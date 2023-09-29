Генерал-губернатор Канады назвала чествование нациста в парламенте позором
Генерал-губернатор Канады заявила, что ей стыдно за овации нацисту в парламенте
© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Генерал-губернатор Канады Мэри Саймон считает "потрясением и позором" чествование украинского нациста Ярослава Хунки в канадском парламенте во время визита Владимира Зеленского.
Она отметила, что рассматривает возможность лично обратиться к Зеленскому после этого инцидента.
"Да, это было очень стыдно. Это было потрясением и позором", - заявила генерал-губернатор в интервью телеканалу CTV News. При этом Саймон выразила сожаление из-за того, что "случившееся сильно повлияло на восприятие людьми мероприятия", которое она оценивает как "позитивное". Генерал-губернатор добавила, что, несмотря на инцидент, Канада будет продолжать "безоговорочно поддерживать" Украину.
В канадский парламент 22 сентября в честь визита Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца.