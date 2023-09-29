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СК в Ставрополе проведет проверку после остановки карусели с людьми
СК в Ставрополе проведет проверку после остановки карусели с людьми - РИА Новости, 29.09.2023
СК в Ставрополе проведет проверку после остановки карусели с людьми
Следователи ведут проверку по факту аварийной остановки аттракциона "Властелин небес" с людьми в парке Победы в Ставрополе, сообщает СУ СК России по... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T23:52
2023-09-29T23:52
2023-09-29T23:52
происшествия
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ставропольский край
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 29 сен – РИА Новости. Следователи ведут проверку по факту аварийной остановки аттракциона "Властелин небес" с людьми в парке Победы в Ставрополе, сообщает СУ СК России по Ставропольскому краю. Ранее МЧС сообщало, что 29 сентября в городском парке произошла аварийная остановка аттракциона, в результате чего с высоты 35 метров потребовалась эвакуация шести человек, в том числе семилетнего ребенка. "Организована проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям лиц, ответственных за надлежащее техническое состояние аттракционов", – сообщает ведомство в Telegram-канале.
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происшествия, ставрополь, россия, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ставрополь, Россия, Ставропольский край, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СК в Ставрополе проведет проверку после остановки карусели с людьми
СК в Ставрополе проведет проверку после аварийной остановки карусели с людьми