https://ria.ru/20230929/kanada-1899486575.html

Генерал-губернатор Канады назвала чествование нациста в парламенте позором

Генерал-губернатор Канады назвала чествование нациста в парламенте позором - РИА Новости, 29.09.2023

Генерал-губернатор Канады назвала чествование нациста в парламенте позором

Генерал-губернатор Канады Мэри Саймон считает "потрясением и позором" чествование украинского нациста Ярослава Хунки в канадском парламенте во время визита... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T16:04

2023-09-29T16:04

2023-09-29T16:04

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ярослав хунка

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Генерал-губернатор Канады Мэри Саймон считает "потрясением и позором" чествование украинского нациста Ярослава Хунки в канадском парламенте во время визита Владимира Зеленского. Она отметила, что рассматривает возможность лично обратиться к Зеленскому после этого инцидента. "Да, это было очень стыдно. Это было потрясением и позором", - заявила генерал-губернатор в интервью телеканалу CTV News. При этом Саймон выразила сожаление из-за того, что "случившееся сильно повлияло на восприятие людьми мероприятия", которое она оценивает как "позитивное". Генерал-губернатор добавила, что, несмотря на инцидент, Канада будет продолжать "безоговорочно поддерживать" Украину. В канадский парламент 22 сентября в честь визита Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца.

https://ria.ru/20230929/ukraina-1899262879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, канада, ярослав хунка, украина