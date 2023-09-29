https://ria.ru/20230929/kontsert-1899412237.html
Путин не придет на концерт в честь годовщины присоединения новых регионов
Путин не придет на концерт в честь годовщины присоединения новых регионов - РИА Новости, 29.09.2023
Путин не придет на концерт в честь годовщины присоединения новых регионов
Президент РФ Владимир Путин не планирует в пятницу посещать концерт на Красной площади, посвященный годовщине присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T13:31
2023-09-29T13:31
2023-09-29T13:31
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
политика
херсонская область
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует в пятницу посещать концерт на Красной площади, посвященный годовщине присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Нет, в планах президента этого нет", - ответил Песков на вопрос о том, планирует ли Путин посетить концерт на Красной площади. Ранее сообщалось, что на Красной площади 29 сентября состоится концерт, посвященный годовщине присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20230928/prazdnik-1899098650.html
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РИА Новости
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Путин не придет на концерт в честь годовщины присоединения новых регионов
Песков: Путина не будет на концерте в честь годовщины присоединения регионов