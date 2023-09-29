Космонавт рассказал о физической нагрузке после возвращения на Землю
Космонавт: после возвращения на Землю приходится себя сдерживать и не вскакивать
© Фото : ESA/Алекс ГерстВыход в открытый космос космонавтов Роскосмоса Олега Кононенко и Сергея Прокопьева
© Фото : ESA/Алекс Герст
Выход в открытый космос космонавтов Роскосмоса Олега Кононенко и Сергея Прокопьева. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. После возвращения с МКС на Землю космонавтам категорически запрещено проявлять физическую активность, необходимо ждать, когда произойдёт адаптация к гравитации, "надо потерпеть немножко", заявил российский космонавт Сергей Прокопьев.
"Основная рекомендация – не делать резких движений. Пока вестибулярный аппарат ещё не до конца адаптировался к земной гравитации, нам необходимо себя сдерживать. Все-таки мы активные люди, хочется вскочить что-нибудь поделать, а это категорически нам пока противопоказано. Самое главное - время, время лечит, надо потерпеть немножко", - сказал он на пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов, трансляция которой шла в YouTube.
Отвечая на вопросы журналистов, Прокопьев подтвердил, что предписанное количество дней, необходимое космонавтам для послеполетной реабилитации, равно числу суток, проведенных в невесомости.
Его коллега Дмитрий Петелин рассказал, что после возвращения на Землю гравитация "давит", тяжело держать голову, ощущается тяжесть век на глазах, многим "простым вещам" приходится учиться заново.
Экипаж МКС, состоявший из Прокопьева, Петелина и американца Франсиско Рубио, вернулся на Землю 27 сентября. Для Прокопьева это был второй полет, Петелин и Рубио оказались на орбите впервые. Экипаж провел в космосе 371 сутки, это самый длительный разовый полет по программе МКС.