https://ria.ru/20230929/kherson-1899555103.html

Сальдо рассказал о работе подполья в Херсоне

Сальдо рассказал о работе подполья в Херсоне - РИА Новости, 29.09.2023

Сальдо рассказал о работе подполья в Херсоне

Подпольщики организации "Русский Херсон" помогают российским артиллеристам в проведении военных операций, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T21:02

2023-09-29T21:02

2023-09-29T21:02

специальная военная операция на украине

херсонская область

херсон

россия

владимир сальдо

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Подпольщики организации "Русский Херсон" помогают российским артиллеристам в проведении военных операций, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Подпольщики организации "Русский Херсон" помогают российским артиллеристам в проведении военных операций", - написал Сальдо. По его словам, по переданным подпольщиками данным в селе Львово был ликвидирован пункт временного расположения боевиков и военной техники, ангар с военной техникой в Херсоне, склад боеприпасов у Антоновского моста и командный пункт в селе Садово. "Причем часть сведений бойцы "Русского Херсона" получили от солдат украинской теробороны, которые не хотят быть пушечным мясом и рабами киевского режима", - подчеркнул Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html

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