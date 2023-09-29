https://ria.ru/20230929/kherson-1899555103.html
Сальдо рассказал о работе подполья в Херсоне
Сальдо рассказал о работе подполья в Херсоне - РИА Новости, 29.09.2023
Сальдо рассказал о работе подполья в Херсоне
Подпольщики организации "Русский Херсон" помогают российским артиллеристам в проведении военных операций, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T21:02
2023-09-29T21:02
2023-09-29T21:02
специальная военная операция на украине
херсонская область
херсон
россия
владимир сальдо
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Подпольщики организации "Русский Херсон" помогают российским артиллеристам в проведении военных операций, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Подпольщики организации "Русский Херсон" помогают российским артиллеристам в проведении военных операций", - написал Сальдо. По его словам, по переданным подпольщиками данным в селе Львово был ликвидирован пункт временного расположения боевиков и военной техники, ангар с военной техникой в Херсоне, склад боеприпасов у Антоновского моста и командный пункт в селе Садово. "Причем часть сведений бойцы "Русского Херсона" получили от солдат украинской теробороны, которые не хотят быть пушечным мясом и рабами киевского режима", - подчеркнул Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Херсон, Россия, Владимир Сальдо, В мире
Сальдо рассказал о работе подполья в Херсоне
Сальдо: подпольщики "Русский Херсон" помогают ВС России в проведении операций