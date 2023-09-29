https://ria.ru/20230929/kapremont-1899526913.html
Программу капремонта домов продлили в Ульяновской области до 2053 года
Программу капремонта домов продлили в Ульяновской области до 2053 года - РИА Новости, 29.09.2023
Программу капремонта домов продлили в Ульяновской области до 2053 года
Срок действия программы по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов продлили в Ульяновской области до 2053 года, соответствующее постановление уже... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T18:07
2023-09-29T18:07
2023-09-29T18:07
ульяновская область
жилье
капремонт
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Срок действия программы по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов продлили в Ульяновской области до 2053 года, соответствующее постановление уже подписано, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.Как пояснил директор Фонда модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области Руслан Хайрудинов, увеличение первоначального срока исполнения этой программы позволит повысить финансовую устойчивость всей системы капитального ремонта в регионе."Первоначально сроки реализации программы капремонта были рассчитаны на 30 лет – с 2014 по 2044 годы. Однако этого срока недостаточно для поступательного обновления многоквартирных домов. Также требуется обеспечить соблюдение принципа возвратности средств на счет регионального оператора. К тому же ежегодно в областную программу включают новые многоквартирные дома, введенные в эксплуатацию уже после 2014 года", - сказал Хайрудинов, его слова приводит пресс-служба.Он добавил, что до 2044 года жильцы новостроек не смогут накопить достаточную сумму, необходимую для финансирования капремонта крыши, фасада, инженерных сетей, замены лифтов."Поэтому в интересах жильцов потребовалось скорректировать сроки действия программы", – подчеркнул директор фонда.Первоначально установленные сроки проведения капремонта в многоквартирных домах Ульяновской области не изменятся. При этом если крыша, фасад, внутридомовые инженерные сети или лифтовое оборудование имеют высокий износ и находятся в неудовлетворительном состоянии, по инициативе собственников на основании заключения технической экспертизы сроки проведения обновления могут перенести на более ранний период.Сейчас в Жилищном кодексе РФ указано, что программа капремонта формируется на срок, необходимый для проведения обновления общего имущества во всех многоквартирных домах субъекта РФ. За последние два года программы были продлены во многих регионах страны. Так, в Республиках Мордовия и Чувашия программу продлили до 2055 года, в Тульской области – до 2049 года, Удмуртской Республике – до 2054 года, а в Забайкальском крае – до 2067 года.
https://ria.ru/20230921/otoplenie-1897863645.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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жилье, капремонт
Ульяновская область, Жилье, Капремонт
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Срок действия программы по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов продлили в Ульяновской области до 2053 года, соответствующее постановление уже подписано, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Как пояснил директор Фонда модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области Руслан Хайрудинов, увеличение первоначального срока исполнения этой программы позволит повысить финансовую устойчивость всей системы капитального ремонта в регионе.
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"Первоначально сроки реализации программы капремонта были рассчитаны на 30 лет – с 2014 по 2044 годы. Однако этого срока недостаточно для поступательного обновления многоквартирных домов. Также требуется обеспечить соблюдение принципа возвратности средств на счет регионального оператора. К тому же ежегодно в областную программу включают новые многоквартирные дома, введенные в эксплуатацию уже после 2014 года", - сказал Хайрудинов, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что до 2044 года жильцы новостроек не смогут накопить достаточную сумму, необходимую для финансирования капремонта крыши, фасада, инженерных сетей, замены лифтов.
"Поэтому в интересах жильцов потребовалось скорректировать сроки действия программы", – подчеркнул директор фонда.
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Первоначально установленные сроки проведения капремонта в многоквартирных домах Ульяновской области не изменятся. При этом если крыша, фасад, внутридомовые инженерные сети или лифтовое оборудование имеют высокий износ и находятся в неудовлетворительном состоянии, по инициативе собственников на основании заключения технической экспертизы сроки проведения обновления могут перенести на более ранний период.
Сейчас в Жилищном кодексе РФ
указано, что программа капремонта формируется на срок, необходимый для проведения обновления общего имущества во всех многоквартирных домах субъекта РФ. За последние два года программы были продлены во многих регионах страны. Так, в Республиках Мордовия и Чувашия программу продлили до 2055 года, в Тульской области
– до 2049 года, Удмуртской Республике
– до 2054 года, а в Забайкальском крае
– до 2067 года.