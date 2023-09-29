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Роскачество рекомендует заливать хурму теплой водой - РИА Новости, 29.09.2023
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06:15 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/khurma-1899334917.html
Роскачество рекомендует заливать хурму теплой водой
Роскачество рекомендует заливать хурму теплой водой - РИА Новости, 29.09.2023
Роскачество рекомендует заливать хурму теплой водой
Хурму следует заливать теплой водой и давать ей там немного полежать или окунать в кипяток для того, чтобы ее плоды потеряли вяжущий вкус, также способна помочь РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T06:15
2023-09-29T06:15
общество
роскачество
россия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Хурму следует заливать теплой водой и давать ей там немного полежать или окунать в кипяток для того, чтобы ее плоды потеряли вяжущий вкус, также способна помочь заморозка, рассказали РИА Новости в Роскачестве. Отмечается, что невяжущие сорта обычно имеют круглую или слегка приплюснутую форму - например, популярный сорт "королек". Вяжущие же чаще конической формы, но они теряют соответствующий вкус, когда полностью созревают и становятся мягкими, однако транспортировать или длительно хранить их в таком состоянии нельзя, из-за чего становится практически невозможно найти в магазинах созревшую хурму таких сортов. "Можно ли избавиться от вяжущего вкуса хурмы дома? Да, но ей нужно дозреть. Чтобы это сделать, следует положить хурму в пакет и подержать несколько дней при комнатной температуре. Процесс созревания ускорится, если положить в пакет яблоки или бананы (благодаря выделяемому из них этилену)", - заявили в Роскачестве. Другой способ - это тепло и холод. "Плоды хурмы можно залить теплой водой, а затем дать немного полежать, или окунуть в кипяток и дать полежать несколько часов. Однако долгое пребывание в воде вымывает из плода витамины и иные полезные микроэлементы. Альтернативный метод – хурму, наоборот, заморозить", - пояснили в организации. В целом там посоветовали выбирать в магазине хурму насыщенного красно-оранжевого цвета, поскольку светло-оранжевая, скорее всего, будет невызревшей, а также отдавать предпочтения плодам с околоплодными листочками, которые являются признаком зрелости. "Хурма содержит большое количество антиоксидантов, из-за чего она так сильно ценится. Плод массой 150 граммов содержит до 20% суточной нормы бета-каротина. Помимо этого, в хурме много витамина С и других витаминов, а также микроэлементов. При умеренном употреблении спелых плодов хурмы нормализуется стул благодаря содержанию грубых пищевых волокон. Вяжущее свойство хурмы (при чрезмерном употреблении), которое связано с содержанием танинов, может привести к вздутию живота, болям в желудке и запорам", - резюмировали в Роскачестве.
https://ria.ru/20230921/slivki-1897691521.html
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общество, роскачество, россия
Общество, Роскачество, Россия
Роскачество рекомендует заливать хурму теплой водой

Роскачество: нужно заливать хурму теплой водой, чтобы она не "вязала"

© Fotolia / la_vandaХурма
Хурма - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Fotolia / la_vanda
Хурма. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Хурму следует заливать теплой водой и давать ей там немного полежать или окунать в кипяток для того, чтобы ее плоды потеряли вяжущий вкус, также способна помочь заморозка, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
Отмечается, что невяжущие сорта обычно имеют круглую или слегка приплюснутую форму - например, популярный сорт "королек". Вяжущие же чаще конической формы, но они теряют соответствующий вкус, когда полностью созревают и становятся мягкими, однако транспортировать или длительно хранить их в таком состоянии нельзя, из-за чего становится практически невозможно найти в магазинах созревшую хурму таких сортов.
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"Можно ли избавиться от вяжущего вкуса хурмы дома? Да, но ей нужно дозреть. Чтобы это сделать, следует положить хурму в пакет и подержать несколько дней при комнатной температуре. Процесс созревания ускорится, если положить в пакет яблоки или бананы (благодаря выделяемому из них этилену)", - заявили в Роскачестве.
Другой способ - это тепло и холод. "Плоды хурмы можно залить теплой водой, а затем дать немного полежать, или окунуть в кипяток и дать полежать несколько часов. Однако долгое пребывание в воде вымывает из плода витамины и иные полезные микроэлементы. Альтернативный метод – хурму, наоборот, заморозить", - пояснили в организации.
В целом там посоветовали выбирать в магазине хурму насыщенного красно-оранжевого цвета, поскольку светло-оранжевая, скорее всего, будет невызревшей, а также отдавать предпочтения плодам с околоплодными листочками, которые являются признаком зрелости.
"Хурма содержит большое количество антиоксидантов, из-за чего она так сильно ценится. Плод массой 150 граммов содержит до 20% суточной нормы бета-каротина. Помимо этого, в хурме много витамина С и других витаминов, а также микроэлементов. При умеренном употреблении спелых плодов хурмы нормализуется стул благодаря содержанию грубых пищевых волокон. Вяжущее свойство хурмы (при чрезмерном употреблении), которое связано с содержанием танинов, может привести к вздутию живота, болям в желудке и запорам", - резюмировали в Роскачестве.
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