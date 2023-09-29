https://ria.ru/20230929/kostin-1899376277.html

Костин заявил, что при введении "мембраны" могут появиться два курса рубля

Костин заявил, что при введении "мембраны" могут появиться два курса рубля - РИА Новости, 29.09.2023

Костин заявил, что при введении "мембраны" могут появиться два курса рубля

Введение предложенной главой Минэкономразвития "мембраны" — двойного курса рубля — в любом случае приведет к падению национальной валюты, заявил глава ВТБ... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T11:26

2023-09-29T11:26

2023-09-29T13:16

андрей костин (банкир)

россия

экономика

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СОЧИ, 29 сен — РИА Новости. Введение предложенной главой Минэкономразвития "мембраны" — двойного курса рубля — в любом случае приведет к падению национальной валюты, заявил глава ВТБ Андрей Костин на XX Международном банковском форуме."Я тоже против того, чтобы переходить к каким-то жестким административным мерам. Если мы введем два курса рубля, у нас один будет 150, другой — 250, это точно. Поэтому этого не надо делать", — сказал он.В начале этой недели министр экономического развития Максим Решетников обратил внимание на то, что из-за активного развития платежей в нацвалютах возник рынок офшорных рублей, которые обращаются за границей и вовлекаются в игры против рубля. Поэтому, полагает Решетников, в России нужно создавать некий аналог китайской модели — мембраны между внутренним и внешним рынками рублей. Впрочем, он особо подчеркнул, что речи о двух курсах не идет.В Центробанке на это ответили, что ограничения на движение капитала уместны как краткосрочные меры при значительных рисках финансовой стабильности. Но если они будут действовать постоянно, то это затруднит внешнеэкономическую деятельность, особенно сейчас, когда компании вынуждены выстраивать новые логистические цепочки и платежные маршруты. Кроме того, введение механизма мембраны приведет к множественности курсов и негативным последствиям для финансового рынка в целом, полагает регулятор.По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, Россия не может применять китайский опыт напрямую: это будет движение назад с точки зрения свободы финансового рынка.

https://ria.ru/20230929/tsb-1899380869.html

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андрей костин (банкир), россия, экономика