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Минпромторг хочет установить планку локализации авто для льготных кредитов - РИА Новости, 29.09.2023
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16:18 29.09.2023 (обновлено: 16:21 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/kredity-1899493320.html
Минпромторг хочет установить планку локализации авто для льготных кредитов
Минпромторг хочет установить планку локализации авто для льготных кредитов - РИА Новости, 29.09.2023
Минпромторг хочет установить планку локализации авто для льготных кредитов
Минпромторг РФ предлагает установить с января четкие требования к уровню локализации автомобилей, на которые будут выдаваться льготные автокредиты, следует из... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T16:18
2023-09-29T16:21
авто
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает установить с января четкие требования к уровню локализации автомобилей, на которые будут выдаваться льготные автокредиты, следует из проекта постановления, опубликованного на официальном сайте правовой информации. "Для автомобилей, подпадающих под условия госпрограммы льготного автокредитования, будут установлены требования о наличии баллов за локализацию в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 года №719: не менее 1600 баллов в 2024 году, не менее 2000 баллов в 2025 году и не менее 2500 баллов в 2026 году. Данное требование вступит в силу с 1 января 2024 года", - прокомментировали документ в министерстве. Ранее для доступа к госпрограмме необходимым условием было производство автомобиля в рамках специального инвестиционного контракта, напомнили в министерстве.
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авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Авто, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг хочет установить планку локализации авто для льготных кредитов

Минпромторг предложил четкую планку локализации машин для льготных автокредитов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПосетитель рассматривает автомобиль Lada Vesta SW в демонстрационном зале автоцентра
Посетитель рассматривает автомобиль Lada Vesta SW в демонстрационном зале автоцентра - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Посетитель рассматривает автомобиль Lada Vesta SW в демонстрационном зале автоцентра. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает установить с января четкие требования к уровню локализации автомобилей, на которые будут выдаваться льготные автокредиты, следует из проекта постановления, опубликованного на официальном сайте правовой информации.
«
"Для автомобилей, подпадающих под условия госпрограммы льготного автокредитования, будут установлены требования о наличии баллов за локализацию в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 года №719: не менее 1600 баллов в 2024 году, не менее 2000 баллов в 2025 году и не менее 2500 баллов в 2026 году. Данное требование вступит в силу с 1 января 2024 года", - прокомментировали документ в министерстве.
Ранее для доступа к госпрограмме необходимым условием было производство автомобиля в рамках специального инвестиционного контракта, напомнили в министерстве.
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АвтоРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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