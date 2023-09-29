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МИД Турции заявил, что процесс интеграции армян Карабаха будет сложным - РИА Новости, 29.09.2023
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13:07 29.09.2023 (обновлено: 13:23 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/karabakh-1899407413.html
МИД Турции заявил, что процесс интеграции армян Карабаха будет сложным
МИД Турции заявил, что процесс интеграции армян Карабаха будет сложным - РИА Новости, 29.09.2023
МИД Турции заявил, что процесс интеграции армян Карабаха будет сложным
Процесс реинтеграции армянского населения Карабаха будет сложным, Анкара надеется, что он пройдет спокойно, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T13:07
2023-09-29T13:23
в мире
турция
анкара (провинция)
ситуация в нагорном карабахе
ситуация в зоне карабахского конфликта
азербайджан
хакан фидан
хикмет гаджиев
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АНКАРА, 29 сен – РИА Новости. Процесс реинтеграции армянского населения Карабаха будет сложным, Анкара надеется, что он пройдет спокойно, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан."Процесс реинтеграции армянского населения Карабаха, согласно нормам, вытекающим из конституции Азербайджана, начался. Это сложный процесс, мы принимаем это. Мы надеемся, что он (процесс) завершится без человеческих потерь, драм и трагедии", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства, выступая в Мугле.Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать. При этом президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и граждане Азербайджана. По данным властей Армении, до последнего обострения в регионе проживали 120 тысяч человек.
https://ria.ru/20230928/karabakh-1899208877.html
турция
анкара (провинция)
азербайджан
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в мире, турция, анкара (провинция), ситуация в нагорном карабахе, ситуация в зоне карабахского конфликта, азербайджан, хакан фидан, хикмет гаджиев, ильхам алиев
В мире, Турция, Анкара (провинция), Ситуация в Нагорном Карабахе, Ситуация в зоне карабахского конфликта, Азербайджан, Хакан Фидан, Хикмет Гаджиев, Ильхам Алиев
МИД Турции заявил, что процесс интеграции армян Карабаха будет сложным

Глава МИД Турции: процесс интеграции армян Карабаха будет сложным

© РИА Новости / Григорий Печорин | Перейти в медиабанкБеженцы из Нагорного Карабаха
Беженцы из Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Григорий Печорин
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Беженцы из Нагорного Карабаха
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АНКАРА, 29 сен – РИА Новости. Процесс реинтеграции армянского населения Карабаха будет сложным, Анкара надеется, что он пройдет спокойно, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
"Процесс реинтеграции армянского населения Карабаха, согласно нормам, вытекающим из конституции Азербайджана, начался. Это сложный процесс, мы принимаем это. Мы надеемся, что он (процесс) завершится без человеческих потерь, драм и трагедии", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства, выступая в Мугле.
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать. При этом президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и граждане Азербайджана. По данным властей Армении, до последнего обострения в регионе проживали 120 тысяч человек.
Беженцы из Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
В Армению из Карабаха уже переехали 70,5 тысячи человек
28 сентября, 15:03
 
В миреТурцияАнкара (провинция)Ситуация в Нагорном КарабахеСитуация в зоне карабахского конфликтаАзербайджанХакан ФиданХикмет ГаджиевИльхам Алиев
 
 
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