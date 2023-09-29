https://ria.ru/20230929/konflikt-1899356528.html

В Крыму заявили о высокой цене украинского конфликта для США

В Крыму заявили о высокой цене украинского конфликта для США - РИА Новости, 29.09.2023

В Крыму заявили о высокой цене украинского конфликта для США

Украинскую тему будут использовать в ходе выборов в США как демократы, так и республиканцы, однако уже понятно, что американцам такой дорогостоящий конфликт не... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T09:59

2023-09-29T09:59

2023-09-29T09:59

специальная военная операция на украине

в мире

сша

ольга ковитиди

украина

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Украинскую тему будут использовать в ходе выборов в США как демократы, так и республиканцы, однако уже понятно, что американцам такой дорогостоящий конфликт не нужен, считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. "В настоящий момент уже очевидно, что все украинские проблемы, ставшие байденовскими, будут активно разыгрываться в предвыборной гонке как республиканцами, так и демократами. Обещание Джо Кеннеди-младшего закончить войну на Украине "в течение ста дней на посту президента" – яркое подтверждение тому, что в таком виде дорогостоящий конфликт больше не интересен США", - сказала политик РИА Новости. По ее словам, Америка больше потеряла на этой войне, приобрела только семья президента США Джо Байдена и ряд приближенных к ней транснациональных компаний. "Чутко реагируя на запросы американского общества, плотно работая с соцопросами, Кеннеди является ярким представителем внутриамериканских настроений, направленных на переговоры с Россией и прекращение убыточной войны на Украине", - отметила Ковитиди. О том, что США серьезно заинтересованы прекратить войну, свидетельствует заявление Джо Кеннеди-младшего, что, "став президентом, он прекратит военный конфликт на Украине "на лучших условиях, чем кто-либо разумно этого ожидает", заключила политик.

https://ria.ru/20230929/porazhenie-1899304312.html

https://ria.ru/20230928/peremeny-1899025688.html

сша

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в мире, сша, ольга ковитиди, украина