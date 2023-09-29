https://ria.ru/20230929/kosovo-1899570712.html
США призвали Сербию отвести военных от границы с Косово
США призвали Сербию отвести военных от границы с Косово - РИА Новости, 29.09.2023
США призвали Сербию отвести военных от границы с Косово
США видят беспрецедентную концентрацию сил Сербии на границе с Косово и призывают их отвести, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T23:29
2023-09-29T23:29
2023-09-29T23:29
в мире
косово
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сша
джон кирби
александр вучич
обострение ситуации на границе косово и сербии
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ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. США видят беспрецедентную концентрацию сил Сербии на границе с Косово и призывают их отвести, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби. "Мы наблюдаем концентрацию крупных сербских сил вдоль границы с Косово, включая беспрецедентное присутствие сербской артиллерии, танков и мотострелковых подразделений. Мы считаем, что это очень дестабилизирующее развитие событий", - сказал он на брифинге. По словам Кирби, стягивание войск продолжается в течение недели. "Мы призываем Сербию отвести эти силы от границы", - сказал он. Кирби выразил обеспокоенность "растущим напряжением и спорадическими вспышками насилия", самая серьезная из которых произошла 24 сентября. В вооруженных столкновениях на севере Косово погибли по меньшей мере трое сербов и косовский полицейский. Кирби заявил, что атака была "хорошо скоординирована и спланирована", в ней участвовали 30 человек на 20 внедорожниках. "Это не случайная импровизированная вылазка мелкой группы. Количество и типы найденных вооружений представляли угрозу безопасности не только косовского, но и международного персонала", - сказал чиновник. Он призвал к расследованию инцидента. "Мы знаем, что косовская полиция ведет расследование. Мы ожидаем, что это будет тщательное, полное и транспарентное расследование. Мы призываем сербские власти оказать содействие расследованию", - сказал Кирби, не став озвучивать национальности участников боя. Президент Сербии Александр Вучич призвал сербов в Косово и Метохии защищать свои права мирным путем и заявил, что погибшие 24 сентября сербы не были террористами, но их "довели до края" косовоалбанские власти в Приштине. Все они для соотечественников в Косово и Метохии - "герои и мученики", указал сербский лидер.
https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html
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в мире, косово, сербия, сша, джон кирби, александр вучич, обострение ситуации на границе косово и сербии
В мире, Косово, Сербия, США, Джон Кирби, Александр Вучич, Обострение ситуации на границе Косово и Сербии
США призвали Сербию отвести военных от границы с Косово
Белый дом назвал концентрацию сербских сил на границе с Косово дестабилизирующей
ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. США видят беспрецедентную концентрацию сил Сербии на границе с Косово и призывают их отвести, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби.
"Мы наблюдаем концентрацию крупных сербских сил вдоль границы с Косово, включая беспрецедентное присутствие сербской артиллерии, танков и мотострелковых подразделений. Мы считаем, что это очень дестабилизирующее развитие событий", - сказал он на брифинге.
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По словам Кирби, стягивание войск продолжается в течение недели. "Мы призываем Сербию отвести эти силы от границы", - сказал он.
Кирби выразил обеспокоенность "растущим напряжением и спорадическими вспышками насилия", самая серьезная из которых произошла 24 сентября. В вооруженных столкновениях на севере Косово погибли по меньшей мере трое сербов и косовский полицейский.
Кирби заявил, что атака была "хорошо скоординирована и спланирована", в ней участвовали 30 человек на 20 внедорожниках. "Это не случайная импровизированная вылазка мелкой группы. Количество и типы найденных вооружений представляли угрозу безопасности не только косовского, но и международного персонала", - сказал чиновник.
Он призвал к расследованию инцидента.
"Мы знаем, что косовская полиция ведет расследование. Мы ожидаем, что это будет тщательное, полное и транспарентное расследование. Мы призываем сербские власти оказать содействие расследованию", - сказал Кирби, не став озвучивать национальности участников боя.
Президент Сербии Александр Вучич
призвал сербов в Косово и Метохии защищать свои права мирным путем и заявил, что погибшие 24 сентября сербы не были террористами, но их "довели до края" косовоалбанские власти в Приштине
. Все они для соотечественников в Косово и Метохии - "герои и мученики", указал сербский лидер.
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