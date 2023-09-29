https://ria.ru/20230929/karabakh-1899418456.html

В Азербайджане утвердили генпланы восьми городов и 92 сел в Карабахе

В Азербайджане утвердили генпланы восьми городов и 92 сел в Карабахе - РИА Новости, 29.09.2023

В Азербайджане утвердили генпланы восьми городов и 92 сел в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что на данный момент азербайджанское правительство в целом утвердило генеральные планы восьми городов и девяноста... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T13:54

2023-09-29T13:54

2023-09-29T14:24

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нагорный карабах

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БАКУ, 29 сен – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что на данный момент азербайджанское правительство в целом утвердило генеральные планы восьми городов и девяноста двух сел в Карабахском регионе и в близлежащих территориях."На данный момент в целом уже утверждены генеральные планы восьми городов и девяноста двух сел. В ближайшие годы начнутся широкомасштабные работы по строительству жилья, в том числе в городе Шуша и других городах. Это одна часть госпрограммы", - заявил Алиев в пятницу во время выступления на 2-м азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане.Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

https://ria.ru/20230929/armeniya-1899371855.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

азербайджан

нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, азербайджан, нагорный карабах