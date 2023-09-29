https://ria.ru/20230929/kredity-1899493320.html

Минпромторг хочет установить планку локализации авто для льготных кредитов

Минпромторг хочет установить планку локализации авто для льготных кредитов - РИА Новости, 29.09.2023

Минпромторг хочет установить планку локализации авто для льготных кредитов

Минпромторг РФ предлагает установить с января четкие требования к уровню локализации автомобилей, на которые будут выдаваться льготные автокредиты, следует из... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T16:18

2023-09-29T16:18

2023-09-29T16:21

авто

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает установить с января четкие требования к уровню локализации автомобилей, на которые будут выдаваться льготные автокредиты, следует из проекта постановления, опубликованного на официальном сайте правовой информации. "Для автомобилей, подпадающих под условия госпрограммы льготного автокредитования, будут установлены требования о наличии баллов за локализацию в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 года №719: не менее 1600 баллов в 2024 году, не менее 2000 баллов в 2025 году и не менее 2500 баллов в 2026 году. Данное требование вступит в силу с 1 января 2024 года", - прокомментировали документ в министерстве. Ранее для доступа к госпрограмме необходимым условием было производство автомобиля в рамках специального инвестиционного контракта, напомнили в министерстве.

https://ria.ru/20230929/elektromobili-1899491371.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)