, кроме "золотого миллиарда".
Россия, со своей стороны, готова налаживать отношения со странами Латинской Америки на двусторонней основе и в рамках международных структур. Москва выступает за то, чтобы государства региона в своем единстве и многообразии были сильными, самостоятельными и успешными.
Президент добавил, что Россия будет способствовать налаживанию связей стран Латинской Америки с Евразийским экономическим союзом, сверке подходов по актуальным вопросам торговой политики, тарифного регулирования, стимулирования инвестиций и трансфера технологий.
Первая парламентская конференция "Россия — Латинская Америка" продлится до понедельника, в ней участвуют представители более половины стран Латинской Америки.