https://ria.ru/20230929/kontsert-1899412237.html

Путин не придет на концерт в честь годовщины присоединения новых регионов

Путин не придет на концерт в честь годовщины присоединения новых регионов - РИА Новости, 29.09.2023

Путин не придет на концерт в честь годовщины присоединения новых регионов

Президент РФ Владимир Путин не планирует в пятницу посещать концерт на Красной площади, посвященный годовщине присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T13:31

2023-09-29T13:31

2023-09-29T13:31

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

дмитрий песков

ситуация в днр и лнр

политика

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899224827_0:34:3078:1765_1920x0_80_0_0_8ee018880e376fd6c4ccc9626bfa4e23.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует в пятницу посещать концерт на Красной площади, посвященный годовщине присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Нет, в планах президента этого нет", - ответил Песков на вопрос о том, планирует ли Путин посетить концерт на Красной площади. Ранее сообщалось, что на Красной площади 29 сентября состоится концерт, посвященный годовщине присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20230928/prazdnik-1899098650.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр, политика, херсонская область , запорожская область