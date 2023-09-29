https://ria.ru/20230929/kredity-1899493320.html
Минпромторг хочет установить планку локализации авто для льготных кредитов
Минпромторг хочет установить планку локализации авто для льготных кредитов - РИА Новости, 29.09.2023
Минпромторг хочет установить планку локализации авто для льготных кредитов
Минпромторг РФ предлагает установить с января четкие требования к уровню локализации автомобилей, на которые будут выдаваться льготные автокредиты, следует из... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T16:18
2023-09-29T16:18
2023-09-29T16:21
авто
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает установить с января четкие требования к уровню локализации автомобилей, на которые будут выдаваться льготные автокредиты, следует из проекта постановления, опубликованного на официальном сайте правовой информации. "Для автомобилей, подпадающих под условия госпрограммы льготного автокредитования, будут установлены требования о наличии баллов за локализацию в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 года №719: не менее 1600 баллов в 2024 году, не менее 2000 баллов в 2025 году и не менее 2500 баллов в 2026 году. Данное требование вступит в силу с 1 января 2024 года", - прокомментировали документ в министерстве. Ранее для доступа к госпрограмме необходимым условием было производство автомобиля в рамках специального инвестиционного контракта, напомнили в министерстве.
https://ria.ru/20230929/elektromobili-1899491371.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Авто, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг хочет установить планку локализации авто для льготных кредитов
Минпромторг предложил четкую планку локализации машин для льготных автокредитов