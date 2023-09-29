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В Азербайджане утвердили генпланы восьми городов и 92 сел в Карабахе - РИА Новости, 29.09.2023
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13:54 29.09.2023 (обновлено: 14:24 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/karabakh-1899418456.html
В Азербайджане утвердили генпланы восьми городов и 92 сел в Карабахе
В Азербайджане утвердили генпланы восьми городов и 92 сел в Карабахе - РИА Новости, 29.09.2023
В Азербайджане утвердили генпланы восьми городов и 92 сел в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что на данный момент азербайджанское правительство в целом утвердило генеральные планы восьми городов и девяноста... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T13:54
2023-09-29T14:24
в мире
азербайджан
нагорный карабах
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БАКУ, 29 сен – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что на данный момент азербайджанское правительство в целом утвердило генеральные планы восьми городов и девяноста двух сел в Карабахском регионе и в близлежащих территориях."На данный момент в целом уже утверждены генеральные планы восьми городов и девяноста двух сел. В ближайшие годы начнутся широкомасштабные работы по строительству жилья, в том числе в городе Шуша и других городах. Это одна часть госпрограммы", - заявил Алиев в пятницу во время выступления на 2-м азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане.Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
https://ria.ru/20230929/armeniya-1899371855.html
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
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в мире, азербайджан, нагорный карабах
В мире, Азербайджан, Нагорный Карабах
В Азербайджане утвердили генпланы восьми городов и 92 сел в Карабахе

Алиев: утверждены генеральные планы восьми городов и 92 сел в Карабахе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДом, пострадавший в результате обстрела города Шуша
Дом, пострадавший в результате обстрела города Шуша - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Дом, пострадавший в результате обстрела города Шуша. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 29 сен – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что на данный момент азербайджанское правительство в целом утвердило генеральные планы восьми городов и девяноста двух сел в Карабахском регионе и в близлежащих территориях.
«
"На данный момент в целом уже утверждены генеральные планы восьми городов и девяноста двух сел. В ближайшие годы начнутся широкомасштабные работы по строительству жилья, в том числе в городе Шуша и других городах. Это одна часть госпрограммы", - заявил Алиев в пятницу во время выступления на 2-м азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане.
Очередь из автомобилей у села Корнидзор - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
В Армению переехали около 89 тысяч человек из Карабаха, сообщили в Ереване
Вчера, 11:07
Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
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21 сентября, 08:00
 
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