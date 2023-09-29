https://ria.ru/20230929/kitay-1899338701.html

В Китае заявили о возможном предложении по украинскому вопросу

В Китае заявили о возможном предложении по украинскому вопросу - РИА Новости, 29.09.2023

В Китае заявили о возможном предложении по украинскому вопросу

Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй, который в конце мая совершил европейское турне, посвященное украинской проблеме, изучил позиции и... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T07:42

2023-09-29T07:42

2023-09-29T07:43

в мире

китай

украина

россия

ли хуэй

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838908473_0:69:2954:1731_1920x0_80_0_0_9b610f174f6ff8e3166b3e6e300344ac.jpg

ПЕКИН, 29 сен - РИА Новости. Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй, который в конце мая совершил европейское турне, посвященное украинской проблеме, изучил позиции и требования всех сторон, ему есть что предложить для политического урегулирования кризиса, надо лишь дождаться удобного момента, заявил РИА Новости старший научный сотрудник китайского аналитического центра "Тайхэ" Ван Цзайбан. "С помощью челночной дипломатии спецпредставитель Ли Хуэй скорее всего смог в полной мере изучить позиции и требования России, Китая и соседних стран, у него должен быть план, который учитывает историческую реальность и является по возможности выполнимым. Нужно лишь дождаться удобного момента. У китайского спецпосланника и его команды есть возможность предложить политическое решение", - сказал Ван Цзайбан агентству в рамках 7-го Цивилизационного форума "Тайхэ". Он также отметил, что есть люди, в том числе некоторые американцы, которые считают, что единственный, кто выигрывает от того, что российско-украинский конфликт продолжается, - это Китай. "Я так не считаю. На мой взгляд, продолжение конфликта плохо как для Украины, так и для России, обе стороны оказываются от него в проигрыше. Проигрыши России и Украины не на пользу Китаю", - сказал эксперт. По его мнению, Китай готов предложить площадку для переговоров, готов оказать содействие и построить мост для коммуникации. "Ключевой момент заключается в том, смогут ли Украина и Россия оказать доверие Китаю. Тут есть неопределенность. Хотя Китай сегодня является одной из немногих стран в мире, у которой есть воля и способность содействовать политическому урегулированию российско-украинского конфликта, но за спиной Украины стоят США. Даже если Украина готова доверять Китаю, США вряд ли смогут с этим смириться", - считает Ван Цзайбан. Власти Китая в феврале опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230927/raskol-1898852712.html

https://ria.ru/20230921/konflikt-1897909951.html

китай

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, украина, россия, ли хуэй